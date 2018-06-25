Вехи недели: Киев готовится к выборам, Янукович учиться считать, Тимошенко укрепляет плацдарм
Премьер продолжает битву за столицу. Парламент ликвидировал Тендерную палату. Президента подпитали надеждами относительно Бухарестского саммита НАТО…
|Черновецкий, Тимошенко
Ближайшие два месяца в столице определенно не будет скучно. Черновецкий уже объявил о начале собственной избирательной кампании, решив не полагаться исключительно на борьбу в судах. Уверен в собственных силах Виталий Кличко, заждавшийся возможности взять реванш за поражение в 2006 году. Юрий Луценко заверяет, что не обладает гипертрофированными мэрскими амбициями и готов уступить единому кандидату от демократических сил. Куда интереснее другое противоречие: Виктор Ющенко уверен, что коалиция выдвинет единого кандидата «на Киев» (уж не Леонида ли Черновецкого случаем?), а Юлия Тимошенко заверила, что БЮТ и НУ–НС пойдут на штурм Крещатика разными колоннами. «Сердечники», по всей видимости, при любом раскладе будут бороться за контроль над Киевсоветом, предусмотрительно заручившись клятвой верности на крови от своих кандидатов в депутаты.
Парламентарии приняли в первом чтении новую редакцию закона о Кабинете Министров и направили в Конституционный Суд законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Абсолютизировать значение этих решений не стоит, они тактические. Тимошенко, благодаря непростому личному опыту, хорошо знает, что синица в руках куда перспективнее журавля в небе. Какая разница, насколько легитимными будут окрики с Банковой в адрес правительства? Главное – они были, есть и будут, по крайней мере, до старта президентской кампании. Зато БЮТ очень трудно обвинить в невыполнении союзнических обязательств, что дает немалую свободу действий ее лидеру. Юлия Владимировна искренне сожалеет о том, что пленарная неделя не позволила ей провести кадровые назначения в правительстве. Но ведь и программа Кабинета Министров «Украинский прорыв для людей, а не политиков» на суд парламентариев не попала.
|Виктор Янукович
По всей видимости, в ближайшее время законодателям будет не до правительственных планов. Партия регионов и коммунисты в начале апреля готовятся по-своему встретить Джорджа Буша. Оппозиционеры уже заблокировали парламентскую трибуну, требуя вывести украинских миротворцев из Косово. К сожалению, давший четкую политико-правовую оценку провозглашению независимости края Виктор Янукович о многом забыл. И об отмене его правительством льгот для украинских граждан, выполняющих свой долг на территории бывшей Югославии, и о присутствии на Балканах армейских миротворцев из УкрПолБата, входящих в состав сил KFOR, и об украинских милиционерах, которые являются персоналом ООН. В Митровице пострадали именно последние, которых парламент отзывать не вправе. Смерть одного сотрудника МВД и ранения еще двух десятков ничему не учат украинских политиков: они лишь решают собственные тактические задачи. Поэтому не стоит удивляться, что ведомый Виктором Ющенко СНБО отказался выводить миротворцев из горячей точки.
|Виктор Ющенко
Президент всерьез рассчитывает на присоединение Украины к ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте. Одному из польских изданий Ющенко заявил, что сближение с Альянсом для Украины – вопрос времени, а не выбора. Полную поддержку обещает американский посол в Украине Уильям Тейлор. Россия, как это уже бывало, посулила «тяжелые дипломатические последствия» в случае вступления Украины и Грузии в НАТО. Что ж, кремлевская Баба Яга всегда будет против.
Евгений Магда