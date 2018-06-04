Хук от «хунты»

Перед внеочередным заседанием, прогуливаясь в кулуарах, парламентарии, традиционно, делились впечатлениями о «работе на округах и в комитетах». «Потратил 700 евро, чтобы прилететь из Италии, а для чего – не понимаю», - жаловался знакомым журналистам один из представителей «Батькивщины». И сразу же, будто оправдываясь в неосторожном высказывании, добавил: «Все это нужно было принимать еще на стадии аннексии Крыма, а сейчас это ничего не даст».

«Это» - заявление-обращение Верховной Рады к Организации объединенных наций (ООН), Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ), парламентским ассамблеям НАТО и ГУМА, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором, которое всесторонне поддерживает терроризм и блокирует деятельность Совета безопасности ООН, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность.

Также в заявлении украинского парламента говорится о необходимости усиления давления на РФ, в том числе, путем введения новых секторальных ограничительных мер, санкций, чтобы остановить российскую агрессию и заставить российское руководство выполнить в полном объеме все пункты Минских договоренностей. Депутаты выступили с просьбой «оказывать Украине необходимую военную помощь с целью усиления ее оборонительных возможностей, гуманитарную помощь для пострадавшего мирного населения и внутренне перемещенных лиц, способствовать восстановлению критически важной инфраструктуры на Донбассе».

Кроме того, в документе подчеркивается необходимость прекращения незаконной оккупации и освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины, включая народного депутата Надежду Савченко. «Ограничить полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы до тех пор, пока РФ не прекратит игнорировать международные требования демократического сообщества», - пояснила этот пункт заявления глава комитета ВР по иностранным делам, народный депутат от «Самопомощи» Анна Гопко.

Верховная Рада Украины призывает международное сообщество «признать факт агрессии против Украины, оккупации ее территории и усилить требования о возвращении к международно признанным границам, предотвратив создание опасного прецедента в виде грубого нарушения мирового порядка и системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны».

В результате, за документ проголосовал 271 народный избранник из 298 зарегистрированных в сессионном зале. Кроме того, 270 депутатов поддержали в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о признании организаций террористическими».

Кто кому агрессор

«Фактически, это является нашим ответом украинскому обществу и нашим зарубежным партнерам, которые очень часто к нам обращаются со словами: «Вы просите от нас, чтобы мы признали Россию страной-агрессором, а сами не признаете», - заявил после голосования первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, формат заявления был выбран парламентом как наиболее оптимальный. «Этот момент важен не только в политическом плане, но и в юридическо-правовом… Наше заявление определяет процедуру рассмотрения России как страны-агрессора на международном уровне, в соответствии с международными уставами. Поэтому в этом заявлении мы обращаемся отдельным пунктом к международным институтам, чтобы они начали процедуру признания России страной-агрессором. Это заявление дает старт и начало этому процессу», - подчеркнул он.

По словам народного депутата от «Батькивщины» Григория Немыри, признание России страной-агрессором полностью соответствует одной из резолюций ООН, в которой «четко прописано», по каким признакам можно это сделать. «Так, статья 3 резолюции (33-11) говорит, что любое из следующих действий может расцениваться как агрессия, независимо от того, идет война или нет. А именно: вторжение или нападение вооруженных сил на сухопутные или морские ресурсы другого государства», - пояснил он.

По его словам, теперь Украина, во-первых, имеет право на индивидуальную и коллективную оборону в случае, если осуществится агрессивное нападение на члена ООН, пока Совет безопасности ООН не выполнит мероприятия, необходимые для поддержания мира. Во-вторых, дает международным организациям четкое понимание того, что происходит на востоке Украины. «Например, для Комитета Красного креста, который до сих пор называет события в Украине «внутренним конфликтом», - сказал Немыря.

В-третьих, по словам депутата, ООН, в случае признания факта агрессии, может задействовать «те инструменты противодействия, которыми она обладает». «В-четвертых, в случае признания России агрессором со стороны ООН, Россия потеряет право вето, которым она, как видим, пользуется на полную», - рассказал парламентарий.

«Сегодняшнее решение - прямое указание на то, что РФ финансирует терроризм, плюс, блокирует деятельность Совета Безопасности ООН, которое ставит под угрозу международный мир и безопасность. Все остальные аргументы себя исчерпали… Скоро годовщина аннексии Крыма. Поэтому мы должны сделать то, что просим от мира», - заявила, в свою очередь, Анна Гопко.

