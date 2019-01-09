Томос наш. Но это еще не конец борьбы

Получение украинской церковью Томоса смело можно считать завершающим этапом в создании ПЦУ, которую в Украине создали 15 декабря во время Объединительного собора. По крайней мере, в юридической плоскости. Уже тогда было объявлено, что официально нашу церковь «узаконят» именно в канун православного Рождества.

Само вручение происходило 6 января. После божественной литургии в резиденции Константинопольского патриарха, храме Святого Георгия, Варфоломей, поставив подпись под свитком, вручил его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. После этого Томос с подписью Варфоломея спецрейсом доставили в Киев, где уже 7 января его торжественно представили на Рождественской литургии в соборе Святой Софии.

Томос не настоящий?

В Томосе, которым Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь, также изложены и основные принципы деятельности ПЦУ.

Правда, РПЦ, которая официально разорвала отношения со Вселенским патриархатом, даже после официального признания последним ПЦУ, все еще продолжает стоять на своем, называя все эти эпохальные события «расколом». В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда и вовсе назвал Томос «простой бумагой, не имеющей канонической силы». Ему же вторит и бывшая УПЦ МП, которая, несмотря на многочисленные переходы ее приходов в ПЦУ – по словам Андрея Парубия, таковых уже более 40 – не отходит от пророссийской линии поведения. «Этот документ создан и подписан с игнорированием всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все другие поместные церкви», – заявил после подписания спикер бывшей УПЦ МП, архиепископ Климент.

Мотивировали его «незаконность» приверженцы русского мира, прежде всего, тем, что документ подписан только Варфоломеем и для обретения им законной силы он должен быть подписан и представителями других православных церквей. Тут, правда, по их позиции был нанесен первый серьезный удар в среду, 9-го января – когда под текстом Томоса поставили свои автографы все члены Синода Вселенского патриархата.

Для этой процедуры, к слову, Томос даже вернули на некоторое время из Киева в Стамбул. Теперь же, как пояснили в ПЦУ, документ вернут на прежнее место в Малой Софии уже в течение нескольких дней, где позже на него сможет взглянуть любой желающий.

В надежде на патриархат

Но на легитимизации Томоса подписями всех епископов переходный период в ПЦУ, по сути, только начинается.

Как пояснил почетный патриарх Филарет, на данный момент ПЦУ признана только митрополией, но не отдельным патриархатом. А, чтобы получить этот статус, ПЦУ в Украине должны признать все православные церкви мира.

«Нам надо добиться того, чтобы украинскую церковь признавали как патриархат, а не как митрополию. То, что это будет – я в этом убежден, так же убежден, как был убежден в 1992 году, что будет автокефальная церковь. Так и сейчас убежден, что Киевский патриархат будет. Когда он будет? Когда мы объединимся в одну церковь и когда нас признают как митрополию другие церкви. Когда эти два условия закончатся - тогда будет время Украинской церкви как патриархата. Это дорога еще далёкая, но по этой дороге надо идти», - заявил Филарет во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.

В частности, сейчас ПЦУ предстоит урегулировать целый ряд вопросов. Прежде всего – наладить евхаристическое общение (установить дипломатические отношения) ПЦУ с другими церквями. Получив Томос, украинская церковь стала 15-й по счету официально признанной православной автокефальной церковью. И теперь дело – за ее признанием остальными церквями.

Как сообщал митрополит Епифаний, сначала это должны сделать православные церкви греческой традиции, которые также считаются одними из старейших православных церквей. В частности, одна из них, Элладская православная церковь, уже приступила к процессу рассмотрения признания ПЦУ.

Окончательное решение эта церковь может принять в феврале на своем Архиерейском соборе. По такому же пути должны проследовать и другие церкви, правда, некоторые из них, несмотря на собственную независимость, все же находятся под серьезным влиянием Москвы, а потому – процесс признания ими ПЦУ может затянуться. В частности, речь идет о Польской православной церкви, предстоятель которой отказался признавать Епифания главой ПЦУ, назвав его «нерукоположенным» в канонической Церкви. Также есть сомнения и насчет позиции сербской православной церкви, патриарх которой, подобно РПЦ, назвал получение Томоса «узакониванием раскола».

