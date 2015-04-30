В Вене суд допросил Кличко по делу Фирташа
Венский суд провел допрос мэра Киева Виталия Кличко в рамках рассмотрения дела об экстрадиции в США председателя совета директоров компании Group DF Дмитрия Фирташа.
Как сообщает INSIDER, перед началом допроса в режиме видео-конференции суд попросил общественность покинуть помещение.
По данным издания, допрос длился менее 20 минут.
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Напомним, в силу того, что Кличко занимает весомую политическую должность в Украине, и его высказывания могут повлиять на политическую ситуацию в стране, его решили допрашивать в закрытом для общественности режиме.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, в Вене началось судебное заседание, на котором будет решено, выдаст ли Австрия Соединенным Штатам Фирташа.
Стоит отметить, что Фирташ отказался от добровольной экстрадиции в США, так как для экстрадиции "есть политическая мотивация".
Первым свидетелем, который должен выступить на суде по делу Фирташа в Вене, оказался Кравчук.
Справка УНИАН. Дмитрий Фирташ был задержан 12 марта 2014 года австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР. Он обвиняется в США во взяточничестве и создании преступного сообщества. 21 марта 2014 года, через девять дней после ареста, Фирташ был выпущен на свободу под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Он свободно передвигается по Вене, но не имеет возможности покинуть страну.