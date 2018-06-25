Вехи недели: Киев готовится к выборам, Янукович учиться считать, Тимошенко укрепляет плацдарм

Принятие Верховной Радой решения о назначении досрочных выборов в Киеве позволило Юлии Тимошенко убить целую горку политических «зайцев». Во-первых, наконец-то брошена перчатка Черновецкому, слегка ошалевшему от собственной безнаказанности и вседозволенности. Во-вторых, показательно наказана Банковая, активно и жестко защищавшая интересы столичного градоначальника. В-третьих, засвечен новый формат большинства, который впоследствии может пригодиться, например, при утверждении правительственной программы. Коммунисты «подработали волшебниками» с чувством глубокого удовлетворения и наличием политической перспективы. И кого теперь интересует, что создан опасный прецедент увольнения мэра парламентом без формальных на то оснований, исключительно по причине политической целесообразности?

Ближайшие два месяца в столице определенно не будет скучно. Черновецкий уже объявил о начале собственной избирательной кампании, решив не полагаться исключительно на борьбу в судах. Уверен в собственных силах Виталий Кличко, заждавшийся возможности взять реванш за поражение в 2006 году. Юрий Луценко заверяет, что не обладает гипертрофированными мэрскими амбициями и готов уступить единому кандидату от демократических сил. Куда интереснее другое противоречие: Виктор Ющенко уверен, что коалиция выдвинет единого кандидата «на Киев» (уж не Леонида ли Черновецкого случаем?), а Юлия Тимошенко заверила, что БЮТ и НУ–НС пойдут на штурм Крещатика разными колоннами. «Сердечники», по всей видимости, при любом раскладе будут бороться за контроль над Киевсоветом, предусмотрительно заручившись клятвой верности на крови от своих кандидатов в депутаты.

Парламентарии приняли в первом чтении новую редакцию закона о Кабинете Министров и направили в Конституционный Суд законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Абсолютизировать значение этих решений не стоит, они тактические. Тимошенко, благодаря непростому личному опыту, хорошо знает, что синица в руках куда перспективнее журавля в небе. Какая разница, насколько легитимными будут окрики с Банковой в адрес правительства? Главное – они были, есть и будут, по крайней мере, до старта президентской кампании. Зато БЮТ очень трудно обвинить в невыполнении союзнических обязательств, что дает немалую свободу действий ее лидеру. Юлия Владимировна искренне сожалеет о том, что пленарная неделя не позволила ей провести кадровые назначения в правительстве. Но ведь и программа Кабинета Министров «Украинский прорыв для людей, а не политиков» на суд парламентариев не попала.

Это обстоятельство не помешало Виктору Януковичу заранее оценить 100 дней пребывания Юлии Тимошенко в премьерском кресле. Видимо, Виктор Федорович боялся опоздать или затеряться в хвалебном хоре, поэтому обрушился с критикой на правительство за неделю до его первого юбилея. Лидеру «регионалов» не нравятся ни заключенные Нефтегазом Украины газовые соглашения с Россией, ни ухудшение отношений со странами СНГ, ни отсутствие программы правительства и реального Государственного бюджета.

По всей видимости, в ближайшее время законодателям будет не до правительственных планов. Партия регионов и коммунисты в начале апреля готовятся по-своему встретить Джорджа Буша. Оппозиционеры уже заблокировали парламентскую трибуну, требуя вывести украинских миротворцев из Косово. К сожалению, давший четкую политико-правовую оценку провозглашению независимости края Виктор Янукович о многом забыл. И об отмене его правительством льгот для украинских граждан, выполняющих свой долг на территории бывшей Югославии, и о присутствии на Балканах армейских миротворцев из УкрПолБата, входящих в состав сил KFOR, и об украинских милиционерах, которые являются персоналом ООН. В Митровице пострадали именно последние, которых парламент отзывать не вправе. Смерть одного сотрудника МВД и ранения еще двух десятков ничему не учат украинских политиков: они лишь решают собственные тактические задачи. Поэтому не стоит удивляться, что ведомый Виктором Ющенко СНБО отказался выводить миротворцев из горячей точки.

Быть может, «регионалов» приободрил очередной виток противостояния внутри блока НУ–НС. Президент Ющенко, в первой половине недели отменявший свое участие в официальных мероприятиях, сосредоточился на политических накачках двух составляющих пропрезидентской фракции парламента. Если «нашеукраинцы» выслушали нотации главы государства с примерным смирением, то представители Народной самообороны подтвердили имидж политических нигилистов. Христианский демократ Владимир Стретович предложил Виктору Андреевичу уволить шефа президентской канцелярии. Если верить другому «самбисту», Давиду Жвании, то перед этим Ющенко заверял их депутатскую группу в том, что «Балога – это я», поэтому Виктора Ивановича необходимо слушаться. После злополучной встречи Народная самооборона отыграла назад – ее лидеры осознали, что время для открытой ссоры с Ющенко еще не пришло.

Президент всерьез рассчитывает на присоединение Украины к ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Одному из польских изданий Ющенко заявил, что сближение с Альянсом для Украины – вопрос времени, а не выбора. Полную поддержку обещает американский посол в Украине Уильям Тейлор. Россия, как это уже бывало, посулила «тяжелые дипломатические последствия» в случае вступления Украины и Грузии в НАТО. Что ж, кремлевская Баба Яга всегда будет против.

Евгений Магда