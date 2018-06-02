securityconference.de

Вехи недели. Обмен любезностями в Мюнхене, диалектика в Дебальцево и имитация по-парламентски

Евгений Магда
10:50, 09 февраля 2015
3070 0

Участники Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обменялись любезностями, тональность которой свидетельствует о нарастающей напряженности в международных отношениях. Дебальцево остается под контролем украинских сил. Верховная Рада взяла курс на имитацию бурной деятельности.

securityconference.de

Мюнхен в мировой истории занимает неоднозначное место. У многих столица Баварии ассоциируется со сговором западных стран, отдавших Судетскую область, а потом и всю Чехословакию во власть Адольфа Гитлера. Но уже несколько лет подряд там проходит авторитетная международная конференция, участники которой обсуждают актуальные проблемы дипломатии и международных отношений. Естественно, что на этот раз в центре внимания оказалась Украина.

REUTERS

Диалогам в Мюнхене предшествовала челночная дипломатия Меркель и Олланда. Лидеры Германии и Франции решили попытаться взять быка за рога в деле урегулирования на Донбассе, посетив для переговоров последовательно Киев и Москву. В украинской столице они едва разминулись с госсекретарем США Джоном Керри, прилетевшим выказать поддержку украинской власти. Еще одно подтверждение обеспокоенности евро-лидеров – практическое отсутствие утечек относительно содержания их инициатив, спровоцировавшее легкую истерику в украинском сегменте социальных сетей. Сегодня уже известно, что главный результат переговоров – надежда на встречу «нормандского» формата, на этот раз не в Астане, а в Минске. Если представителей ЕС не смущает, что белорусский президент Александр Лукашенко остается под санкциями, это говорит о многом.

REUTERS

На упомянутой конференции в Мюнхене Петр Порошенко не просто предъявил документы российских военных, «заблудившихся в Украине», представителям мирового истеблишмента, но и дал понять, что Украина готова к конструктивному диалогу, но не собирается вести его с террористами. Шеф российского МИДа Сергей Лавров стоит на диаметрально противоположных позициях, и реакция на его постоянное отрицание очевидного собравшихся была соответствующей. Стоит упомянуть заявление вице-президента США Джо Байдена, призвавшего Владимира Путина либо выполнять Минские соглашения, либо готовиться к усилению санкций против России. Властелин Кремля тем временем предпочитает делать заявления для внутрироссийского потребителя.

REUTERS

Следует подчеркнуть, что позиции украинской дипломатии эффективно обеспечиваются успехами наших военных в сдерживании атак сепаратистов и российских военных. В Дебальцево удалось организовать «зеленый коридор» для эвакуации мирных граждан, подавляющее большинство которых предпочло переехать на контролируемую украинской властью территорию, а не в самопровозглашенную ДНР. Впрочем, до окончательной победы в схватке за умы жителей Донбасса официальному Киеву пока далеко.

REUTERS

Верховная Рада предпочла имитацию бурной деятельности реальной работе. Для парламента, в котором практически нет оппозиции и функционирует коалиция в формате конституционного большинства, нынешний созыв чрезвычайно расточителен и пока малоэффективен. Куда полезнее лишения Виктора Януковича звания президента было бы принятие ряда законов, стимулирующих развитие малого и среднего бизнеса. Следом за отчетом Валерии Гонтаревой минимум депутатского внимания к своей персоне ощутил и генеральный прокурор Виталий Ярема.  И даже направление в Конституционный Суд законопроекта об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности носит преимущественно пропагандистский характер – окончательное решение по этому вопросу будет приниматься уже осенью. Стоит ли удивляться, что граждан, недовольных работой парламента, втрое больше тех, кого она устраивает.

Евгений МАГДА

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter