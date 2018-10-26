Рыбный гибридный фронт

Трехдневное заседание комиссии, на котором представители нескольких украинских ведомств, среди которых – МИД Украины, Минюст и непосредственно Госрыбагентство, должны были поделить квоты на вылов рыбы в акватории Азовского моря, началось еще во вторник, 23 октября. Причем, кроме официальных встреч, на три дня были запланированы совместные фуршеты, званые обеды и ужины. Эту традицию (переговоры проводятся уже в 30-й раз) пышно делить рыбные ресурсы Азова решили не прерывать даже несмотря на оккупацию Россией Крыма, возведение опасного и нелегального «крымского моста» и нездоровую военную активность РФ в Азовском море. Поэтому неравнодушным к происходящему людям, понимающим цену российской агрессии, пришлось идти на крайние меры.

В среду, 24 октября, заседание российско-украинской комиссии по Азову сорвал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В разгар официальной встречи он заявил о недопустимости проведения таких переговоров. При этом Чубаров напомнил, что в зале находится руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев, который в прошлом году незаконно посещал оккупированный Россией Крым в обход контролируемых Украиной границ (по данным народных депутатов Украины российский чиновник прилетал в Симферополь).

«Я вас призываю прекратить эту деятельность. Здесь сидит преступник, который въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником… Я не могу 5 лет посетить Крым. Они убивают, похищают наших детей. У нас более 70 человек (политических узников, – УНИАН) сидят в российских тюрьмах. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище», – заявил Чубаров.

Сначала члены комиссии предлагали ситуацию «просто обсудить и не рубить с плеча». Но – то ли обращение в Нацполицию и СБУ, то ли срочный вызов украинской делегации «на ковер» в МИД Украины якобы для консультаций – остудили пыл «переговорщиков», и в заседании с блэкджеком и фуршетами был объявлен перерыв.

А пока украинская делегация «консультировалась» с дипломатами, делегаты из РФ, предварительно заявив, что они нуждаются в защите от неких радикал-националистов (вероятно, на фуршетах «рыбакам» подавали не только водку), назвали продолжение диалога невозможным.

«Выгодные» отношения?

По информации мониторинговой группы «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и BlackSeaNews, озвученной экспертом по вопросам Крыма Андреем Клименко, до оккупации Крыма Россия добывала в Азово-Черноморском бассейне, в среднем, около 30 тысяч тонн биоресурсов (это суммарные объемы вылова предприятий Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Волгоградской области и Республики Адыгея). И этот объем вылова оставался почти стабильным на протяжении семи лет – с 2007 по 2013 годы.

«А после оккупации Крыма рыболовная отрасль РФ в Азово-Черноморском бассейне просто творит чудеса: 2014 – 51 тысяча тонн, 2015 – 102 тысячи тонн, 2016 – 103 тысячи, в 2017 – 90 тысяч. Эти чудеса – это украинская рыба», - отметил Клименко.

Однако зарабатывают на этой украинской рыбе совсем не украинские рыбаки, проживающие в оккупации на территории АРК.

Дело в том, что, по состоянию на начало 2014 года, выловом рыбы в украинском Крыму занимались 89 предприятий и индивидуальных предпринимателей. А вот по результатам 2015 года их количество выросло до 181 субъекта хозяйствования. «В конце 2016 года их насчитывалось уже 267, а в 2017-м – 304. И этот прирост – не за счет крымских рыбаков. Их как было около девяти десятков, столько же, примерно, остается и сейчас. А на крымские квоты пришли рыбаки из регионов РФ», - подчеркивает Клименко.

Разрешения этим рыбакам выдает Федеральное агентство РФ по рыболовству (Росрыболовство). И именно с этими российскими браконьерами делегация украинского Госрыбагентства вместе с представителями нашего МИДа, Минюста и СБУ собралась распиливать «квоты» на вылов украинской рыбы в Азовском море.

Стоит также отметить, что Украина после аннексии Крыма сократила вылов рыбы и других биоресурсов на 63% - с 230 тысяч тонн до аннексии до 92 тысяч тонн после нее. И в последние годы, в отличие от стремительного роста показателей РФ, приближения этих показателей до былого уровня у Украины не случилось – по итогам 2017 года, общий вылов составил всего 37,5 тысячи тонн.

И это – не говоря уже о том, что украинские рыболовы, выходя на промысел, постоянно рискуют быть задержанными российскими пограничниками: с 30 апреля текущего года россияне регулярно незаконно задерживают рыболовецкие суда под украинским флагом «для осмотра».

Посему, говорить о необходимости встреч российско-украинской комиссии, якобы распределяющей какие-то квоты – не только аморально, но и глупо. Россия беспредельничает в Азово-Черноморском регионе в украинских территориальных водах и ведет себя, как полноценный морской пират. Чего стоят договоренности с пиратом?..

В этой связи особенно удивительным выглядит факт, что легализировать такое «привилегированное» положение государства-пирата Российской Федерации Украина позволяет в самом своем сердце – в столице.

