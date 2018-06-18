Россия будет поставлять пушечное мясо в Афганистан, лишь бы Украину не взяли в НАТО

Россия готова поставлять пушечное мясо для войны в Афганистане на стороне НАТО, лишь бы Альянс отвернулся от Украины и Грузии и не принимал их в члены. Такова суть разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель, обнародованного польской «Газетой Выборчей» 15 марта. Позицию России комментируют эксперты и политики.

Валерий Чалый, директор международных программ центра Разумкова:

ЕСЛИ НАТО БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ ПОЗИЦИИ ТРЕТЬИХ СТРАН, ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЕГО РАЗВАЛУ

Россия уже сегодня предоставляет воздушное пространство для самолетов, доставляющих груз для миссии НАТО в Афганистане. РФ пытается расширить подобное сотрудничество.

В то же время вопрос о введении в Афганистан российских войск или отдельных представителей России сейчас не рассматривается. Россия, не являясь членом НАТО, хочет иметь такое же право голоса в решении вопросов глобальной безопасности, как и страны НАТО. По сути, Россия хочет быть де-факто членом НАТО, не являясь таковой де-юре.

В последнее время прозвучал ряд заявлений от руководства НАТО, лидеров некоторых членов организации о том, что стоит учитывать позицию России. Эта тенденция, с одной стороны, позитивная, поскольку усиливает двусторонние связи России и НАТО, что является контраргументом для тех политически сил в Украине, которые оглядываются на РФ, говоря о нецелесообразности присоединения Украины к НАТО. С другой стороны, это свидетельствует о негативной тенденции в самом НАТО – когда ключевые стратегические решения принимаются с оглядкой на третьи страны.

Расширение Альянса – достаточно успешная стратегия, и если в дальнейшем решение о принятии тех или иных стран в НАТО будет зависеть от позиции России, это может привести к понижению влияния НАТО, потере его привлекательности и даже к развалу. Многие заявления, звучавшие как со стороны НАТО, так и со стороны России, – это игры, направленные на усиление своих позиций в определенных разменах и торгах. Но стратегически никто заигрываться не будет. Потому что имеются объективные процессы, касающиеся обеспечения европейской безопасности. А ключевой организацией в этих процессах является НАТО.

Украина реагирует на подобные ситуации, сейчас идет активная непубличная дипломатическая работа, и позиция учета интересов третьих стран активно обсуждается между Украиной и НАТО. Сегодня этот вопрос должен обсуждаться парламентариями. Он должен найти адекватную оценку в экспертном сообществе. Но что касается государства, то я не считаю, что мы должны делать какие-либо заявления.

Сергей Марков, депутат российской Госдумы:

ПОПЫТКА ВТЯНУТЬ УКРАИНУ В НАТО ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНЫМ ЕЕ ОБЪЕКТИВНЫМ ИНТЕРЕСАМ РАССМАТРИВАЕТСЯ НАМИ КАК АГРЕССИЯ

Мне представляется, что такого рода разговор между Ангелой Меркель и Владимиром Владимировичем мог иметь место, но не в такой форме, как это было обнародовано. Вообще-то украинские СМИ, и польские тоже, ведутся на такой ющенковский, глубоко хуторянский и безграмотный стиль. Полякам тоже свойственен глубокий провинциализм.

Вопрос мог стоять по-другому. А именно: Россия заинтересована в сотрудничестве с НАТО, НАТО заинтересовано в сотрудничестве с Россией. В частности, у них есть общий интерес, заинтересованность в стабилизации в Афганистане. И там, как известно, НАТО терпит хоть и медленное, но поражение, в результате которого наступает Талибан и наркомафия. И это плохо для НАТО, это плохо и для России. Нам не нужен Талибан, который бы установил свою власть в Афганистане и вслед за которым последовала бы экспансия радикального исламизма в Средней Азии. Нам не нужна и наркомафия, поскольку поток наркотиков идет через российскую территорию в Евросоюз – по северному маршруту.

Есть очевидная платформа для сотрудничества в Афганистане. И оно могло бы развиваться, но для этого мы хотели бы урегулировать отношения с НАТО в целом. Мы должны вернутся к политическому партнерству. Но попытка втянуть Украину в НАТО вопреки воле ее граждан, вопреки очевидным ее объективным интересам рассматривается нами как агрессия и подрывает сотрудничество между НАТО и Россией. А если НАТО спит и видит, чтобы заменить своей базой нашу базу Черноморского Флота, то извините… Мы много раз говорили, что у НАТО есть возможность улучшить отношения: оно должно требовать демократизации в Прибалтике, не осквернять могилы неизвестному солдату, не пытаться втянуть страны в Альянс. Речь идет не об обмене: мы вам солдат в Афганистан, а вы нам – невступление Украины и Грузии, речь идет о возобновлении нормальных партнерских отношений с Западом в целом, в чем Россия заинтересована. В том числе между Россией и НАТО. А это и сотрудничество в Афганистане, и укрепление мер доверия. Мера доверия заключается в том, чтобы не пытаться украсть у Украины ее суверенитет.

Василий Киселев, народный депутат от ПР:

«РЕГИОНЫ» НЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чтобы обсуждать эту тему, я хотел бы иметь достоверный источник. Если предположить, что такая мысль из уст Владимира Путина прозвучала, то это их внутренне дело, и Украину сюда путать не следует. Мы не можем запретить Президенту России вносить предложения. Он имел право ставить любой вопрос, и это его мера ответственности. А я не имею права обсуждать слова, о которых я не знаю, как они были сказаны.

Будет ли Россия поддерживать военные действия или нет, но наша политическая сила сделает все возможное, чтобы объяснить украинскому народу, что мы не имеем права быть в НАТО. Ведь один из руководителей НАТО заявил, что наших парней нужно использовать в Афганистане… И Украина не должна быть ни в каком военном блоке. Самая большая мера безопасности, это когда ты имеешь внеблоковый статус.

Григорий Немыря, вице-премьер-министр Украины по европейской интеграции:

ПОЗИЦИЯ РОССИИ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РЕШЕНИЕ СТРАН НАТО

Позиция России не повлияет на решение стран НАТО относительно присоединения Украины к ПДЧ. Позиция лидеров стран Альянса и НАТО как организации остается последовательной: ни одна страна не имеет права влиять на демократический выбор любой другой страны относительно желания присоединиться к Альянсу. В данном случае, это правило относится и к Российской Федерации. Я не вижу причин, которые заставили бы страны НАТО изменить этот принцип.

Я считаю, что у Украины есть шансы присоединиться к ПДЧ в Бухаресте, но в данном случае важнее сам процесс и направление, а не очередной дэд-лайн, который сначала устанавливается, а потом забывается.

С момента присоединения к ПДЧ до непосредственного вступления в НАТО может пройти достаточно много времени. Литве, например, понадобилось пять лет. Албания, другие балканские страны – уже девять лет в рамках ПДЧ. Никто не может сказать, сколько лет понадобится Украине для этого.

Записали Маша Мищенко, Сергей Воропаев