Битва за кресло президента. Начало

В четверг, 27 декабря Центральная избирательная комиссия приняла постановление, которым объявила 31 декабря датой старта избирательной кампании на выборах президента. Избирательная кампания в Украине продлится 90 дней и закончится днем выборов, 31 марта 2019 года. На подсчет голосов и оглашение результатов этим постановлением ЦИК отвела десятидневный срок – их должны будут озвучить до 10 апреля 2019 года. Также ЦИК утвердила и календарный план для первого тура выборов, однако если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля 2019 может быть назначен второй тур. В этом случае, ЦИК должна официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента должна будет состояться не позже 31 мая 2019 года. Как шла подготовка к выборам, кто из кандидатов уже согласился в них участвовать и что они обещают избирателям?

Как регистрируют кандидатов

Документы для регистрации кандидатов ЦИК будет принимать с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года.

Согласно закону, президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35–летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет. Кандидат может выдвигаться как от политической партии (от каждой политсилы может быть только один кандидат), так и путем самовыдвижения.

Перед регистрацией в ЦИК кандидату или партии, от которой он выдвигается, необходимо внести денежный залог в размере двух с половиной миллионов гривен, который не возвращают в случае проигрыша. Кроме залога, кандидат должен предоставить ЦИК свою декларацию о доходах за последний год, которую также будет проверять Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Но отказать кандидату в регистрации, даже при наличии ошибок или неточностей в декларации, ЦИК не может. При этом кандидат имеет право снять свою кандидатуру по собственному желанию.

Полуофициальные заявления

Только после официальной регистрации действующим кандидатам в президенты разрешается вести предвыборную агитацию кандидатам разрешается после их официальной регистрации и до начала «суток тишины», полуночи 29 марта.

И хоть официально избирательная кампания начинается только 31 декабря, неофициально политики ее ведут уже давно. На данный уже известно по меньшей о двух десятках возможных претендентов на президентское кресло, среди которых находится и действующий президент Петр Порошенко. Кстати, гарант, хоть и значится в неофициальном списке кандидатов, пока еще ни разу официально не заявил о возможном намерении стать президентом во второй раз, но неоднократно на это намекал. "Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания", - недвузначно заявлял Порошенко в сентябре. Однако, до этого Порошенко, всячески пытаясь выиграть время для повышения своего рейтинга, по меньшей мере дважды пытался сместить дату выборов с 31 марта на более поздний срок. В частности, в августе текущего года появилась информация, что в Конституционный суд готовится представление от пропрезидентских народных депутатов о переносе даты выборов президента минимум до лета, так как формально, пятый год полномочий Порошенко начался только 25 мая 2019 года. Но тогда эта попытка не увенчалась успехом и взамен ей, месяц назад, президентом Порошенко была предпринята другая – введение военного положения на 60 дней. Так как законодательно военное положение запрещает проведение выборов, депутаты Верховной Рады, принимая его, добились дополнительного уточнения даты выборов 31 марта соответствующим постановлением, тем самым сведя на нет все попытки со стороны президента.

И такое рвение неудивительно, ведь рейтинг президента явно далек от оптимистичного – за него, согласно данным недавних опросов, не готовы голосовать 50,3% украинцев. Отметим, что на данный момент, согласно последним данным опросов, Порошенко занимает третью строчку рейтинга кандидатов – за него готовы голосовать более 11% украинцев. В качестве предвыборных обещаний Порошенко использует практически все «больные темы» общества, из-за которых вот уже который год ведутся нешуточные споры. В частности, президент предлагает вкладывать средства в армию в условиях воющей страны и развивать ее, развивать украинский язык во всех сферах жизни, а также максимально отгородиться от России даже в духовном плане, создав для этого ПЦУ и получив ею Томос об автокефалии и фактически, независимости от Московского патриархата.

Что же касается его прямых конкурентов, то наиболее вероятных, по меньшей мере, несколько. Одна из них – экс-заключенная времен беглого президента Януковича, Юлия Тимошенко, которой довольно часто в последнее время прочат победу.

"Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором [предложу] принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны — сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны — сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", — заявляла Тимошенко осенью, заявляя об участии на выборах. Кроме того, она также обещает вдвое снизить стоимость бытового газа для населения и продлить мораторий на продажу земли (хотя еще десять лет назад она же предлагала его отменить).

В тройку лидеров сейчас входит и известный артист Владимир Зеленский – ему готовы отдать голоса около 12% избирателей. Однако сам Зеленский до сих пор прямо не заявил ни о своем выдвижении (хотя партию «Слуга народа» под именем одноименного сериала была зарегистрирована), ни о своей возможной программе.

