Межигорье: год без Бати

«В резиденцию Януковича «Межигорье» под Киевом пускают кого угодно: сам он сбежал, охрана сбежала, персонал разбежался… Жалкий конец президента», - написал в своем Твиттере год назад глава комитета по международным делам Госдумы Российской Федерации Алексей Пушков – представитель страны, в итоге, приютившей беглеца.

Но с этим определением трудно спорить. В ночь с 21 на 22 февраля 2014 года Виктор Федорович, спешно упаковав чемоданы, захватив с собой младшего сына Виктора, любовницу Любовь Полежай и около двух десятков охранников, съехал с обжитого места. Сначала Янукович направился в Харьков, после – через Донецк в Севастополь, а, в результате, оказался в Ростове-на-Дону, откуда вот уже год «угрожает» Украине своим возвращением.

Тогда, год назад, Межигорье впервые увидели простые украинцы. Первыми в опустевшую резиденцию приехали журналисты. Сотрудники государственной охраны, которые находились на КПП, беспрепятственно пропустили представителей прессы. По словам охранников, когда они заступили на смену утром 22 февраля 2014 года, на территории резиденции не было ни одного человека – ни самого Януковича, ни обслуживающего персонала. Учитывая же, что Виктор Федорович, убегая из Межигорья, прихватил с собой большинство памятных ему вещей, охрана предполагала, что он уже не вернется.

Впрочем, спешно собирая свои пожитки, Янукович оставил в Межигорье огромное количество документов, среди которых – сведения о дополнительной оплате работникам ДПС в долларах, взятках на тендерах, расходах на спецквартиры, отчеты о поступлении средств спонсоров, а также информация о расходах на строительство объектов Межигорья… Все это «добро», по указанию владельца резиденции, должны были уничтожить. Но исполнители этого задания выбрали для этого не самый лучший способ – документы пытались утопить. Бумага в холодной февральской воде тонула плохо, и журналистам, прибывшим в Межигорье 22 февраля утром, удалось спасти много интересных доказательств преступлений Виктора Федоровича и Ко.

Через несколько дней, 25 февраля прошлого года, группа украинских журналистов и волонтеров запустила интернет-ресурс YanukovychLeaks.org, на страницах которого публикуются документы, найденные в Межигорье, а также журналистские расследования, проведенные на основе найденных документов.

К сожалению, другие посетители президентской резиденции, для которых 22 февраля 2014 года ворота Межигорья неожиданно оказались открытыми, были заинтересованы в совсем других «сувенирах». Визитеры пытались вынести любую «мелочь» - от письменных принадлежностей до набалдашников на дверных ручках, от «позолоченных» фоторамок до банных халатов – на память. Мародерство удалось остановить только через сутки, когда представители Самообороны Майдана и Автомайдана взяли неформальное шефство над резиденцией и закрыли доступ на территорию после 16-00. Через месяц посетителей стали впускать за деньги (20 гривен с человека), а Хонку и другие постройки закрыли вовсе и поставили охрану. Позже все здания и сооружения были опечатаны.

К слову, сегодня цена на вход в резиденцию беглого экс-президента не изменилась – 20 гривен для взрослых, 10 – для детей и пенсионеров. Правда, с июня 2014 года билеты продают не представители Самообороны, а кассиры через кассу. «Минимально за день у нас бывает 50 человек», - рассказала УНИАН кассир.

«Сегодня – год, как Межигорье открыли, а людей почти нет», - посетовал один из охранников на КПП, проверяя билеты.

Действительно, людей, в сравнении с прошлогодним паломничеством, почти не было: несколько съемочных групп украинских телеканалов, пару фотографов, две небольшие молодежные компании, прошмыгнувшие на велосипедах, три семьи с маленькими детками в колясках (местные жители) и две пары иностранцев. Последние, пройдя КПП, тут же направились к двум гольф-машинкам у центральных ворот резиденции. За 50 гривен с человека сотрудник резиденции прокатит желающих по всему комплексу за 40 минут. Экскурсия входит в стоимость.

