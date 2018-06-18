Главный грузинский оппозиционер Гачечиладзе: хотя Ющенко и кум Саакашвили, но думает он по-другому

Грузинская оппозиция вновь проводит акции протеста на улицах Тбилиси. Сегодня пошел девятый день голодовки лидеров и сторонников Объединенной оппозиции, проходящей на проспекте Руставели, перед зданием парламента Грузии. Оппозиционеры продолжают требовать пересмотра итогов досрочных президентских выборов и освобождения людей, задержанных властью по политическим мотивам. На данный момент голодовку продолжают около 70 человек, при том, что 12 человек уже госпитализировано. Накануне перед парламентом прошел митинг сторонников оппозиции, в котором приняли участие несколько тысяч человек. На митинге было принято решение расширить список требований, добавив к ним отставку председателя парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Лидер объединенной грузинской оппозиции Леван Гачечиладзе, главный соперник действующего президента Грузии Михаила Саакашвили на досрочных выборах президента, уверен, что именно на Бурджанадзе лежит ответственность за срыв переговоров между властями и оппозицией. В эксклюзивном интервью УНИАН он рассказал, почему считает власть Саакашвили полицейским режимом, удастся ли оппозиции одержать большинство в грузинском парламенте, и на поддержку каких стран оппозиционные лидеры возлагают наибольшие надежды.

Почему грузинская оппозиция до сих пор недовольна прошедшими выборами президента? Ведь все международные организации подтвердили их демократичность… Ни Грузия, ни международные организации не были готовы к новым президентским выборам. Сам избирательный процесс был очень не демократичным и выборы состоялись только потому, что люди боролись. 7 ноября было доказано, что люди уже не хотят жить при режиме Саакашвили. И хотел бы сказать, что априори эти выборы не были назначены и проведены демократическим путем. У нас не было телевидения – «Имеди» было закрыто, а в целом на выборах было сделано все, чтобы Саакашвили переизбрали. Например, мы не могли даже заказать бигборды в Тбилиси и других частях Грузии. Это напоминало мне ситуацию в Северной Корее. Во всех уголках Грузии были фото Саакашвили. Мы могли разместить наши рекламные ролики на экранах ТВ, но цены для нас были в 10 раз выше.

Цены на политическую рекламу выросли только для оппозиции? Нет, для всех. Но у Саакашвили очень много денег. Его кампания стоила десятки миллионов долларов. Таким образом, хочу заверить, что избирательный процесс не был демократичным, а в день выборов был сфальсифицированы результаты. Не зная точных результатов, Центральная избирательная комиссия объявила Саакашвили победителем. Это были выборы с заранее запланированным результатом.

Сколько, по вашему мнению, у Вас украли голосов? Должен ли был пройти второй тур? На 100% уверен, что второй тур должен был состояться. Не исключено, что даже в первом туре оппозиция победила. Из-за таких же нечестных выборов была Революция Роз в 2003 году. Тогда результат решился в регионах, где живет не грузинское население – азербайджанцы и армяне. В 2008 году 95-97% голосов Саакашвили получил в таких областях как Марниули, где живут этнические азербайджанцы, и Ахалкалаки, где живут этнические армяне.

Почему, по вашему мнению, Президент решился на разгон митинга 7 ноября? В первую очередь, политика Саакашвили с момента его прихода во власть была очень жесткой и не демократичной: у нас нет независимого суда, нет свободного парламента. В целом вся система власти полицейская – на улицах убивали людей, и эти факты не были расследованы. Саакашвили думал, что крепким кулаком сможет сохранить власть. 7 ноября он снял с себя маску демократа и показал всему миру, что он очень жесткий и авторитарный лидер.

Изменится ли положение дел после парламентских выборов? Если выборы будут свободными, тогда к парламентской власти придет оппозиция. Ситуация в стране изменится, так как появиться политический баланс. Я думаю, что в таком случае кризис политический уменьшиться.

