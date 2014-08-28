Стали известны подробности гибели Семенюк-Самсоненко

Как сообщает ТСН, звонок на пульт дежурного поступил около 18:00 в среду, 27 августа.

В доме в селе Чайка Киевской области, где была найдена мертвой Семенюк-Самсоненко, проводят следственные действия.

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По предварительным данным, Семенюк-Самсоненко умерла от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом было найдено ружье. Следствие сейчас рассматривает две основные версии: убийство и суицид.

В то же время, ведущая "5 канала" Татьяна Даниленко в Twitter написала, что Семенюк была очень верующим человеком. "Самоубийство сюда плохо вяжется" - добавила она.