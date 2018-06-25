Советник Тимошенко возлагает вину за инфляцию на апокалиптическую истерику

Оппозиции нужно набраться не только цинизма, навешивая ярлыки, но и немного мужества... Если кому-то очень хочется навязать правительству какой-то бюджетный приоритет, советую сначала сходить на парламентские выборы... Россия осознала тщетность намерений давить на Украину... Интервью с народным депутатом Украины, советником премьер-министра Украины Виталием Чудновским. Господин Чудновский, как бы Вы сформулировали главный принцип, положенный в основу работы нынешнего правительства?

Этот принцип чрезвычайно простой и очевидный с точки зрения необходимости для современной Украины - возвращение доверия народа к власти. Другими словами, выполнять взятые на себя предвыборные обязательства нужно не за 2-3 месяца до окончания работы Верховной Рады очередного созыва, а сразу, на следующий день после формирования парламентско-правительственной коалиции.

Но многие называют такой подход политическим популизмом и даже социальной коррупцией... Нашим политическим оппонентам нужно набраться не только цинизма, навешивая безосновательные ярлыки, но и немного мужества, чтобы попробовать доказать народу, что оптимальной была их политическая и управленческая деятельность, во время которой 78% государственной собственности было по существу разворовано, ведь сумма в 17 млрд. 900 млн. гривен не идет ни в какое сравнение даже с подготовленной Юлией Тимошенко к приватизации «Криворожсталью», которая принесла в казну 24 млрд. 800 млн. гривен. Мягко говоря, меня удивляет нахальство тех, кто сначала прикараманил за бесценок предприятия, потом на протяжении нескольких лет пользовался их прибылями, а в дополнение еще и критикует нынешнее правительство за социальную направленность его работы. Не мы, а наши оппоненты превратили Украину в европейского изгоя. Задумайтесь: Украина образца 2007 года заняла первую ступеньку в Европе по критерию экономически-имущественного расслоения: пропасть между бедными и богатыми у нас самая глубокая среди всех европейских стран. Скажите, пожалуйста, как при таких обстоятельствах вести речь о намерениях интегрироваться в Европу и как европейцам воспринимать такие намерения?

А что касается возвращения доверия народа к власти, то речь идет не о конкретной властной персоне, а о власти как государственном институте - то есть всех, кто будет ассоциироваться с властью не только в настоящее время, но и в будущем. Поэтому если бы у оппонентов Тимошенко осталось бы хоть немного совести и порядочности, то они должны были бы выразить ей благодарность.

Доверие народа к власти в первую очередь необходимо самой власти? Знаете, как показывает отечественный опыт, для того, чтобы разворовывать страну, власти совсем не обязательно иметь значительный кредит доверия народа. Потребность в таком доверии возникает тогда, когда необходимо провести значительные структурные превращения в хозяйственно-экономической и общественно-политической сферах. В настоящее время Украина стоит на пороге именно такой необходимости, потому что если мы потеряем еще 3-5 лет, то навсегда окажемся на далекой периферии цивилизованного мира.

Говоря о выполнении предвыборных обещаний, Вы, очевидно, в первую очередь имели в виду возвращение обесцененных сбережений Сбербанка СССР? Но люди часто жалуются на несоизмеримость покупательной способности тогдашних и нынешних денег. Жалобы всегда были и будут, поэтому пытаться их избежать - пустая трата времени. Лучше сосредоточить усилия на динамике, на движении в определенном направлении, а народ пусть сам сравнивает и делает выводы. Например, общая сумма выплат по обесцененным сбережениям в 2008 году превысит сумму, выплаченную в 2007 году правительством Януковича, аж в 31(!) раз. Это в 5,3 раза больше, чем было возвращено вкладчикам за все годы независимости Украины. А относительно покупательной способности, то обменный курс советского рубля к гривне, установленный правительством Тимошенко для расчетов, является наивысшим в СНГ: в частности, он в 5 раз выше, чем в России, в 35 - чем в Казахстане, в 105 - чем в Беларуси.

Так вот откуда инфляция... Это довольно распространенное предположение, однако оно ошибочно.

В действительности Кабмин и Нацбанк проводят очень жесткую монетарную политику: количество изъятой из обращения наличной массы выше, чем объемы выплат по долгам Сбербанка СССР. Поэтому монетарный фактор не имеет никакого отношения к нынешней инфляции.

