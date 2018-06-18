Анатолий Коваленко: Нынешняя киевская власть не имеет права на существование

Для киевской власти выгодны разборки между Секреатариатом и Кабмином… Не знаю, как Шустер рассаживает политиков – или по их просьбе, или у него какие-то свои соображения... Позицию своего лидера я узнаю не только при личных встречах, а и из прессы… На вопросы УНИАН ответил депутат Киевсовета, бывший глава Печерской райадминистрации столицы Анатолий Коваленко.

Анатолий Андреевич, как вы прокомментируете последние события в Киеве, связанные с отстранением Леонида Черновецкого с должности главы КГГА, а также решением Верховной Рады о назначении перевыборов киевского городского председателя?

Я свою позицию высказал давно и считаю, что киевская власть – и мэр, и Киевсовет, – допускающие принятие печально известных решений относительно зеленых зон, Жукового острова, Труханова острова, не имеют права на дальнейшее существование. Поэтому я поддерживаю идею досрочных выборов Киевского мэра и состава Киевсовета...

Что касается событий, которые сейчас происходят, то я ничего нового здесь не скажу. В Киеве творится бардак. Но для киевской власти, кресло под которой зашаталось, выгодными являются разборки и выяснения отношений между Секретариатом Президента и Кабинетом Министров. Мне кажется, что выводы временной следственной комиссии ВР по Киеву как нейтрального органа являются наиболее объективными. Хотя масса нарушений со стороны нынешней столичной власти находятся на поверхности, это видят все.

Возвращаясь к последнему заседанию Киевсовета, которое состоялось 13 марта… Радивиловский райсуд Ривненской области якобы принял постановление, которым приостановил действие решения съезда БЮТ о досрочном прекращении полномочий и отзыве 15 депутатов Киевсовета. Тогда секретарь Киевсовета Олесь Довгий отметил, что таким образом участие исключенных депутатов в заседании сессии является легитимным. В тот же время народный депутат от БЮТ Андрей Портнов заявил о фальсификации этого постановления Радивиловского районного суда. Вы видели это постановление суда? Депутатам Киевсовета его выдали на руки для ознакомления?

К сожалению, первую страницу нам так и не раздали. Мне удалось ознакомиться с постановляющей частью, если это было решение суда, где была видна половина печати и подпись судьи. Но я не знаю, действительно ли это подпись того самого судьи.

На момент проведения сессии, в прошлый четверг, говорить о том, что это решение было недействительным, думаю, ни у кого из депутатов оснований не было. Если же решение было недействительным, то киевская власть в лице главы Киевсовета и ее секретаря должны немедленно подать в отставку. Это моя позиция, потому что таким образом вводить в заблуждение весь депутатский корпус и киевлян – это высшая степень нахальства.

А исходя из того, что из повестки дня сессии были исключены вопросы собственности, земли, думаю, что промэрское большинство сомневалось в легитимности сессии. В то же время, я не могу на сегодня прокомментировать, было ли заседание Киеврады легитимным, у меня нет соответствующих документов.

А может Довгий снял вопросы земли и собственности из-за того, что сомневался в существовании большинства в Киевсовете? Какие настроения были в сессионном зале 13 марта? Вы общались с депутатами, может, почувствовали какие-то изменения относительно сформированного ранее «большинства Черновецкого»?

Нет. К сожалению, пока не заработает императивный мандат, настроения депутатов Киевсовета кардинально не поменяются.

И Ваша фракция (Народной партии Литвина) также остается на прежних позициях и поддерживает «большинство Черновецкого» в горсовете? Вы принимаете участие в заседании фракции, возможно, там появились какие-то новые веяния?

Я в последние три недели был в отпуске и на заседаниях фракции не присутствовал. А вот на заседании Киевсовета я не почувствовал никаких изменений в позициях и настроениях депутатов фракции Народной партии, которые по-прежнему, к моему глубокому сожалению и вопреки моим призывам, «разделяют» позиции промэрского большинства.

Ваш лидер Владимир Литвин в телепрограмме «Свобода» сидел на стороне коалиционных сил – Народной самообороны, БЮТ... Можно сказать, что позиция фракции в ВР определилась?

