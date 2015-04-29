Правый сектор собирается пикетировать Администрацию Президента (уточненная)

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

“Правый сектор” оперативно сообщает, что по достоверной информации власть готовит масштабную провокацию против добровольцев. Поэтому мы, для предупреждения подобных операций против наших собратьев, всего добровольческого движения Украины, собираемся под стенами Администрации Президента со стороны вул.Інститутцкой сегодня 29 апреля в 12 часов", - сказано в сообщении (орфография сохранена - ред.).

Читайте такжеЯроша назначили советником начальника Генштаба ВСУВчера в ПС сообщили об окружении базы в Песках подразделениями Вооруженных сил Украины. По уточненной информации, заблокированная база расположена в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области, куда были выведены подразделения ДУК ПС из Песок.

По словам Дмитрия Яроша, база была блокирована без всяких предупреждений подразделениями десантников 25 - и 95-й бригад, вместе с бронетехникой и тяжелым вооружением.

"Были выставлены блок-посты молодых, только мобилизованных солдат. Они остановили одну из наших машин, и потребовали от бойцов сдать оружие. На мой звонок начальник Генерального штаба Виктор Муженко сразу не ответил и мы не смогли немедленно обсудить ситуацию. Хотя было очевидно, что без приказа Генштаба эта операция не могла быть проведена", - заявил он.

Ранее, 10 апреля, украинский Добровольческий корпус "Правого сектора" заявил об отводе бойцов от линии соприкосновения в зоне АТО в связи с подготовкой вхождения подразделений Вооруженных сил Украины.

11 апреля СМИ сообщили, что ДУК ПС полностью вышел из Песок.

17 апреля информацию о выводе ДУК из Песок подтвердил представитель АТО Андрей Лысенко.