Посещение «Хонки» в эту стоимость не входит. Для того чтобы прогуляться с экскурсией внутри жилища Януковича, нужно заплатить по 200 гривен с человека. По словам одного из «экскурсоводов» (телефоны «экскурсионного бюро» есть на входе в Межигорье и на основных зданиях резиденции), такие экскурсии, в последнее время, заказывают не часто – дорого, а смотреть, в общем-то, нечего. Мраморный пол (в оформлении – растительные мотивы), «хрустальный» стол в холле, метровые «перламутровые» вазы, витая лестница, позолота, шелковые шторы с вульгарными кисточками, велюровая (или бархатная) обивка мебели, вышитая серебряными нитями...

В основном, в роскоши «Хонки» желают запечатлеть себя молодожены, которые приезжают на фотосессии по выходным. «В среднем, за субботу-воскресенье, такую экскурсию заказывают до 10 человек, - рассказал УНИАН экскурсовод. – Свадьбы фотографируются. Сегодня свадеб нет, потому что завтра церковный пост начинается».

По словам сотрудников резиденции, заработанного едва хватает на содержание поместья, зарплаты и еду для переселенцев из Крыма и с Востока Украины, которые проживают в нескольких домах – бывших помещениях для работников резиденции. Внутренним мигрантам, конечно, помогают волонтеры, но питание – целиком зависит от столовой Межигорья.

Сегодня, через год после побега хозяина, нет не только свадеб, но, как было сказано выше, и других визитеров. Возможно, такое ощущение появляется из-за огромного размера резиденции – посетители не мешают один другому и, разбредаясь по всей территории, становятся друг для друга незаметными.

Несмотря на то, что сегодня Межигорье обслуживают всего 160 человек (год назад в резиденции работало около 1 000 человек), на территории удивительно чисто – ни окурка, ни пустого стаканчика. Фонтаны в искусственных озерцах работают, газоны подстрижены и вычищены от опавших осенью листьев, кусты подстрижены и, при необходимости, накрыты утепляющими материалами, деревья обработаны и укутаны мешковиной или мелкой сеткой (видимо, дабы уберечь их от природных вредителей – зайцев). К слову, вольеры для грызунов – зайцев и белок – пусты. Хотя в «домиках» постелено свежее сено, поилочки полны воды и корма. Впрочем, двери в вольеры открыты и, если животные изъявят желание подкрепиться, такую возможность персонал Межигорья у них не отнимает.

Отдельного внимания заслуживает поле для гольфа. Идеальная заасфальтированная дорога, ведущая через него от входа к пустым ныне гаражам и вертолетной площадке, а далее – к набережной и дебаркадеру, полностью очищена от снега. О том, что он не растаял из-за потепления, а был именно убран, свидетельствуют небольшие тающие сугробы на обочинах. В хорошую погоду на поле играют гольфисты-любители. 20 гривен за вход на отличное поле – не деньги. Но сейчас холодно, сыро и мокро, потому и пусто. Здесь – в помещении-раздевалке – видны первые следы мародерства: из стены выдрано два светильника из трех. В урне – несколько кирпичиков местной брусчатки. К слову, если год назад свет можно было зажечь в любой беседке, коих на территории резиденции множество, сегодня энергосберегающие лампочки в кованых люстрах перегорели.

Неожиданно одну из дверей «раздевалки» открывает мужчина в камуфляже. Опешив от внезапного появления человека, когда вокруг на сотни метров – ни души, спрашиваем у него: «Вы здесь живете?». «Пока нет», - отвечает он и снова скрывается за дверью, которая ведет «в никуда». Оказывается, за дверью – тропинка, идущая вдоль забора, ограждающего поле для гольфа по всему периметру.