Я не слышал официального заявления лидера нашей партии о том, что они примкнули к коалиции или к оппозиции. Думаю, пока позиция фракции основывается на программных принципах Народной партии, которые были задекларированы в избирательной программе Блока Литвина. Это на сегодня я могу сказать точно и искренне.

А то, что на «Свободе» Литвина в этот раз посадили со стороны коалиции, а в прошлый раз со стороны оппозиции – ничего не означает. Я не знаю, как Шустер рассаживает политиков – или по их просьбе, или у него есть какие-то свои соображения. Я это комментировать не берусь. Хотя для себя я отметил, что представители коалиции положительно отреагировали, что Литвин сидит с их стороны. Хотя сам он никак это не комментировал.

Народные депутаты обсуждали с депутатами Киевсовета проблемы столичной власти, поддержку ее действий или возможность ее смены?

Насколько мне известно, активных обсуждений этой проблемы между киевской фракцией и фракцией в ВР не было. И каких-то не то что указаний, а посылов со стороны «старших товарищей» относительно нашей позиции мы сегодня не имеем, кроме сообщений СМИ и информации, которую я черпаю из различных интервью лидера нашей партии.

Давайте остановимся на проблемах Киева, в частности связанных с экологией. Вы много говорили об этом и ранее. Знаю, что по инициативе депутатов Вашей комиссии недавно в Киеве прошла выставка «Остров Жуков – наследие будущих поколений». Откуда пришла идея таким образом привлечь внимание общественности к тому, что заказник может быть разрушен и потерян для киевлян?

Идея эта принадлежит художникам, которые на протяжении многих лет весной, осенью, зимой рисуют Жуков остров. Зная о его проблемах, они предложили организовать такую выставку.

Несмотря на разные отзывы в прессе, по-моему, в целом шаг, который был сделан, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к Жуковому острову, удался. К сожалению, не у всех художников хватило гражданской позиции, смелости, поскольку направленность этой выставки была как бы оппозиционной по отношению к нынешней киевской власти и тому, что она делает с Жуковым островом.

Художники, принявшие участие в выставке, выставили свои прекрасные работы… Много общественных организаций поддержали проведение мероприятия. Беззаконие и бедлам, которые происходят на Жуковом острове, не должны происходить незамеченными. Все делают вид, что нигде ничего не происходит… В пресс-релизах Секретариата Президента сказано: к нам письменно никто не обращался. В ответах прокуратуры: дело находится на рассмотрении, не знаю, сколько месяцев… Читаешь ответы других заинтересованных организаций – и снова, либо к ним никто не обращался, либо дело находится на рассмотрении.

Цель же выставки по Жуковому острову – это как раз повернуть лицом и общественность, и власть имущих к этой проблеме. Если человек на своем месте, он должен сразу реагировать.

И что, последовала какая-то реакция на выставку со стороны руководства города?

Никакой…

Что дальше будет делать экологическая комиссия по Жуковому острову?

Мы подготовили проект решения Киевсовета. Надеемся все-таки на то, что прокуратура опротестует принятое горсоветом решение, согласно которому площадь заказника острова уменьшилась до 196 га. Все разговоры вокруг того, что с этим нужно смириться и «плясать» от 196 га – это разговоры от лукавого. Нужно отменить решение Киевсовета, утвердить площадь заказника местного значения, так как это было обозначено сессией 1999 года, – 1 тыс. 630 га, а потом, исходя их этого, принимать все остальные решения – как распределить землю между непосредственно природным заповедником и рекреационной территорией. Нужно зафиксировать площадь ландшафтного заказника именно в таком размере. Это позиция комиссии, мы ее определили своим проектом решения, и он находится сейчас на рассмотрении земельной комиссии Киевсовета. Также этот проект должна рассмотреть комиссия по градостроительству и архитектуре.

Что делать если проект не пройдет эти комиссии?

Мы уже обратились в комитет по охране окружающей среды Верховной Рады, который возглавляет депутат Анатолий Семинога от БЮТ. Имеем надежду, что Жуков остров не будет потерян для киевлян безнадежно.