Кроме того, неоднозначной, по мнению религиоведа Игоря Козловского, может быть и реакция Антиохийской церкви, находящейся на территории Сирии, где также сильно влияние России (которая помогает поддерживать огонь сирийской гражданской войны, снабжая местного диктатора Асада химическим оружием).

«Томос – это базовый документ, на основании которого каждая церковь на собрании Синода будет определять, продолжать ли ей евхаристическое общение с Украиной. Россия, которая по личной инициативе патриарха Кирилла разорвала такое общение с Константинополем, может оказывать влияние и на церкви, находящиеся в ее фарватере, но остальные, вероятнее всего, поддержат линию Вселенского патриархата, так как для них общение с ним является основным», - сказал УНИАН Игорь Козловский.

Эксперт признает, что процесс налаживания евхаристического общения между церквями может растянуться на годы, однако на права и полномочия новосозданной украинской церкви это никоим образом не повлияет.

Спорный переход

Кроме признания внешнего, также ПЦУ нужно будет и урегулировать взаимоотношения с другими ветвями православия внутри страны. И если глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе единение УГКЦ с Православной церковью Украины, то у бывшей УПЦ МП, которая выступает против любых украинских православных церквей (кроме самой себя), с принятием ПЦУ как главенствующего субъекта, есть проблемы.

Кстати, с момента подписания патриархом Варфоломеем Томоса, в ПЦУ из бывшей УПЦ МП перешли несколько епархий. В частности, прихожане церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы, что в селе Карив Сокальского района на Львовщине и община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области, поддержали переход в ПЦУ.

Стоит отметить, что, если западные и центральные регионы более расположены к переходу, то наиболее ярко – как уже писал УНИАН – сопротивление единой и единственно каноничной церкви наблюдается в восточных и некоторых южных областях страны, где влияние России все еще остается довольно весомым.

Причем, в этих регионах сопротивление фанатиков русского мира часто доходит до абсурда. Например, в Днепропетровской епархии РПЦ в Украине были «уволены» с церковных должностей двое священнослужителей, общины которых захотели перейти в ПЦУ – притом, что именно общины, согласно украинскому законодательству, являются формальными владельцами церковного имущества и самих храмов.

Впрочем, по мнению экзарха Вселенского патриархата, архиепископа Даниила Памфилийского, с юридической точки зрения священнослужителям бывшей УПЦ МП сейчас мало что мешает менять церковную юрисдикцию (если их прихожане хотят присоединится к ПЦУ).

Профессор Института философии НАН Украины, религиовед Александр Саган подтверждает, что статья 8 Закона Украины о свободе совести и религиозных организациях четко указывает, что каждая община может свободно изменить свою юрисдикцию, а потому и сейчас нет каких-либо преград к их переходу под начало Епифания. Но законопроект 4128, предлагаемый к рассмотрению в парламенте, предусматривает более детализированный процесс перехода. «В нем идет речь о том, кто принимает решение о переходе, сколько необходимо людей для принятия такого решения, при каких условиях может фиксироваться юридический факт перехода. Этот законопроект, прежде всего, может быть в помощь тем общинам, где нет единогласного решения прихожан по переходу. Например, вопрос большинства общины, которая согласна на переход, очень размыт – это может быть и более половины, и 99%. И законопроект также регулирует и этот вопрос, так как им предусмотрено согласие двух третей общины», - говорит Саган.

И, чтобы ускорить процесс перехода в колеблющихся громадах, теперь народным депутатам предстоит его принять. Если верить Андрею Парубию, парламентарии могут приступить к работе над принятием закона уже на январской сессии Верховной Рады.

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что ускорять процесс перехода искусственно – нежелательно. «Любое вмешательство только создаст дополнительные проблемы и дискредитирует сам процесс свободного перехода общин. В правовой плоскости, конечно, вопрос нужно урегулировать, так как проблема есть и ее надо решать. Ведь противоречия могут быть между общиной и священником, или внутри общины», - считает Фесенко.

В любом из сценариев, проблему болезненного перехода и сопротивления важно именно обсуждать, а не давить на епархии или отдельных священнослужителей. Прежде всего потому, что давление в религиозных вопросах методами Москвы, кроме эскалации конфликта (что на руку только Русской церкви), ничего хорошего ни верующим, ни стране не принесет.

Анастасия Заремба