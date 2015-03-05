Коломойский: Чечетова и Семенюк "как минимум" довели до самоубийства

Об этом Коломойский заявил во время своего выступления на заседании специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, сообщает Радио Свобода.

"Вот эти тенденции, которые произошли с Семенюк и с Чечетовым, пусть милиция расследует, но я считаю, что это как минимум доведение до самоубийства. Потому что они как раз знали все секреты приватизации. Более того, Семенюк собиралась быть свидетелем в английском суде на моей стороне", - отметил Коломойский.

"Ни на кого не хочу тень бросать, потому что это дело следственных органов. Но они могли много рассказать о приватизации. То есть кто звонил, кто давал команду, кто пользовался телефонным правом, кто по "ВЧ" звонил, или по "двухсотым" (закрытая правительственная или военная связь в советское время - ред.)", - добавил председатель Днепропетровской ОГА.

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Напомним, 28 февраля Михаила Чечетова, который возглавлял Фонд госимущества в период с 2003 до 2005 года, нашли мертвым в Киеве. По предварительным данным следствия, он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры. По факту гибели Чечетова открыто уголовное производство.

В конце августа 2014 года Валентину Семенюк-Самсоненко, которая возглавляла Фонд государственного имущества от 2005 до 2008 года, нашли мертвой. В МВД сообщили, что Семенюк-Самсоненко застрелилась в своем доме в селе Чайки под Киевом. Милиция по факту гибели экс-главы Фонда госимущества открыла дело по статье "умышленное убийство".