А что к ней имеет отношение? Причины три: экономически-ценовая инерция, нехватка структурных превращений и психологические ожидания. Например, законы экономической инерции доказывают невозможность изменения предыдущей инфляционной ситуации на протяжении по меньшей мере трех месяцев. Собственно, это мы и наблюдаем в настоящее время: инфляция снижается, но все еще чувствуется инфляционное давление последнего квартала 2007 года.

Структурные превращения - самый сложный аспект. Он нуждается в хозяйственно-экономической оптимизации и повышении эффективности функционирования всех составляющих экономики. К сожалению, на протяжении всех лет государственной независимости этой проблемой практически никто не занимался. А время жестоко и неумолимо: оборудование и аппаратура изнашиваются, производственный ресурс исчерпывается, инфраструктура кое-где функционирует лишь на честном слове. Понятное дело, все это негативным образом отражается на эффективности труда и конкурентоспособности украинских товаров.

Но мы не жалуемся на судьбу, а только объясняем, что в этой сфере нужны целеустремленные усилия на протяжении многих лет.

Третья инфляционная составляющая часть - психологический фактор - является текущим фактором. Его суть заключается в том, что чем чаще политики и чиновники будут поднимать апокалиптическую истерику, тем более высокими будут инфляционные ожидания. Известно ли это тем, кто инициирует такую истерику? Известно. Тогда возникает другой вопрос: зачем они это делают? Очевидно потому, что нечистоплотная политическая конкуренция для них имеет большее значение, чем сама инфляция и ее негативные последствия для народа.

Аналитики выражают сомнения относительно реальности выполнения БЮТ всех предвыборных обещаний. Мы всегда выходили из тех соображений, что для предвыборных обещаний главное - реалистичность, готовность и умение их реализовать. БЮТ никогда не прибегал к услугам дешевого популизма: каждое свое обещание мы можем детально подтвердить цифрами, фактами, механизмами и средствами реализации.

Оппозиция обвиняет Тимошенко в том, что она с легкостью отказалась от предвыборного обещания внедрить уже в этом году контрактный принцип формирования вооруженных сил... Давайте будем корректными: во-первых, Тимошенко не отказалась от этого обещания, а во-вторых, никоим образом не «с легкостью». Здесь нужно иметь в виду, что каждое программное положение политической силы имеет определенную бюджетную цену. Даже если вы определили ее очень точно, то для воплощения в жизнь нужно, чтобы блок образовал парламентское большинство за счет только своих депутатов. Если же коалицию составляют несколько субъектов избирательного процесса, то вполне естественно, что каждой политической силе приходится пересматривать свои предвыборные обещания с точки зрения их приоритетности, ведь одно дело - когда бюджет способен реализовать проекты одной политической силы, а совсем другое - когда приходится реализовывать обещания двух политических сил. То есть в нашем случае правильнее вести речь не об отказе, а о некоторой отсрочке отдельных обещаний, обусловленной ресурсными возможностями бюджета.

Эксперты не могут понять, зачем Тимошенко потратила так много усилий на устранение газовых посредников, если цену газа так и не удалось снизить? Во-первых, цену российского газа на 2008 год не удалось снизить, поскольку все договоренности, касающиеся этого аспекта, вступили в силу еще до началп работы правительства Тимошенко. Давайте взглянем на вещи трезво и беспристрастно: посредник никогда не будет выполнять свои функции, если не будет иметь прибыли. Поэтому избавиться от посредника - значит пополнить бюджет средствами, которые до сих пор присваивал посредник. Это ответственный государственнический подход. И меня удивляет, когда кое-кому из политиков и чиновников приходится популярно объяснять такие прописные истины. Похоже, в данном случае мы имеем дело не с пониманием элементарных вещей, а с нежеланием их понять, продиктованным коррупционной дельтой, выделенной газовыми посредниками для лоббирования своих интересов.

Во-вторых, благодаря Тимошенко Украина впервые за много лет зарекомендовала себя эффективной переговорной стороной, которая последовательно отстаивает национальные интересы. Такая последовательность была с уважением признана даже официальными лицами России. Она имеет важное значение не только для перспектив последующих газовых переговоров, но и любых взаимоотношений с северо-восточным соседом, который наконец осознал тщетность своих намерений общаться с Украиной с позиции силы.