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", - уклончиво заявил Зеленский в недавнем интервью.

Еще одной «темной лошадкой» грядущей избирательной кампании называют певца Святослава Вакарчука, который пока также не подтвердил своего участия в борьбе за президентство, но может перетянуть на себя несколько процентов голосов электората.

В новой гонке – старые лица

Примечательно, что, как и в прошлые избирательные кампании, в этот раз в президентской гонке ожидается немало уже известных по прошлым созывам парламента и правительства политиков. В частности, в топ-5 лидеров по опросам проходит и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Летом Гриценко подписал соглашение о создании политической платформы "Народное доверие" с нардепом и лидером партии "Народный контроль" Дмитрием Добродомовым. Но позже каждый из них все же решил идти на выборы самостоятельно. Кстати, неоднократно в СМИ Гриценко предлагал присоединиться к нему и мэру Львова Андрею Садовому, но последний не так давно также решил выдвигаться лично. Что касается Гриценко, то ключевые его предвыборные обещания – борьба с коррупцией, децентрализация, усиление армии и проевропейский курс страны.

Гораздо меньше шансов прочат экс-главе СБУ Валентину Наливайченко, которому готовы отдать свои голоса менее 1% украинцев. Однако, Наливайченко, как и большинство политиков не расстраивает столь низкий показатель, так как политик, вероятно, делает задел на парламентские выборы и рассчитывает на место в следующем созыве Верховной Рады.

Также о своем участии уже заявили народные депутаты Ольга Богомолец, Олег Ляшко и Сергей Тарута, скандальный экс-глава ГФС Роман Насиров и глава «Социалистической партии» Илья Кива, у которых, судя по свежим рейтингам не так много шансов на успех. Кстати, где-то в хвосте рейтинга находится и экс-премьер Арсений Яценюк.

В то же время, баллотироваться намереваются и пророссийские политики, бывшие и нынешние представители «Оппоблока». В частности, пока наибольшие шансы из них у экс-главы политсилы Юрия Бойко – ему социологои пророчат около 8% голосов. Два его бывших соратника – Александр Вилкул и Евгений Мураев – пока такими успехами похвалиться не могут, так как рейтинг каждого из них едва дотягивает до трех процентов, а обещания мало чем отличаются от ранее звучавших – и которым сейчас украинцы верят менее охотно.

Как будут голосовать переселенцы

Согласно законодательству, подача документов заканчивается за пятьдесят дней до дня выборов. То есть, до 8 февраля 2019 года избиратели будут знать всех претендентов на пост президента. Но даже то, что все возможные кандидаты будут известны уже вскоре, мало чем помогает с выбором самим избирателям. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», почти треть опрошенных либо еще не определились с выбором кандидата, либо и вовсе не намерены голосовать на выборах.

И в этой связи вопросы возникают не только о прозрачном волеизъявлении большинства граждан на подконтрольной территории, но и о голосовании переселенцев и проживающих на неподконтрольной территории людей. К слову, замечания Украине о притеснении права на выбор двух вышеупомянутых категорий украинцев поступали еще во время прошлой избирательной кампании 2014 года. И за эти четыре года мало что изменилось. И если людям, у которых есть справка переселенца была возможность написать заявление о смене места голосования по месту жительства, обратившись в органы Государственного реестра избирателей, то у тех, кто проживает за линией разграничения такой возможности не было. Во всяком случае, о ней мало кому рассказали. Правда, в сентябре ЦИК несколько упростил процедуру голосования как для внутренне перемещенных лиц, так и для жителей неподконтрольных территорий отменив предъявление справки переселенца при регистрации в Госреестре избирателей.

Но и здесь все равно остаются формальные сложности: «Например, в Порядке смены места голосования или изменения избирательного адреса отмечается, что, граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не должны подтверждать свое заявление о возможности смены места голосования, но собственно перечень и границы этих населенных пунктов временно оккупированных в Донецкой и Луганской области определяется указом президента, согласно закону о реинтеграции или о государственной политике по обеспечению суверенитета на территории Донецкой и Луганской областей. И это требует дополнительных разъяснений со стороны Центральной избирательной комиссии», - говорит аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

На данный момент в гражданской сети ОПОРА призвали Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации подать в ЦИК списки избирательных участков в этих областях, на которых можно провести выборы. Ведь в случае с отсутствием голосов переселенцев, политики открывают для себя клондайк для махинаций во время голосования и попросту могут «подбросить» себе некое количество голосов тех, кто так и не сможет проголосовать за себя. Не говоря уже о подкупах избирателей, от которых политики, ради собственной выгоды, вряд ли откажутся.

Анастасия Заремба