На данный момент ПЦУ признана только митрополией, но не отдельным патриархатом / фото УНИАН

Томос наш. Но это еще не конец борьбы

Анастасия Заремба
19:06, 09 января 2019
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На днях Украина в Константинополе наконец-то получила Томос об автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ) из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Его вручение для нас фактически означает то, что новосозданная церковь отныне является законной и полностью независимой от церкви Московского патриархата. УНИАН разбирался, достаточно ли этого, чтобы убедить прихожан всех украинских конфессий объединиться, и чтобы украинскую церковь признал православный мир.

На данный момент ПЦУ признана только митрополией, но не отдельным патриархатом / фото УНИАН

Получение украинской церковью Томоса смело можно считать завершающим этапом в создании ПЦУ, которую в Украине создали 15 декабря во время Объединительного собора. По крайней мере, в юридической плоскости. Уже тогда было объявлено, что официально нашу церковь «узаконят» именно в канун православного Рождества.

Само вручение происходило 6 января. После божественной литургии в резиденции Константинопольского патриарха, храме Святого Георгия, Варфоломей, поставив подпись под свитком, вручил его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. После этого Томос с подписью Варфоломея спецрейсом доставили в Киев, где уже 7 января его торжественно представили на Рождественской литургии в соборе Святой Софии.

Томос не настоящий?

В Томосе, которым Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь, также изложены и основные принципы деятельности ПЦУ.

Само вручение происходило 6 января / фото УНИАН

Правда, РПЦ, которая официально разорвала отношения со Вселенским патриархатом, даже после официального признания последним ПЦУ, все еще продолжает стоять на своем, называя все эти эпохальные события «расколом». В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда и вовсе назвал Томос «простой бумагой, не имеющей канонической силы». Ему же вторит и бывшая УПЦ МП, которая, несмотря на многочисленные переходы ее приходов в ПЦУ – по словам Андрея Парубия, таковых уже более 40 – не отходит от пророссийской линии поведения. «Этот документ создан и подписан с игнорированием всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все другие поместные церкви», – заявил после подписания спикер бывшей УПЦ МП, архиепископ Климент.

Мотивировали его «незаконность» приверженцы русского мира, прежде всего, тем, что документ подписан только Варфоломеем и для обретения им законной силы он должен быть подписан и представителями других православных церквей. Тут, правда, по их позиции был нанесен первый серьезный удар в среду, 9-го января – когда под текстом Томоса поставили свои автографы все члены Синода Вселенского патриархата.

Для этой процедуры, к слову, Томос даже вернули на некоторое время из Киева в Стамбул. Теперь же, как пояснили в ПЦУ, документ вернут на прежнее место в Малой Софии уже в течение нескольких дней, где позже на него сможет взглянуть любой желающий.

В надежде на патриархат

Но на легитимизации Томоса подписями всех епископов переходный период в ПЦУ, по сути, только начинается.

Как пояснил почетный патриарх Филарет, на данный момент ПЦУ признана только митрополией, но не отдельным патриархатом. А, чтобы получить этот статус, ПЦУ в Украине должны признать все православные церкви мира.

В Томосе изложены основные принципы деятельности ПЦУ / фото УНИАН

«Нам надо добиться того, чтобы украинскую церковь признавали как патриархат, а не как митрополию. То, что это будет – я в этом убежден, так же убежден, как был убежден в 1992 году, что будет автокефальная церковь. Так и сейчас убежден, что Киевский патриархат будет. Когда он будет? Когда мы объединимся в одну церковь и когда нас признают как митрополию другие церкви. Когда эти два условия закончатся - тогда будет время Украинской церкви как патриархата. Это дорога еще далёкая, но по этой дороге надо идти», - заявил Филарет во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.

В частности, сейчас ПЦУ предстоит урегулировать целый ряд вопросов. Прежде всего – наладить евхаристическое общение (установить дипломатические отношения) ПЦУ с другими церквями. Получив Томос, украинская церковь стала 15-й по счету официально признанной православной автокефальной церковью. И теперь дело – за ее признанием остальными церквями.

Как сообщал митрополит Епифаний, сначала это должны сделать православные церкви греческой традиции, которые также считаются одними из старейших православных церквей. В частности, одна из них, Элладская православная церковь, уже приступила к процессу рассмотрения признания ПЦУ.

Окончательное решение эта церковь может принять в феврале на своем Архиерейском соборе. По такому же пути должны проследовать и другие церкви, правда, некоторые из них, несмотря на собственную независимость, все же находятся под серьезным влиянием Москвы, а потому – процесс признания ими ПЦУ может затянуться. В частности, речь идет о Польской православной церкви, предстоятель которой отказался признавать Епифания главой ПЦУ, назвав его «нерукоположенным» в канонической Церкви. Также есть сомнения и насчет позиции сербской православной церкви, патриарх которой, подобно РПЦ, назвал получение Томоса «узакониванием раскола».