В Секретариате Президента говорят о необходимости пересмотра приоритетов бюджетной политики. Но правительственные чиновники почему-то не выражают благодарности за такие советы. Чем это объяснить?

Причин несколько. Во-первых, напомню, что парламентско-правительственная коалиция имеет мандат доверия украинского народа, который она добыла в борьбе на предыдущих парламентских выборах. Поэтому вполне естественно и закономерно, что правительство прежде всего направляет бюджетные усилия не на прихоти, которые приходят в голову разным клеркам Секретариата Президента, а на приоритеты, отмеченные в избирательных программах и в обещаниях избирателям субъектов коалиции. Насколько мне известно, Секретариат Президента не является субъектом парламентско-правительственной коалиции, поэтому если кому-то из чиновников на Банковой очень хочется навязать правительству какой-то бюджетный приоритет, я советую сначала сходить на парламентские выборы и заручиться убедительной поддержкой украинских граждан. Или уже нужно в корне изменить законодательство: если правительство будет назначаться не по результатам народного волеизъявления во время очередных парламентских выборов, а по воле Секретариата Президента, то в таком случае приоритеты Секретариата автоматически станут приоритетами правительства.

Во-вторых, правительственные чиновники не сдерживали бы эмоции благодарности, если бы чиновники Секретариата Президента подсказывали не только расходные приоритеты, но и источники пополнения бюджета. Вместо этого мы имеем дело скорее с диаметрально противоположной ситуацией, когда руководство Секретариата настаивает на снятии с приватизации того или другого объекта или на «благоустройстве» этого процесса, который приводит к существенному торможению приватизационной динамики и потере потенциальных инвесторов.

Чиновникам с Банковой нужно чаще напоминать себе прописные истины: например, что бюджетные приоритеты правительства - это не преференции, определенные на собственное усмотрение Юлией Тимошенко, а приоритеты всей коалиции. Также не лишне было бы осознание, что единственным субъектом приватизационных процессов в Украине является правительство, а не клерки Секретариата Президента, СНБОУ и других амбициозных учреждений.

То есть, выражаясь эвфемистически, в вопросах согласования властных полномочий правительства нелегко найти понимание с Секретариатом Президента? Дело в том, что рекомендовать или, тем более, настаивать на принятии определенных решений могут структуры и учреждения, которые несут политическую ответственность. Возникает вопрос: а какую ответственность несут чиновники Секретариата Президента за то или другое приватизационное или инвестиционное решение исполнительной власти? А никакой!

Если в Секретариате Президента собрались действительно специалисты высокого сорта, которые в состоянии убедительно обосновать целесообразность определенных решений исполнительной власти, то это - другое дело: правительство, возглавляемое Тимошенко, всегда с благодарностью воспримет каждую эффективную идею.

Президент признал, что правительству удалось существенно повысить доходную часть бюджета... Как говорят в таких случаях, тяжело отрицать то, что отрицать невозможно. Ведь цифры - вещь упрямая: например, в январе 2008 года сравнительно с январем 2007-го бюджетные доходы выросли на 48%. Дополнительные поступления в центральный бюджет достигли 12 млрд. гривен, а в местные бюджеты - 3 млрд. гривен. Следовательно, коррекция государственного бюджета в сторону увеличения доходной части составляет около 15 млрд. гривен. Такой результат достигнут за счет мощной кампании по выведению экономики из тени. В частности, отменены необоснованные налоговые льготы и преференции, установленные предыдущими правительствами, разрушены преступные схемы уклонения от уплаты налогов, положен конец практике незаконного возмещения НДС.

Между прочим, здесь напрашиваются интересные вопросы: неужели об ужасных злоупотреблениях в таможенной и налоговой сферах не было известно предыдущей власти? А если было известно, то почему она палец о палец не ударила для прекращения безобразия? И почему бдительные чиновники на Банковой вместо того, чтобы бить в набат, не проронили ни звука?

У нынешней парламентско-правительственной коалиции есть одно-единственное искреннее желание - работать на благо украинского народа. Между прочим, на этом ответственном пути найдется место всем - как тем, кто в коалиции, так и тем, кто вне ее.

А нашим оппонентам советую интенсифицировать работу, потому что если человек по-настоящему работает, то у него не остается ни времени, ни желания для интриг и афер.

Разговаривал Николай Котенко