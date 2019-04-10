Предвыборное увольнение. Почему и для чего произошел скандал с отстранением главы Одесской ОГА

Указ президента Украины об отстранении от должности председателя Одесской ОГА Максима Степанова стал одним из самых обсуждаемых событий в стране. Вернее, не сам документ, а реакция чиновника на действия Порошенко – категорический отказ подчиниться. По существу – бунт, названный представителями из близкого окружения Петра Алексеевича чуть ли не государственной изменой. Случай и, правда, беспрецедентный. Проявив неслыханную дерзость, подчиненный назвал президентский Указ «странным документом, вышедшим за рамки полномочий президента, которые прописаны в Конституции».

Дело в том, что увольнять и назначать председателей обладминистраций глава державы может (с некоторых пор) исключительно по согласованию с Кабинетом министров, чего вовремя не сделал. На это нарушение и сослался руководитель области, отказавшись покидать начальственный кабинет.

Отмечу, что Степанов – третий губернатор Одесского региона за последние пять лет, то есть, за время правления Петра Порошенко. Первым был Игорь Палица, назначенный в Южную Пальмиру в смутное время – накануне его прибытия, 2 мая 2014 года, произошла страшная трагедия – массовые беспорядки, приведшие к гибели почти полусотни человек.

Через год вместо него назначили экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого гарант украинской конституции представлял в Одессе лично.

Выступая тогда в ОГА, Порошенко заявил, что Палица не дал сепаратистам «оторвать» регион от Украины, но теперь актуально – развитие и борьба с коррупцией. Мол, именно эти задачи поставлены перед новоназначенным главой ОГА.

«Большому другу Украины, человеку, которого знаю больше 25 лет… Человеку, который не словом, а делом доказал, что может не только демонстрировать хорошие знания и рождать креативные предложение, но и внедрять их в жизнь», - сказал во время представления Порошенко.

Тогда обошлось без скандалов и взаимных обвинений, чего не скажешь об уходе Саакашвили уже в ноябре 2016-го. Не дожидаясь решения из столицы, эпатажный Михеил Николозович заявил о сложении полномочий под многочисленные телекамеры журналистов. Не забыв помянуть «не злым тихим словом», и президента, и его поддержку «двух кланов» - мэра Геннадия Труханова и руководителя областного совета Анатолия Урбанского. Озвучены были и другие фамилии, рассказано о нарочито «запоротых» Киевом начинаниях и многом другом. При этом на эпитеты Саакашвили не скупился, в том числе – в отношении действующего гаранта Конституции Украины.

Резонанс, как говорят в Одессе, был еще тот...

Третьим губернатором стал Максим Степанов, который победил, согласно официальным данным, в соответствующем конкурсе. Представление в Одессе состоялось в январе 2017 года. Опять-таки лично президентом, давшим высокую оценку чиновнику, который в 2008-2010 годах занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА, а потом был директором госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

«Он не только хозяйственник с большой буквы, но и общественный деятель», – акцентировал Петр Порошенко, добавив, что уверен в правильности своего решения.

«Человек, имеющий два высших образования, человек, не новый в Одесской области, человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам (намек на Саакашвили, – УНИАН), человек, который настроен брать на себя четкие обязательства», - сказал тогда Гарант.

Прошло немногим больше двух лет – и снова скандал.

Предложение, от которого он отказался

Об отстранении Степанова стало известно еще за день до публикации Указа, который датирован 6 апреля. Напомню, накануне Порошенко был в Одессе и Одесской области. Тогда, судя по всему, судьба чиновника была уже решена, хотя официально в Администрации президента Украины об этом сообщили лишь в понедельник, 8 числа.

На брифинге Максим Степанов признал, что ему было «сделано предложение» написать заявление по собственному желанию, от которого он отказался.

«У меня нет собственного желания писать заявление... Как исполнял обязанности, так и продолжаю исполнять», - заявил председатель ОГА, отметив, что готов и к возможному давлению.

«Я очень сильный человек и могу выдержать любое давление... Чтобы потом не было каких-либо разговоров – у меня все нормально со здоровьем, я не употребляю разные вещи...», - акцентировал он.

Что же стало причиной отстранения «хозяйственника с большой буквы»?

По мнению политолога Ярослава Католика, Степанов потерял доверие президента, и отстранение связано, в первую очередь, с результатами первого тура выборов. Напомню, в Одесском регионе действующий президент набрал меньше 10% голосов избирателей. Со значительным отрывом его опередил шоумен Владимир Зеленский.

«Я не вижу другой причины. Ведь ранее не наблюдались какие-либо тенденции, свидетельствующие о том, что Одесская область не справляется с той или иной программой, не осваивает деньги, поступающие из госбюджета, и прочее. То есть, проблем не было: Степанов работал хорошо, и вдруг - такое кадровое решение, которое, на мой взгляд, спорное, в том числе, в плане законности», - отмечает Католик.