Вы надеетесь получить конституционное большинство? Если выборы будут честные, это возможно. Парламент должен состоять из людей, выбранных народом. Если люди выберут оппозицию, тогда она должна иметь мужество обеспечить его функционирование. Ведь люди дают политикам свои голоса, чтобы они работали в парламенте, а не блокировали его роботу.

Скажите, какая ситуация сейчас в объединенной оппозиции? Грузинские СМИ пишут об отсутствии единства в ваших рядах и даже возможном развале. Смотря, о каком единстве говорить. Если об общей борьбе, то здесь мы едины. Мы вместе проводим наши акции. Но вполне возможно, что большие оппозиционные партии могут пойти на выборы отдельно. Это не исключено. Самостоятельное участие в выборах может принести больше голосов. Тем более, что в объединенной оппозиции есть как приверженцы левого мышление, так и правого, есть и центристы.

По спискам какой партии вы будете баллотироваться? В эти дни у нас идут переговоры. Я пока не знаю.

Как Вам, беспартийному политику, удалось объединить весь оппозиционный фронт? Это не моя заслуга. Это удалось сделать Саакашвили благодаря его недемократической политике.

А что именно позволило оппозиции в целом набрать такой вес? Кроме отсутствия свободной судебной системы, о которой я упоминал, у нас проводится реприватизация. В Грузии вообще нет такого понятия как частная собственность. У нас полицейское государство, где полиция обладает очень большими полномочиями.

Поддерживает ли грузинская оппозиция пронатовскую политику власти? Объеденная оппозиция выступает за тесную дружбу с Россией, но при этом настаивает на вступлении в НАТО и интеграцию в западные институции. Мы думаем, что НАТО может стать одним и наибольших атрибутов независимости Грузии. В то же время, я уверен, что риторика Саакашвили по отношению к России не справедливая: не надо оскорблять политиков стран-соседей. Такое было часто, что разрушило взаимоотношения с РФ.

Чья заслуга в том, что 80% грузин поддержали на референдуме инициативу по вступлению Грузии в НАТО? Я не уверен, что за это проголосовали 80%. Вообще я не был сторонником выдвижения этого вопроса на референдум. Мы уже один раз голосовали за НАТО и эту инициативу грузины поддержали. Поддержка НАТО – это не заслуга Саакашвили. Тесные отношения с Альянсом начались еще во времена Шеварнадзе. Это заслуга грузинского народа, который очень мудрый и знает, что и на каком этапе нужно делать.

Насколько реально присоединение Грузии к плану относительно членства в НАТО на саммите Альянса в Бухаресте? Я знаю, что в этот момент это не реально - присоединиться к ПДЧ на фоне событий 7 ноября. Разгоном митингующих власть сказала «нет» демократии в Грузии.

Только поэтому Грузия не получит ПДЧ? Нет, в целом из-за внутренней политики Саакашвили. Ведь 7 ноября – это не один день. Это было накоплено за все время президентства Саакашвили, его ошибок на этом посту.

Чем вызвано потепление отношений между Грузией и РФ после двух лет блокады? Ведь фактически ничего за это время не изменилось. На каких условиях РФ согласилась пойти на возобновление авиасообщения, возможное установление грузинского пограничного контроля в конфликтных зонах? Россия в очень сложном положении потому, что российские политики очень любят грузинский народ, однако не любят нашего Президента. Не знаю, что Саакашвили сказал им на ухо. Никто не знает, почему сейчас открывается авиасообщения, почему отменяется эмбарго. Я не знаю, что Саакашвили пообещал…

А может Россия идет на такие услуги в обмен за подписание Грузией протоколов с РФ по ВТО? Все может быть. Но официальной информации у меня нет. Знаю лишь, что все политические лидеры России не любят Саакашвили как политика… Это чувствуется.

Скажите, а в ситуации, когда остается открытым вопрос по урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, реально вступление в Альянс в перспективе? Абсолютно не реально. Мы должны сперва, и это будет приоритетом, как-то думать о возвращении Абхазии и Южной Осетии, и только потом о НАТО. Возобновление контроля над территорией страны - это приоритет номер один для грузинского народа.

