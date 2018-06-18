Вехи недели: Тимошенко европеизует отношения с Газпромом, Черновецкий прикрывается Банковой

Юлия Тимошенко от Брюсселя до Киева вызывала зависть оппонентов и союзников своей активностью. Леонид Черновецкий получил на Банковой «зонтик» от премьерских громов-молний. Юрий Луценко вновь ощутил непреодолимое желание баллотироваться в мэры столицы. Виктор Янукович обеспокоился размерами инфляции и минимальной зарплаты.

Украинский премьер на протяжении минувшей недели проявила удивительную активность. Сначала в Брюсселе она вполне однозначно дала понять несколько вещей. Во-первых, пообещала европейцам неизменную стабильность поставок российского газа, 80% которого, как известно, идет через территорию нашей страны. Во-вторых, поведала представителям европейской элиты, что Верховная Рада не поддержит конституционные изменения, направленные на усиление президентской власти, зато может проголосовать за усиление позиций парламента. Виктору Андреевичу от этих откровений давнего политического партнера тяжело икнулось. Правда, это еще был не финал премьерских откровений – Тимошенко высказалась за ликвидацию двоевластия в стране. Стоит ли объяснять, в чью пользу.

Тимошенко не забыла обеспечить свои тылы. Газпром и Нефтегаз Украины подписали предварительное соглашение о сотрудничестве, предполагающее отказ от использования газовых посредников, сохранение цены поставляемого газа на уровне 179,5 доллара за тысячу кубометров до конца года и возможность для российской энергетической монополии продать украинским потребителям 7,5 миллиарда кубометров газа. Официальный Киев признал, что в январе – феврале потреблял российский газ, который обещано компенсировать возвратом адекватного объема топлива летом нынешнего года.

Правда, внушительную ложку дегтя в бочку газового меда вбросили представители центрально-азиатских стран. Они на редкость согласованно пообещали на встрече с руководителем Газпрома

Миллером уже со следующего года начать продавать голубое топливо потребителям по европейским ценам. Хотя Тимошенко надеется, что повышение стоимости топлива для Украины будет постепенным, пока нет оснований полагать, что газовыми поставками вдруг начали заниматься сплошь рафинированные джентльмены. Куда очевиднее иной вывод: единственным дешевым газом на постсоветском пространстве для украинцев станет топливо собственной добычи. Премьер-министр пообещала, что цена газа для населения повышаться не будет. Президент Ющенко с неподдельным интересом выслушал рассказ премьера и председателя правления НАК «Нефтегаз Украины» Олега Дубины о результатах переговоров с Газпромом прямо в аэропорту Борисполь. Оттуда руководители государства разъехались без публичных комментариев, а их удовлетворение достигнутыми договоренностями до общественности донесло управление по связям с общественностью Кабмина.

Тимошенко неслучайно во время своей воскресной пресс-конференции назвала два центра коррупции в стране: теневые поставки газа и работа столичной власти. Если по первому направлению у премьера есть все основания быть удовлетворенной, то в отношениях с Леонидом Черновецким ситуация остается напряженной. Попытка свалить столичного мэра «малой кровью, единым ударом» путем принятия правительственного постановления с просьбой Президенту уволить председателя КГГА, а парламенту – назначить досрочные выборы в Киеве, оказалась не слишком удачной. Вернее – сыграла роль лакмусовой бумажки. В защиту Черновецкого, проигнорировавшего экзекуцию на правительственном «ковре», выступила Банковая в лице Александра Шлапака и Виктора Балоги. Руководители президентского Секретариата оперативно дали понять, что глава государства не собирается увольнять столичного градоначальника.

Для проверки деятельность КГГА Президент создал специальную комиссию во главе с вице-премьером по гуманитарным вопросам Иваном Васюныком. Самого Черновецкого глава государства на 15 дней отстранил от исполнения служебных обязанностей. Мэр просил отпуска за свой счет всего на 10 дней, но Виктор Андреевич оказался щедрым. Видимо, дело в том, что глава столичной администрации успел наговорить гадостей в адрес правительства и премьера, однозначно дав понять, что отчитываться будет перед Ющенко и столичной общиной. Последний тезис, равно как и состав «комиссии Васюныка», заставил Юлию Владимировну действовать решительно.

Перед прессой в воскресенье Тимошенко выступила в качестве «женщины-грозы». Возмутившись обработкой судей Конституционного Суда на Банковой (цена вопроса – признание неконституционным закона об императивном мандате депутатов местных советов) и поручив уволить председателя Центризбиркома Владимира Шаповала, Юлия Владимировна выдвинула ультиматум. Рассказав о необходимости увольнения Черновецкого, лидер БЮТ однозначно дала понять, что это вопрос является приоритетным, и уже 18 марта станет «моментом истины» для Верховной Рады. На случай, если законодатели откажутся рассматривать постановление о назначении выборов столичного городского головы, вождь «сердечников» анонсировала отказ соратников от законотворческой работы. Несколько абсурдно выходит: две трети парламентской коалиции грозятся уйти из сессионного зала парламента, совсем недавно восстановившего свою работу. Да и Президент, только назначивший комиссию по проверке КГГА, вряд ли чувствует себя уютно, наблюдая за активностью премьера на киевском фронте.

В действиях премьера, возможно, есть и скрытая логика. На 18-е же марта запланировано рассмотрение правительственной программы «Украинский прорыв для людей, а не политиков». Стоит заодно упомянуть, что комитет по вопросам правовой политики, возглавляемый бютовцем Сергеем Мищенко, рекомендовал спикеру парламента вернуть без рассмотрения парламентом субъекту законодательной инициативы (читай – Президенту) законопроект о Кабинете министров в редакции, расширяющей президентские полномочия. Кстати, принятие этого закона – такой же пункт коалиционного соглашения, как и обязательство сменить власть в столице. В этой ситуации шансы на принятие правительственной программы невелики, и даже коммунисты, периодически подыгрывающие БЮТ, могут не спасти ситуацию – сегодня им это просто невыгодно политически.

Таким образом, продавив решение о проведении досрочных выборов в столице, Юлия Тимошенко уже не будет заинтересована в утверждении правительственной программы. Даже наоборот: отрицательный результат голосования за этот документ даст лидеру БЮТ моральное право подать в отставку – и баллотироваться на пост столичного мэра. Почему бы и нет? Обнулить премьерские обязательства и получить власть в столице, где демонстрировать свою эффективность – не худший вариант. Большинство экспертов полагают, что Юлия Владимировна – единственный кандидат, способный победить Черновецкого при голосовании в одном туре. А для изменения модели голосования на киевских выборах на двухтуровую необходимы время и стабильная коалиция, которой в распоряжении у премьера нет. Между тем население Киева весьма одобрительно относится к бютовским призывам, и приход Юлии Тимошенко в мэрию может позволить ей оперативно создать «заповедник справедливости» на столичной земле. События конца 2004 года показали, что контроль над столицей во многом является залогом общего политического успеха. Впрочем, не исключено, что Юлия Владимировна спроецирует свою популярность в столице на кого-нибудь подходящего из верных соратников.

Премьерская атака на Черновецкого заметно приободрила и Юрия Луценко. Министр внутренних дел заверил, что готов принять участие в борьбе за власть в столице или отказаться от участия в ней ради единого кандидата. Похоже, Юрий Витальевич считает столичный кризис хорошим способом напомнить избирателю о себе, заодно доказав, что его отношения с Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко по-прежнему безоблачны. Почему-то безмолвствует Виталий Кличко, также претендующий на право сразиться с Леонидом Черновецким за право управлять столицей.

В целом на фоне активности леди Ю политики-мужчины выглядели пассивно. Если Тимошенко позиционирует себя как первый парень на деревне, то ее и союзники и оппоненты скорее напоминают девиц на выданье, засидевшихся в ожидании активных действий. Виктор Янукович практически в унисон с Владимиром Литвином предположили, что инфляция по итогам года составит 25%. Виктор Федорович призвал Президента остановить приватизацию, тем самым лишив правительство источника дополнительных средств, а Владимир Михайлович в который уже раз не давал привлечь себя с соратниками в состав правящей коалиции, где уже все билеты проданы. То есть – портфели распределены.

А еще 31 марта в Украину должен прилететь впервые за две своих каденции американский президент Джордж Буш. Судя по тому, что в риторике его украинского коллеги Виктора Ющенко резко усилилась убежденность в будущем присоединении Украины к ПДЧ, на лидера самой могущественной державы в мире в этом вопросе возлагаются значительные надежды. Правда, далеко не факт, что все страны Альянса в Бухаресте разделят уверенность Ющенко. Тем более что Россия в этом направлении проявляет небывалую активность. Она даже готова воевать на стороне НАТО в Афганистане (почему затулины молчат о цинковых гробах?), лишь бы в Бухаресте все закончилось плохо для Украины и Грузии.

Евгений Магда