Пятое послание пятого. Предвыборное

Сегодня, 20 сентября, президент Украины озвучил в парламенте свое традиционное ежегодное обращение к Верховной Раде. Одним из первых вопросов, озвученных главой государства, стала просьба Порошенко к депутатскому корпусу поддержать изменения в Конституцию - закрепить в Основном законе стратегический курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО, а также изъять из него норму, позволяющую базирование Черноморского флота в Крыму.

К слову, немногим позже депутаты вняли просьбам президента и поддержали законопроект об изменениях в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО, направив соответствующий проект закона в Конституционный суд для получения заключения. «За» такое решение проголосовал 321 народный депутат. В полном составе идею проигнорировали лишь представители «Оппозиционного блока».

Помимо конституционных изменений, Порошенко анонсировал желание нарастить оборону украинской части Азовского моря, наладить производство высокоточного ракетного вооружения в Украине и пообещал не допустить отмены санкций против России.

По мнению политтехнолога Тараса Березовца, обращение президента действительно выглядело, как начало предвыборной полемики. Так, по его словам, президент проявил инициативу в президентской кампании, и другим кандидатам сейчас придется критиковать или комментировать слова главы государства. По мнению Березовца, своим сегодняшним посланием Порошенко, по сути, сделал заявку на второй президентский срок: с одной стороны, его выступление выглядело как подведение итогов четырех лет президентства – в частности, Порошенко говорил о своих ошибках (например, что ошибочно обещал скорое завершение АТО, что не все удалось по части экономических реформ, борьбы с коррупцией), с другой стороны – были заметны пункты предвыборной программы: вопросы новых Вооруженных Сил Украины, языка, инвестиций.

Политтехнолог обратил внимание и на новую тактику президента: он акцентирует на своих достижениях, но сам же говорит о своих провалах, тем самым, усложняя критику. «Он сам себя критиковал, выбивая козыри из рук оппонентов. То есть, когда его начнут критиковать, скажет: «Слушайте, так я сам это признал...»», – объясняет политтехнолог.

По мнению эксперта по внутренней и внешней и политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Игара Тышкевича, ключевыми популистскими составляющими кампании Порошенко становятся язык и религиозная карта. «Как всегда, о языке вспоминаем перед выборами, вспомнили и церковь... Наиболее религиозные (с точки зрения практики веры) запад и центр – это будет целевая аудитория игры (напомню, говорим о, фактически, одной кампании из двух этапов – президентская и парламентская гонки)», – написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что, говоря о Томосе, Порошенко не стал называть точных сроков: «С одной стороны – молодец – не повторил «ошибок безвиза». С другой, это свидетельствует о том, что наши «гаврики» из разных конфессий не идут на компромиссы в вопросах создания единой церкви (а только одна, единая – может получить атокефалию)».

Кроме того, аналитик отметил слова президента относительно отмены неприкосновенности народных депутатов со следующего созыва. «Призвал проголосовать либо «не обещать этого больше» - хороший пиар-шаг. Он вроде и за отмену неприкосновенности, но спихивает все на самих нардепов и политические партии», – считает Тышкевич.

По мнению эксперта, из послания президента очевидно, что надежд у Банковой на большой рост в экономике нет. При этом на фоне 3-5% роста ВВП в предвыборный год будут активно, на десятки процентов, повышаться пенсии и зарплаты. «За счет чего? Вариантов несколько: от печатного станка до проедания кредитных денег. Но о вариантах президент умолчал», – отметил аналитик.

Аналогичного мнения придерживается эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, который убежден, что фактически все сегодняшнее выступление Порошенко – это его предвыборная программа. Президент последовательно раскрыл тезисы своих бил-бордов: «армия защищает землю», «вера защищает душу», и «язык защищает наше сердце».

«Было много разговоров, что будет какая-то сенсация или что-то экстраординарное, о чем президент может заявить. Но ничего нового для себя я не услышал. Президент, фактически, продолжил риторику, которую ведет каждый день», - отметил Петренко.

«Ключевое, что он хотел сказать – что он и нынешняя команда – «единственные, кто может противостоять реваншу», который может произойти», – добавил он.

Также эксперт обратил внимание, что президент, с одной стороны, пытается сохранить свое неформальное влияние на многие сферы (на экономические, социальные, распределение благ) и частично ему это удается. Но с другой, дистанцируется от ответственности за вещи, которых не удалось достичь, акцентируя на конституционной сфере своих полномочий: «В тех сферах, где есть интерес, но он вроде публично не отвечает – он их таким образом оставляет для правительства, Гройсману, парламенту... Хотя, конечно, его влияние [на экономически или законодательные процессы, формально находящиеся вне сферы полномочий президента Украины] достаточно серьезное».

Отдельно Игорь Петренко отметил, что какой-нибудь концепции решения проблемы на Донбассе президент не предложил. «Единственное – сказал, что ни в коем случае мы не должны давать основания для обвинений о невыполнении Минских договоренностей, в частности, намекнул, что необходимо обязательно проголосовать в октябре за особый статус. Опять же, чтобы не усиливать влияние Российской Федерации», - рассказал эксперт.

Политолог Виктор Таран также считает, что послание президента однозначно звучало как предвыборная программа. И соглашается, что ключевые тезисы – язык, Томос, армия – по сути, являются посланиями его избирательной кампании. Они-то и будут слоганами в политической рекламе.

По словам Тарана, действительно, в послании президента не было озвучено ничего нового. К примеру, касательно вопросов из экономической сферы и задач, стоящих перед парламентом в следующие полгода. «Возможно, президент таким образом хочет дистанцироваться от экономических вопросов и блока принятия законов в силу того, «что это не мои полномочия - принимать законы, соответственно, не моя ответственность». Пытается таким образом дистанцироваться от проблем в законодательной сфере или в экономической, относительно которых в обществе есть определенный негатив», – рассуждает политолог.

А вот по мнению политического эксперта Тараса Чорновола, обращение президента к Верховной Раде, наоборот, было максимально дистанцированно от избирательной кампании, и прямой агитации в нем не было. Чорновил убежден, что озвучено было лишь то, что уже сделано, или то, что на сегодня находится в стадии реализации (тот самый Томос). Мол, президент говорил об определенных вещах, которые надо срочно сделать, чтобы даже при изменении политического курса, они остались неизменны (направление на ЕС и НАТО). «Но популистского элемента шантажа избирателя, мол, если выберете меня, то будет и то, и это, в обращении не было», - отмечает политолог.

По его мнению, президентское обращение также не стоит воспринимать как прямую контрагитацию относительно его некоторых оппонентов: «Победа любых пророссийских сил – это угроза для государства. Говорить о том, что такая угроза может быть и ей нужно как-то противопоставлять, наверное, нужно… Но прямой контрагитации не было».

Впрочем, Чорновил не отрицает, что практически все прозвучавшие месседжи можно будет увидеть среди программных пунктов кандидата Порошенко в ходе президентской кампании. «Порошенко идет на второй срок и должен опираться на то, что делал раньше, продолжать тот же курс», – объясняет Чорновил.

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Таким образом, предвыборная кампания кандидата в президенты Петра Порошенко стартовала. Насколько яркой она будет и предстоит ли нам увидеть интеллектуальную битву избирательных программ или грязную войну компроматов – вопрос с подвохом. