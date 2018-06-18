Чьи газовые договоренности лучше: правительственные или президентские?

13 марта в Москве между Нафтогазом Украины и российским Газпромом были подписаны контракты на поставку газа на 2008 год.

Как вы оцениваете последние договоренности Нафтогаза (читай, правительства) и Газпрома? Насколько положительным для долгосрочной перспективы Украины является отказ от посредников? Чьи условия поставок лучше для Украины? Те, о которых в Москве ранее договорился Ющенко, или те, которых достигла Тимошенко? Чем обернется для Украины европейская цена среднеазиатского газа, по которой они пообещали поставлять газ уже с января 2009 года? Эти вопросы УНИАН задал экспертам.

Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ центра Разумкова:

ЕСЛИ МЫ ПЛАТИМ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНЫ, ТО ЗАЧЕМ НАМ ГАЗПРОМ?

Вчера мы увидели не все документы, подписанные двумя структурами. Весь пакет документов дал бы полную картину для анализа соглашения. А исходя из того, что известно, могу сказать следующее.

Я не считаю, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. В этой последней газовой войне Украина вела себя достаточно решительно и более активно, по сравнению с первой газовой войной. Украина напомнила Газпрому, что у нас все-таки взаимная зависимость. Мы зависим от поставок газа через территорию России, а Россия зависит от украинского транзита газа.

Состоялся окончательный отказ от «УкрГазЭнерго». И это позитив, поскольку компании-посредники обрели такой шлейф негатива, что и Газпрому полезно также избавиться от любого сотрудничества с компанией «РосУкрЭнерго». Что касается цены на текущие поставки газа, то, думаю, она как таковая не обсуждалась. Она была известна в конце прошлого – начале этого года и осталась той же.

Есть некоторые вопросы по поводу цены 315 долларов... Не очень понятно, откуда взялся российский газ в газовом балансе Украине. Тут не прозвучало достаточно четких объяснений. Со стороны Газпрома звучали ссылки на то, что Туркменистан не полностью поставляет газ из-за сложной зимы. Но МИД Туркменистана заявил, что такие заявления ни на чем не основаны и Туркменистан четко выполняет план поставок. Поэтому есть вопросы к российской стороне.

В опубликованных документах меня настораживает одна позиция. Речь идет о том, что Газпром будет ежегодно поставлять промышленным предприятиям газ в объемах не менее 7,5 миллиарда кубометров. Меня пугает слово «ежегодно». Если с января 2009 года мы переходим на так называемые среднеевропейские цены, то присутствие Газпрома на внутреннем рынке Украины непонятно. Если мы платим европейские цены, то зачем нам Газпром? Это надо уточнять и Нафтогазу и Кабмину. Я думаю, это все-таки соглашение на текущий год. А в следующем году Газпрома не будет в этих документах.

Если сравнивать договоренности, достигнутые ранее Ющенко, и нынешние Тимошенко, то мне кажется, что условия, о которых договорился Президент, давали большую свободу Газпрому. В новых же документах позиции Нафтогаза более защищены. Хотят тут тоже есть вопросы: что значит – поставки Газпрома не менее 7,5 миллиарда кубов? Нечеткие формулировки дают право реализовать их не в пользу Украины.

Отдельные российские СМИ, правда, уже заявили, что новые соглашения и принципиальность украинского премьера обойдутся потребителям от трех до шести миллиардов долларов. Это – неправда. Напомню, что про переход на среднеевропейские цены с 2009 года Дмитрием Медведевым было заявлено еще в сентябре прошлого года. Переход среднеазиатских стран на рыночные цены было событием ожидаемым, и Тимошенко тут совершенно ни при чем. Это бы состоялось при любом премьере – будь то Тимошенко или Янукович. Проблема номер один – как подготовить экономику государства к шоку газовых цен. Это серьезнейшая проблема, и тут нужны неотложные меры по сокращению потребления газа, поиску альтернативных источников энергии.

Витольд Фокин, экс-премьер-министр Украины:

ПОБЕДА КОМАНДЫ ПРЕМЬЕРА – ПИРРОВА

Если договоренности, достигнутые правительством Украины и Газпромом, воспринимать как победу команды премьера, то это, безусловно, пиррова победа. Во-первых, стало ясно, что все официальные заявления – лживы (напоминаю: «Никто нечего прикрывать не будет!»; «Ни одной капли российского газа мы не забирали, потребляли исключительно украинский газ»; «Мы никогда не согласимся на цену выше 179 долларов на тысячу кубометров»…)

В итоге пришлось признать, что и в январе, и в феврале использовали российский, транзитный, дорогой газ, за который надо платить европейскую цену – 315 долларов. Газпром отнюдь не уходит с украинского рынка, за ним сохраняется право поставки десяти процентов газа от общего объёма на внутренние нужды, а следовательно, сохраняются «кормушка» и те, кто к ней приспособился. Поэтому при всей кабальности договоренности, достигнутые на переговорах Ющенко и Путина, более выгодны для Украины, так как сохраняется привычная схема, которая давала Украине возможность платить льготные цены за микс российского и восточного газа.

Кстати, не объяснимо, почему нигде не поднимается вопрос о том, что премьер-министр запретила добычу самого дешёвого газа на отечественных промыслах только за их причастность к сфере влияния «УкрГазЭнерго». Это уже не государственная политика, а склоки на коммунальной кухне.

В системе Нафтогаза предполагается создать структурные подразделения, которые будут выполнять, по сути, те же посреднические функции что и «УкрГазЭнерго», но теперь уже «бакшиш» будут делить фигуранты из другой команды. А хрен, как известно, редьки не слаще. Более того, новым посредникам будет сложнее договариваться с поставщиками восточного газа. Год пролетит незаметно, а в 2009 году цена на восточный газ поднимется практически на уровень 80–90% общеевропейской. И чтобы сохранить традиционный „откат”, к ней приплюсуют соответствующую дельту, порядка 15–20 долларов за тысячу кубических метров. На грань выживания будут поставлены все отрасли, особенно химическая, электроэнергетика и коммунально-бытовое хозяйство. Резко подорожает промышленная и сельскохозяйственная продукция, возрастут розничные цены. Популистские „прорывы”, обещанные народу, потянут за собой квазиправовые меры социальной защиты населения. Не обеспеченные состоянием экономики денежные выплаты, рост зарплаты и пенсий вызовет невиданные темпы роста инфляции. И, как следствие, проблема газа перейдёт из плоскости экономической в плоскость политических проблем, что накануне президентских выборов чревато глубоким кризисом и социальными потрясениями.

Яков Гольденберг, энергетический эксперт:

УКРАИНА ВПЕРВЫЕ ЗАСТАВИЛА СЕБЯ УВАЖАТЬ

Отказ от посредников в газовой сфере – это положительный для Украины шаг. Тем более что сотрудники посреднической структуры, которая де-юре принадлежит Нафтогазу, позволяли себе неуважительные высказывания даже в адрес первого вице-премьера.

И вообще, что-то надо было делать… Любая посредническая структура усложняет расчеты и ведение переговоров.

Что касается договоренностей Ющенко, достигнутые в Москве… Они были, я бы сказал, предварительно-умозрительные, четко не оформленные. Мы плохо представляли, что там будет за СП-1, СП-2. Тем более и Путин уже уходит.

Нынешние соглашения Нафтогаза показывают, что мы хоть чуть-чуть, но впервые заставили себя уважать.

Опрашивала Маша Мищенко