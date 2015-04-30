Кличко допросят по делу Фирташа в закрытом режиме

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов Фирташа.

Так, адвокат заявил, что допрос Кличко может состояться в четверг во второй половине дня.

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"Ввиду того, что Кличко занимает весомую политическую должность в Украине, и его высказывания могут повлиять на политическую ситуацию в стране, допрос свидетеля будет вестись в закрытом для общественности режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, в Вене началось судебное заседание, на котором будет решено, выдаст ли Австрия Соединенным Штатам Фирташа.

Стоит отметить, что Фирташ отказался от добровольной экстрадиции в США, так как для экстрадиции "есть политическая мотивация".

Первым свидетелем, который должен выступить на суде по делу Фирташа в Вене, оказался Кравчук.

Справка УНИАН. Дмитрий Фирташ был задержан 12 марта 2014 года австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР. Он обвиняется в США во взяточничестве и создании преступного сообщества. 21 марта 2014 года, спустя девять дней после ареста, Фирташ был отпущен на свободу под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Он свободно передвигается по Вене, но не имеет возможности покинуть страну.