Стали известны подробности гибели Семенюк-Самсоненко
04:30, 28 августа 2014Политика
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О гибели бывшей главы Фонда государственного имущества Украины Валентины Семенюк-Самсоненко в милицию сообщила ее дочь.
Семенюк-Самсоненко умерла от огнестрельного ранения в голову
Как сообщает ТСН, звонок на пульт дежурного поступил около 18:00 в среду, 27 августа.
В доме в селе Чайка Киевской области, где была найдена мертвой Семенюк-Самсоненко, проводят следственные действия.
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По предварительным данным, Семенюк-Самсоненко умерла от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом было найдено ружье. Следствие сейчас рассматривает две основные версии: убийство и суицид.
В то же время, ведущая "5 канала" Татьяна Даниленко в Twitter написала, что Семенюк была очень верующим человеком. "Самоубийство сюда плохо вяжется" - добавила она.
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