Отдельно стоит упомянуть о составе российской делегации. По словам Андрея Клименко, вся она состоит из представителей Росрыболовства и отраслевого института – Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства АзНИИРХ. «Как раз это ведомство и этот институт являются грабителями, которые после оккупации Крыма «владеют, пользуются и управляют» захваченным в качестве военного трофея государственным украинским профильным НИИ – керченским «ЮгНИРО». Того самого, который ранее использовался Украиной в рамках соглашения о распределении квот на вылов рыбы», - напомнил эксперт.

Неубедительные оправдания

В Госрыбагенстве на вопросы УНИАН об этом разразились оправданиями, что, мол, все действия украинской делегации были согласованы заранее. «Прежде, чем готовиться к сессии, мы провели три межведомственных совещания с участием представителей МИД Украины, ГПСУ, Минюста и было акцентировано на том, что ее проведение необходимо с целью защиты национальных интересов и создания надлежащих условий для наших рыбопромышленных предприятий в Азовском море», - рассказал заместитель главы Госрыбагенства Андрей Кравченко.

А на вопрос о том, почему же, в таком случае, после скандала украинскую делегацию вызвали в МИД, Кравченко сообщил, что ситуация вышла из-под контроля Госрыбагенства и требует вмешательства дипломатов.

Впрочем, на вопрос УНИАН к СБУ, как же так получилось, что оккупанты и воры могут спокойно пересекать украинскую границу и вести трехдневные переговоры с фуршетами в Киеве, в Службе безопасности Украины вообще предпочли отмолчаться. Возможно, были слишком заняты очередной детской площадкой.

А в Государственной пограничной службе сообщили, что накануне заседания у них не было «убедительных доказательств» посещения оккупированного полуострова российскими делегатами через закрытые пункты пропуска.

«Когда он (участник российской делегации, нелегально посещавший Крым, по фамилии Рулев, - УНИАН) и другие участники делегации въезжали в Украину, с ними проводились дополнительные беседы, чтобы убедиться в факте незаконного пересечения границы, и Рулев категорически отрицал, что был в Крыму – летал туда самолетом или проезжал по так называемому Керченскому мосту. Соответственно, он был пропущен на территорию Украины. Сейчас, когда народные депутаты предоставили нам доказательства, когда Рулев будет выезжать, мы будем принимать решения в рамках нашей компетенции о запрете ему въезда на продолжительный срок», - заверил УНИАН пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

…С Михеилом Саакашвили как-то быстрее справились, ну, да ладно, он же не нелегал из страны-оккупанта, потерпим.

Корень зла

По мнению Андрея Клименко, формальной причиной проведения переговоров с фуршетами и приемами стал межправительственный договор о сотрудничестве в отрасли рыбного хозяйства, который еще в 1992 году был подписан между Украиной и Россией и действует до сих пор. По нему обе страны должны были уведомлять друг друга об объемах уловов в акватории Азовского моря и не менее раза в год проводить двусторонние консультации.

На основе этого документа в 1993 году было подписано еще одно соглашение с РФ, по которому обе страны соглашались обоюдно разрешать юридическим и физическим лицам рыбный промысел в акватории Азова.

Каждое из соглашений действует сроком на 5 лет и автоматически продлевается, если ни одна из сторон письменно от него не откажется.

«Мы проводили консультации с МИД и Министерством юстиции, и нам было сообщено, что, в случае разрыва отношений, вступает в силу Конвенция ООН по морскому праву, по которой все равно есть необходимость координировать действия. Если будет пересмотрена законодательная база двухсторонних договоров и будет принято другое решение, Госрыбагенство будет неукоснительно следовать этим нормам», - отметил замглавы Госрыбагенства Андрей Кравченко.

Как рассказал УНИАН постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, на самом деле вопрос разрыва отношений с РФ на море поднимался неоднократно. «Мы длительное время задавали вопрос компетентным органам о том, почему это соглашение до сих пор действует и собирается комиссия, так как в документах есть угрозы как для безопасности, так и с юридической точки зрения, но этого никто не учел – все ведомства, которые входят в комиссию на всевозможных заседаниях, а также письменно, отвечали нам, что соглашение необходимо и альтернатив для рыболовства на Азове без него не существует», - отметил он.

Кроме того, по словам Бабина, было принято решение делегировать в комиссию представителя президента, чтобы поднять на одном из заседаний ряд вопросов. В частности, почему Россия передает квоты структурам, которые ловят рыбу в Крыму, а также почему проводятся незаконные задержания украинских рыбаков российскими пограничниками, нелегально базирующимися в украинском Крыму. «Но эти вопросы на прошлом заседании комиссии даже не были включены в повестку дня», - посетовал он.

После нынешнего скандала текущее официальное заседание, конечно, вряд ли будет продолжено (в отличие от фуршетов за украинский счет – тут ситуация не так однозначна). И очень хотелось бы услышать от дипломатов и силовиков, состоятся ли новые рыбные (и не только) переговоры с врагом №1 (и по каким причинам) в следующем, 2019 году.

Анастасия Заремба