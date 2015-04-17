Жертвами пожаров в Хакасии стали более 30 человек

Жертвами природных пожаров в Хакасии стали более 30 человек.

Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель противопожарного проекта Greenpeace Григорий Куксин.

По его словам, всему виной привычка людей каждый год сжигать сухую траву.

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По данным Куксина, сильнее всего в данное время горят три региона Сибири и Дальнего востока: Забайкальский край, Хакасия и Амурская область. На очереди - Центральная Россия: Смоленск, Брянск, Тверская область.