Ее коллега по фракции «Самопомощь», вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид также считает, что принятые парламентом документы дают возможность Украине апеллировать к международным институциям для того, чтобы защищать свои интересы. «В этом смысле ключевым является признание ДНР и ЛНР террористическими организациями, ведь при таких условиях их никто не будет включать в переговорный процесс», - считает она.

Впрочем, в рядах представителей парламентской коалиции далеко не все разделяют оптимизма коллег. Так, по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского, несмотря правильность сделанных шагов, принятых решений недостаточно. «Это просто констатация того, что и так известно. Обращениями мы войну не выиграем…», - заявил он.

Любители «переговоров»

Тем временем, с вынесением этих вопросов в сессионный зал Верховной Рады и результатами голосования не согласились представители Оппозиционного блока, не давшие ни одного голоса «за». Пояснение такой позиции не блистало новизной и практически слово в слово повторяло выступления представителя РФ в Совбезе ООН Василия Чуркина или главы МИД РФ Сергея Лаврова. Мол, фактов и аргументов того, что Россия действительно является агрессором, нет. «Для того чтобы принять решение, мне нужны какие-то факты, аргументы», - заявила народный депутат от ОБ Татьяна Бахтеева, которая, по собственным словам, не видела российской военной техники на востоке Украины, а «только слезы, горе людей». А, чтобы утверждать, что Россия поставляет ДНР и ЛНР оружие, нужны доказательства, считает депутат.

Кроме того, продолжая подыгрывать Кремлю, Оппозиционный блок предложил Верховной Раде принять постановление, предполагающие начать прямые переговоры с Россией. А на территорию Донецкой и Луганской областей, подконтрольную пророссийским боевикам, ввести миротворческий контингент ООН. «Необходимо признать события на территории Донецкой и Луганской областей реальными военными действиями… Провести прямые переговоры с РФ о совместных усилиях по прекращению огня в целях обеспечения мира в Украине», - заявил лидер ОБ Юрий Бойко.

Впрочем, озвучивая подобные предложения, представители Оппозиционного блока, видимо, позабыли, что Минские договоренности, встречи в «женевском» или «нормандском» форматах, остаются пустыми декларациями исключительно по вине Москвы.

Молниеносная реакция

Собственно, Россия ожидаемо отреагировала на действия украинского парламента. В МИД РФ заявление, принятое народными депутатами Украины, назвали безответственной и бездумной акцией, направленной на затруднение поиска необходимого компромисса. «Это, конечно, бездумное и безответственное заявление, которое, видимо, нацелено на то, чтобы блокировать дороги к поиску компромисса», - рассказал замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

В Государственной думе РФ пошли еще дальше, назвав решение своих украинских коллег «бредом». «Умные люди на бред никогда вообще не обращают внимания, - заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. - К сожалению, то, что сейчас происходит, находится за рамками права, за границами разумными… Последние решения - из этой категории».

Не стали мелочиться с заявлениями и в Совете Федерации. «Они идут по пути нагнетания конфронтации, это политически недальновидный шаг», - сказал вице-спикер верхней палаты российского парламента Юрий Воробьев.

«Они не хотят помнить, что благодаря России Украина стала государством», - вторил коллеге член комитета Совета Федерации по международным делам (большой знаток Крыма) Сергей Цеков.

Что же касается реакции Запада, наиболее показательной, пожалуй, стало принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) поправки к проекту резолюции относительно гуманитарной ситуации в Украине. Текст поправки, предложенной украинской делегацией, содержит призыв к Российской Федерации в дальнейшем воздерживаться от финансирования террористов на востоке Украины, не оказывать поддержку незаконным вооруженным группировкам, а также соблюдать Минские соглашения.

В целом за текст резолюции, в которой принята эта поправка, проголосовали большинство депутатов ПАСЕ – 140. 7 отдали свои голоса «против», 8 – «воздержались».

По словам члена украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата от Блока Петра Порошенко Светланы Залищук, это решение свидетельствует о «показательном поражении российской делегации в ассамблее». «В документе европейские делегации однозначно утверждают о российской аннексии Крыма, грубом нарушении прав крымских татар, невыполнении Россией Минских договоренностей, незаконных гумконвоях и т.д», - коротко сообщила Залищук о содержании принятого ПАСЕ отчета.