Amnesty International раскритиковала Киев за неэффективное расследование "дела Майдана"

Правозащитники заявили, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях.

Украинская власть не смогла добиться справедливости для всех жертв силовиков во время Евромайдана 2013-2014 годов.

Об этом говорится в заявлении Amnesty International в пятую годовщину расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, пишет ТСН.ua.

"Масштаб нарушений прав человека, совершенных во время Евромайдана, был далеко за пределами того, с чем могла справиться украинская система уголовного судопроизводства, не говоря уже о ее общей неэффективности. Более того, система сопротивлялась и препятствовала правосудию вместо того, чтобы привлечь к ответственности в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрелы протестующих", - заявил старший директор офиса генерального секретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн во время своего визита в Киев.

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По мнению О'Куанахайна, пять лет - это более чем долгий срок с точки зрения восстановления справедливости.

"Для большинства жертв, которые пострадали от рук украинской полиции, справедливость по-прежнему не доступна. Политики давали громкие обещания, произносили громкие слова, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая тех, кто отдавали приказы, не будут привлечены к ответственности, справедливость не будет восстановлена", - добавил он.

По данным Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры, по состоянию на конец 2018 года следствием установлен 441 подозреваемый в причастности к преступлениям против участников протестных акций, в частности, к массовым убийствам. Как отмечается, во время протестов были убиты более 100 человек. Большинство из подозреваемых были сотрудниками правоохранительных органов, а также чиновниками городской администрации, прокурорами и судьями. В суд были направлены дела 288 человек; в 52 делах были приняты судебные решения, в частности, вынесено 48 приговоров, девять из них устанавливают наказание в виде лишения свободы и ни один не касается бывших представителей правоохранительных органов.

"Через год после событий мы опубликовали отчет "Украина: год после Майдана - с правосудием затягивают, в правосудии отказывают". Через пять лет после Евромайдана название все еще точно отражает реальность. Это позор и обвинения в адрес украинской системы уголовного судопроизводства", - заявил О'Куанахан.

Amnesty International призвала украинскую власть вполне способствовать эффективному расследованию нарушений прав человека, совершенных во время Евромайдана, включая избиения и убийства.

"Власть должна защитить следователей от политического давления и предоставить им ресурсы и полномочия, необходимые для выполнения их задач, в частности, возможности осуществить следственный эксперимент с воспроизведением событий во время расстрела манифестантов 18-20 февраля 2014 года. Обещания были даны, сильные слова представителями власти были сказаны, но время и факты говорят сами за себя. Правосудия до сих пор нет. Пока все преступники не будут привлечены к ответственности, справедливость не будет установлена", - добавил старший директор.

Его мнение также разделяют ряд национальных и международных организаций, в частности, Центр гражданских свобод, инициатива Евромайдан SOS.

"Мы вынуждены констатировать, что управление специальных расследований, которое выполняет роль координационного центра по делам Майдана, фактически разваливается из-за противоречия законодательства, недостаточного обеспечения и конфликта с руководством генпрокуратуры. К тому же в ряде дел Майдана происходят злоупотребления со стороны судей, которые игнорирует Высший совет правосудия. Несмотря на весь пафос чиновников относительно “самого резонансного дела независимой Украины", надо сказать откровенно. Без привлечения международного элемента как в процессе расследования, так и в судебное разбирательство, мы не сможем добиться установления всех виновных в этих преступлениях и привлечения их к ответственности”, - считает председатель правления ЦГС Александра Матвийчук.

Напомним, пять лет назад, в ночь на 19 февраля 2014 года, начались кровавые противостояния во время Революции достоинства, когда отряды "Беркута" решили начать штурм палаточного городка. Тогда на уже заполненный Революцией достоинства Майдан Независимости заехали танки с очередными отрядами силовиков, которые сдерживали украинцев гранатами и огнестрельным оружием, пока народ ожидал смены действующего режима в стране. Главпочтамт и комитет Гостелерадио стал местом хранения для протестующих. Горел Дом профсоюзов.

После 17-часового штурма Майдана граждан поддержали военные подкрепления из Львова и "сотня" из Тернополя. Утро 19 февраля для всех стал утром "после ада". Число жертв составило 25 человек. В стране впервые заговорили про антитеррористическую операцию.