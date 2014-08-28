Гибеть бывшей главы ФГИ расследуют по статье "умышленное убийство"

"По данному факту следственным отделом Киево-Святошинского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч.1. ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении МВД.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа в 18.15 родственники нашли в своем загородном доме мертвую 57-летнюю Валентину Семенюк-Самсоненко. Следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты провели на месте происшествия ряд первоочередных следственных действий. Охотничье ружье, которое было найдено на месте происшествия и с которого, вероятно, был произведен выстрел, изъято и направлено на экспертизу.