Да и со своими обязанностями Степанов справлялся нормально. Есть, конечно, и минусы, но в целом, как считает политолог, зацепиться было не за что.

Похожей точки зрения (результат голосования) придерживается и глава Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко.

«Другой вопрос: какова цель отстранения? Постращать глав других ОГА? Поставить вместо Степанова человека, который, по мнению президента, может лучший результат? Наказать конкретного чиновника или нечто иное? В любом случае, отстранение носит политический характер. И, в любом случае, на мой взгляд, это - неприемлемый подход, потому что обеспечивать результаты выборов действующему президенту не является задачей председателя ОГА», - сказал Бойко.

Он подчеркивает, что далек от идеализации Степанова, но считает решение президента неправильным: с точки зрения государственной службы, принципов, стандартов, подходов и тому подобное.

С другой стороны, реакция Степанова тоже политическая, а ответил он так смело в силу слабости оппонента, туманности шансов на победу в выборах. Не исключено, что отваги Степанову добавила кем-то обещанная поддержка.

К слову, на брифинге ему задавали вопрос о дружбе с Палицей – дескать, «ходят слухи», что это могло сыграть не последнюю роль в кадровом решении.

«Мы с Игорем Палицей уже 15 лет в дружеских отношениях. Я из этого никогда не делал тайны», - парировал Максим Владимирович.

Действительно, секретом эта связь не была. Более того, еще при назначении «третьего губернатора» политологи рассуждали о том, что это – компромисс между бизнесменом Игорем Коломойским, с которым также ассоциируют Палицу.

«Со временем это все затихло, забылось. Вроде бы, Степанов проявлял лояльность и шел в строю, как надо, и вдруг обернулось вот так…. Считаю, что в создавшейся ситуации: какой привет – такой ответ», - подчеркнул Анатолий Бойко.

Комментируя результаты выборов в Одесском регионе, Степанов заявил: гордится тем, что выборы прошли честно, без какого-либо давления, применения административного ресурса и подкупа. Он утверждает, что никогда не оказывал давление на подчиненных, которым рекомендовал голосовать по собственному усмотрению.

В подтверждение своих слов в Facebook о выложил свое фото, на котором запечатлен с небольшим плакатом: «Обеспечил честные выборы! Отстранен?».

«Оба не искренни»

В противовес «честным выборам» в Facebook лидера ОО «Уличный фронт» Демьяна Ганула появилась выкладка по якобы злоупотреблениям отстраненного председателя ОГА. В ней отмечается, что 6 апреля, в субботу, президент Украины провел встречу с представителями общественных организаций, которые «не первый год ведут борьбу с коррупцией». Главе государства они положили на стол доказательства коррупционных схем и присвоения бюджетных средств, к которым непосредственное отношение якобы имеет экс-глава Одесской области. В перечне – «пакет информации» по поддержке института так называемого «панибратства» и «кумовства» в Одесской области.

Авторы говорят о миллионных откатах, полученных, например, при строительстве дорог, несправедливом распределении подрядных работ, выходах на представителей в региональных силовых структурах, лоббировании интересов конкретных людей, в том числе родственников, и многом другом.

Обнародованная информация, безусловно, нуждается в проверке соответствующих органов. Однако в данном контексте некоторые вопросы, все-таки, остаются без ответа. Во всяком случае, пока. В частности: почему этот компромат появился только сейчас, аккурат во время скандала с отстранением? Если злоупотребления столь масштабны, неужели в Администрации президента о них не знали? Даже не догадывались? А, если знали, почему столько времени все «спускалось на тормозах»?..

Еще нюанс. Говорят, что, на самом деле, увольнение Степанова готовилось раньше. Якобы с этой целью был назначен его первым заместителем Сергей Паращенко, который, согласно решению президента, сейчас должен исполнять обязанности председателя обладминистрации. О нем говорят, как о человеке далеко не бедном, со своими амбициями. Фигуре близкой к окружению президента, которая вполне может быть и самостоятельным игроком.

Другими словами, процессы могут быть гораздо более глубокими, а истинные причины скандала скрыты от обычных людей.

«Я бы сказал, что они хороши оба – и президент, и глава ОГА. В том смысле, что оба недостаточно искренни. И очень не хотелось бы, чтобы отстранение Степанова как-то отразилось на результатах выборов. Не советовал бы штабу Петра Алексеевича, делать на это какую-то ставку. Нечестные выборы – точно не то, что нужно Украине», - отметил Анатолий Бойко.

Что будет завтра? Все зависит от того, как разложится украинский политический пасьянс. Но, как бы карта не легла, подобные истории отнюдь не на пользу имиджу страны…

Лариса Козовая