На набережной более людно. Три частично замерзших озера кишат утками, которые с удовольствием угощаются нехитрыми лакомствами от посетителей резиденции – какое-то детское печенье идет, что говорится, нарасхват. Несмотря на то, что кормушки возле утиных «домиков» полны зерна и какого-то комбикорма, от нашего домашнего пирога едва оперившиеся селезни и невзрачные уточки не отказываются тоже. Лебеди же оказываются более переборчивыми – все попытки «заманить» их ближе к берегу (гордые птицы обосновались на кромке льда в середине одного из озер) не увенчиваются успехом.

За весь год ни на день не прекращали свою работу и голубятня с фазанарием. Из всего разнообразия экзотических пернатых, в открытых вольерах УНИАН не заметил только несколько видов, которые год назад присутствовали: фазана синего ушастого, фазана хьюма и фазана гималайского монала. Впрочем, в открытых вольерах для овец, лошадей, коров и т.д., тоже никого не было. По словам сотрудников Межигорья, весь скот находится на ферме, а в загоны их не выпускают уже очень давно – животные боятся «туристов». Посетители, и правда, не стесняются заходить даже в пустые вольеры и в них фотографироваться. А, были бы тут животные, пришлось бы и им стать «фотомоделями».

На всей территории резиденции полно видеокамер наблюдения, но вряд ли достаточно охранников, чтобы проследить за всеми посетителями. Своеобразные «блокпосты» - небольшие серые домики охраны, построенные по периметру поместья – тоже пусты. Но, несмотря на это, двери в них не взломаны и окна целы.

На набережной, отделяющей Межигорье от киевского моря и, таким образом, от внешнего мира, все еще есть объявления о высоком напряжении, идущем по проводам вдоль кованого забора. Проверять, есть ли в них ток, не хочется.

Как уже было сказано выше, все здания на территории Межигорья опечатаны. Некоторые – в апреле-мае, некоторые – в июне-июле. Опечатан и дебаркадер. Через окна можно рассмотреть внутреннюю обстановку «Галеона», но вход на него – заказан. Впрочем, стать его посетителем почти ни у кого не возникает желания. Два молодых парня фотографируются снаружи и обсуждают, удержался бы дебаркадер на плаву и как долго, если его «отцепить от причала».

«Конечно, он бы плыл. Иначе зачем его было строить?», - убеждает один.

«Ничего бы он не плыл, это просто кабак на воде», - не соглашается второй.

Странные эмоции вызывает у посетителей Межигорья главное здание – «Хонка». Казалось бы, после сотен сюжетов о небывалой роскоши и откровенном китче, которым был и остается наполнен дом беглого экс-президента Януковича, туристам удивляться нечему. Но, оказывается, безвкусное смешение стилей и фактур, соседство античных колонн с элементами сруба, банальные пластиковые квадратные окна и витражи на верхних этажах – могут быть для кого-то объектом восхищения. «Вот, хотел сфотографироваться с открытой дверью, будто это я тут хозяин. А тут закрыто», - делится с УНИАН впечатлениями 50-тилетний грузный мужчина.

Слышал бы это сам Батя, наверное, возмущенно сказал бы свое знаменитое: «Я вам, как говорится, не завидую». Хотя, в принципе, чему завидовать? За этот год, путем нехитрых, но прозрачных с юридической точки зрения махинаций, народный депутат Сергей Клюев продал свою долю в ООО «Танталит» (фирма, владеющая резиденцией) самому ООО «Танталит» (99,97%) и юристу и новому директору этой фирмы Александру Приймаку (00,03% собственности). Правда Приймак пока отказывается отвечать на любые вопросы прессы.

Таким образом, через год после бегства Януковича, Межигорье все еще не стало государственной собственностью, и финансируется за счет посетителей, а не формальных владельцев. Что же касается отношения украинцев к самому беглецу, сколько бы он ни рассказывал о возможном своем возвращении в качестве лидера какого-то протестного движения против «хунты», лучше всего ожидания простых людей характеризуют две надписи на заборе на въезде в Новые Петровцы.

«Федорович, повертайся!», - оповещает первая с припиской – «В качестве перегноя».

«Федорович, пробач!», - гласит вторая с другой припиской. – «Шоб ти здох!».

Татьяна Урбанская