Кстати, что касается деятельности «старших товарищей» из Блока Литвина в ВР, то зарегистрирован законопроект главы Шевченковского района и одновременно народного депутата Виктора Пилипишина о присвоении ранга госслужащих врачам и преподавателям. Что Вы скажете по этому поводу?

На самом деле эта идея принадлежит Литвину. Она была озвучена в 2005 году, когда Литвин еще был председателем Верховной Рады. Потом эта идея получила свое развитие в избирательной программе Блока Литвина на выборах в 2006 года. К сожалению, тогда партия не прошла в ВР.

Таким образом, это инициатива не депутата Пилипишина, а поддержка идеи нашего лидера, идеи Народной партии и попытка ее реализовать. Если речь идет о реализации партийной программы, предвыборных партийных обещаний, то это имеет перспективу, если это пиар отдельно взятого депутата, чтобы обратить на себя внимание в Киеве, – тогда перспективы нет никакой… Что это конкретно, я пока прокомментировать не могу. Хотя, конечно, саму идею поддерживаю.

Анатолий Андреевич, расскажите о работе Вашей комиссии и приоритетных направлениях, которыми Вы занимаетесь…

На каждом заседании рассматривается, помимо текучки, минимум один-два более глобальных для Киева интересных и важных вопроса. Вот на последнем заседании мы рассмотрели вопрос о прибрежных защитных полосах в четырех районах Киева. По шести районам соответствующие проекты уже утверждены, остались Голосеевский, Днепровский, Дарницкий и Деснянский.

Это очень важный для города документ. Сейчас он проходит другие комиссии Киевсовета, и мы будем выносить его на утверждение сессии Киевсовета.

Мы постоянно занимаемся такими проблемами, как ситуация на Бортницткой станции аэрации и на 5-м полигоне. Для рассмотрения в комиссии запланирован большой перечень вопросов о присвоении статуса сквера, статуса природоохранной зоны ряду территорий столицы. Завершаем разработку новой программы охраны окружающей среды до 2011 года и т.д.

Программа подготовки Киева к проведению Евро-2012 включает вовлечение еще одного острова – Труханова, где запланировано строительство Молодежного центра. Как специалист по экологии можете прокомментировать, что это за стройка?

Я не могу этого комментировать, потому что мы не видели проекта. Но то, что это будет капитальное строительство главного корпуса, – это однозначно. Секретарь Киеврады Олесь Довгий уверял, что проектная документация будет согласовываться с комиссией по вопросам экологической политики. Надеемся, именно так и будет, потому что вопрос строительства на Трухановом острове не решен до конца. Просто этот объект попал в Программу мероприятий подготовки Киева к чемпионату Евро-2012 вопреки предостережениям, которые высказывали и экологи, и депутаты Киеврады. Вопрос был проголосован промэрским большинством при активном лоббировании со стороны секретаря Киеврады.

Что это за строительство – капитальное или нет – и какие последствия оно за собой повлечет с точки зрения экологии, мы можем сказать только, когда будем иметь проект и когда проведем его экологическую экспертизу. На сегодня этого проекта нет. Просто рисунок и макет. Когда же проект появится, мы обязательно проведём его экологическую экспертизу. Хотя в целом, повторюсь, я противник какого-либо строительства, тем более капитального, на Трухановом острове. Этот кусок живой природы нужно обязательно сохранить для будущих поколений киевлян.

И последний вопрос: в свете решения Верховной Рады о перевыборах в Киеве – Вы будете баллотироваться на должность мэра?

Скажу откровенно, тот бардак, который мы наблюдаем последние два года, меня как киевлянина не устраивает. Более того, зная городской механизм, что называется изнутри, проработав почти два десятка лет в исполнительной власти столицы, я вижу, что делается не так и как нужно делать, чтобы было лучше для Киева и киевлян. А по поводу моего баллотирования – это не только моё решение – я член Народной партии. Если партия доверит мне эту миссию, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы оправдать доверие не только своих однопартийцев, но и жителей Киева, которые заслуживают лучшей власти.

Беседовала Инна Андалицкая