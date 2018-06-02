Вехи недели. Обмен любезностями в Мюнхене, диалектика в Дебальцево и имитация по-парламентски

Мюнхен в мировой истории занимает неоднозначное место. У многих столица Баварии ассоциируется со сговором западных стран, отдавших Судетскую область, а потом и всю Чехословакию во власть Адольфа Гитлера. Но уже несколько лет подряд там проходит авторитетная международная конференция, участники которой обсуждают актуальные проблемы дипломатии и международных отношений. Естественно, что на этот раз в центре внимания оказалась Украина.

Диалогам в Мюнхене предшествовала челночная дипломатия Меркель и Олланда. Лидеры Германии и Франции решили попытаться взять быка за рога в деле урегулирования на Донбассе, посетив для переговоров последовательно Киев и Москву. В украинской столице они едва разминулись с госсекретарем США Джоном Керри, прилетевшим выказать поддержку украинской власти. Еще одно подтверждение обеспокоенности евро-лидеров – практическое отсутствие утечек относительно содержания их инициатив, спровоцировавшее легкую истерику в украинском сегменте социальных сетей. Сегодня уже известно, что главный результат переговоров – надежда на встречу «нормандского» формата, на этот раз не в Астане, а в Минске. Если представителей ЕС не смущает, что белорусский президент Александр Лукашенко остается под санкциями, это говорит о многом.

На упомянутой конференции в Мюнхене Петр Порошенко не просто предъявил документы российских военных, «заблудившихся в Украине», представителям мирового истеблишмента, но и дал понять, что Украина готова к конструктивному диалогу, но не собирается вести его с террористами. Шеф российского МИДа Сергей Лавров стоит на диаметрально противоположных позициях, и реакция на его постоянное отрицание очевидного собравшихся была соответствующей. Стоит упомянуть заявление вице-президента США Джо Байдена, призвавшего Владимира Путина либо выполнять Минские соглашения, либо готовиться к усилению санкций против России. Властелин Кремля тем временем предпочитает делать заявления для внутрироссийского потребителя.

Следует подчеркнуть, что позиции украинской дипломатии эффективно обеспечиваются успехами наших военных в сдерживании атак сепаратистов и российских военных. В Дебальцево удалось организовать «зеленый коридор» для эвакуации мирных граждан, подавляющее большинство которых предпочло переехать на контролируемую украинской властью территорию, а не в самопровозглашенную ДНР. Впрочем, до окончательной победы в схватке за умы жителей Донбасса официальному Киеву пока далеко.

Верховная Рада предпочла имитацию бурной деятельности реальной работе. Для парламента, в котором практически нет оппозиции и функционирует коалиция в формате конституционного большинства, нынешний созыв чрезвычайно расточителен и пока малоэффективен. Куда полезнее лишения Виктора Януковича звания президента было бы принятие ряда законов, стимулирующих развитие малого и среднего бизнеса. Следом за отчетом Валерии Гонтаревой минимум депутатского внимания к своей персоне ощутил и генеральный прокурор Виталий Ярема. И даже направление в Конституционный Суд законопроекта об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности носит преимущественно пропагандистский характер – окончательное решение по этому вопросу будет приниматься уже осенью. Стоит ли удивляться, что граждан, недовольных работой парламента, втрое больше тех, кого она устраивает.

Евгений МАГДА