Кроме того, неоднозначной, по мнению религиоведа Игоря Козловского, может быть и реакция Антиохийской церкви, находящейся на территории Сирии, где также сильно влияние России (которая помогает поддерживать огонь сирийской гражданской войны, снабжая местного диктатора Асада химическим оружием).

«Томос – это базовый документ, на основании которого каждая церковь на собрании Синода будет определять, продолжать ли ей евхаристическое общение с Украиной. Россия, которая по личной инициативе патриарха Кирилла разорвала такое общение с Константинополем, может оказывать влияние и на церкви, находящиеся в ее фарватере, но остальные, вероятнее всего, поддержат линию Вселенского патриархата, так как для них общение с ним является основным», - сказал УНИАН Игорь Козловский.

Эксперт признает, что процесс налаживания евхаристического общения между церквями может растянуться на годы, однако на права и полномочия новосозданной украинской церкви это никоим образом не повлияет.

Спорный переход

Кроме признания внешнего, также ПЦУ нужно будет и урегулировать взаимоотношения с другими ветвями православия внутри страны. И если глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе единение УГКЦ с Православной церковью Украины, то у бывшей УПЦ МП, которая выступает против любых украинских православных церквей (кроме самой себя), с принятием ПЦУ как главенствующего субъекта, есть проблемы.

Кстати, с момента подписания патриархом Варфоломеем Томоса, в ПЦУ из бывшей УПЦ МП перешли несколько епархий. В частности, прихожане церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы, что в селе Карив Сокальского района на Львовщине и община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области, поддержали переход в ПЦУ.

Стоит отметить, что, если западные и центральные регионы более расположены к переходу, то наиболее ярко – как уже писал УНИАН – сопротивление единой и единственно каноничной церкви наблюдается в восточных и некоторых южных областях страны, где влияние России все еще остается довольно весомым.

Причем, в этих регионах сопротивление фанатиков русского мира часто доходит до абсурда. Например, в Днепропетровской епархии РПЦ в Украине были «уволены» с церковных должностей двое священнослужителей, общины которых захотели перейти в ПЦУ – притом, что именно общины, согласно украинскому законодательству, являются формальными владельцами церковного имущества и самих храмов.

Сейчас ПЦУ предстоит урегулировать целый ряд вопросов / фото УНИАН

Впрочем, по мнению экзарха Вселенского патриархата, архиепископа Даниила Памфилийского, с юридической точки зрения священнослужителям бывшей УПЦ МП сейчас мало что мешает менять церковную юрисдикцию (если их прихожане хотят присоединится к ПЦУ).

Профессор Института философии НАН Украины, религиовед Александр Саган подтверждает, что статья 8 Закона Украины о свободе совести и религиозных организациях четко указывает, что каждая община может свободно изменить свою юрисдикцию, а потому и сейчас нет каких-либо преград к их переходу под начало Епифания. Но законопроект 4128, предлагаемый к рассмотрению в парламенте, предусматривает более детализированный процесс перехода. «В нем идет речь о том, кто принимает решение о переходе, сколько необходимо людей для принятия такого решения, при каких условиях может фиксироваться юридический факт перехода. Этот законопроект, прежде всего, может быть в помощь тем общинам, где нет единогласного решения прихожан по переходу. Например, вопрос большинства общины, которая согласна на переход, очень размыт – это может быть и более половины, и 99%. И законопроект также регулирует и этот вопрос, так как им предусмотрено согласие двух третей общины», - говорит Саган.

И, чтобы ускорить процесс перехода в колеблющихся громадах, теперь народным депутатам предстоит его принять. Если верить Андрею Парубию, парламентарии могут приступить к работе над принятием закона уже на январской сессии Верховной Рады.

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что ускорять процесс перехода искусственно – нежелательно. «Любое вмешательство только создаст дополнительные проблемы и дискредитирует сам процесс свободного перехода общин. В правовой плоскости, конечно, вопрос нужно урегулировать, так как проблема есть и ее надо решать. Ведь противоречия могут быть между общиной и священником, или внутри общины», - считает Фесенко.

В любом из сценариев, проблему болезненного перехода и сопротивления важно именно обсуждать, а не давить на епархии или отдельных священнослужителей. Прежде всего потому, что давление в религиозных вопросах методами Москвы, кроме эскалации конфликта (что на руку только Русской церкви), ничего хорошего ни верующим, ни стране не принесет.

Анастасия Заремба

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Теги: #автокефалия УПЦ КП#томос#ПЦУ