Хотите сказать, что если станет выбор вступать в Альянс без Южной Осетии и Абхазии, то этого делать не надо? Вопрос так не станет. Ни у одной страны мира нет права ставить так вопрос. Грузия сама должна решать что правильно, а что нет.

У вас как у лидера Объединенной оппозиции какое представление об урегулировании конфликтов? В первую очередь, Россию нужно воспринимать как сторону конфликта, а не как посредника. Кстати, я первый выдвинул такой тезис, а позже его подхватил Саакашвили. Второе: нужно сменить риторику наших властей по отношению к России. Третье: нужно искать общие точки взаимоотношения с народами Абхазии и Южной Осетии. Народа с народом. Это может звучать банально, но будучи в оппозиции и не зная кулуарной информации о позиции РФ, Абхазии и Южной Осетии очень сложно говорить об урегулировании конфликтов. В общем, нужно налаживать отношения на прямую с руководством конфликтных республик, а Россию нужно считать одной из конфликтующих сторон, но никак не посредником.

Если бы вы стали президентом Грузии, заменили б российских миротворцев в Осетии и Абхазии? Безусловно, неправильно, что между грузинами и абхазами стоят русские, которые поддерживают одну из сторон конфликта. Там должны быть любые смешанные международные силы. И такие варианты есть.

Скажите, какую роль может сыграть Украина в урегулировании конфликтов? Украина всегда в отношениях с Грузией занимает позитивную и добрососедскую позицию. Для меня и всего грузинского народа такие эксклюзивные хорошие отношения являются очень большим плюсом. Уверен, что так будет продолжаться и дальше.

Скажите, а если РФ признает независимость Абхазии и Южной Осетии, какие действия нужно предпринять руководству Грузии? В любом случае нужно бороться до конца. Если так случится, мы сочтем, что Россия нам недруг и вообще не имеет смысла говорить с ними. Но я уверен, что РФ не пойдет на такой шаг. Ни одна страна не имеет права ставить под сомнение государственную целостность Грузии.

А что вы имели ввиду, когда сказали «бороться до конца»? Речь идет о силовом решении конфликта? Я не уверен, что все дипломатические шаги исчерпаны, потому что наша дипломатия занимается больше пиаром, а не делом.

Какая ситуация в Южной Осетии и Абхазии сейчас, особенно после самостоятельного провозглашения независимости Косово? Ничего там не поменялось. А в вопросе Косово Грузия должна занять очень принципиальную позицию и не в коем случаи не надо признавать независимость этого края. Я бы посоветовал также и Украине не признавать Косово. Уверен, Косово первой должна признать Сербия. И только после этого на такой шаг могут пойти и другие государства. Но первой должна быть Сербия.

Политики РФ не однократно заявляли, что примут «соответствующие особые меры» по отношению к Грузии и Украине в случае их вступления в НАТО. О каких особых мерах можно говорить реально? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Не знаю, какие меры примет российское государство. Я вообще собираюсь сделать официальный визит в Россию. Может, удастся встретится с Лавровым и обговорить все эти вопросы. На сегодня у меня была одна встреча с официальным представителем РФ – полчаса с Лавровым в день инаугурации Саакашвили. Надо выяснить, что они думают – они наши друзья или враги. Только потом я смогу ответить на такие сложные вопросы.

Сроки вашего визита уже определены? Это 100% произойдет до выборов. Я работаю над тем, чтобы встретиться с российскими большими чиновниками. При этом с 12 до 16 марта у меня запланированы встречи с Президентами Литвы и Эстонии. Я уже получил соответствующие предложения.

А в Украину собираетесь?

Я бы хотел провести встречи на высшем уровне. Кстати, я встречался с Президентом Ющенко в Тбилиси и он оставил очень хорошее впечатление. Хотя Ющенко и кум Саакашвили, но думает он по-другому. Виктор Ющенко все-таки более демократичный президент, чем наш.

Беседовал Роман Цимбалюк, Киев-Тбилиси- Киев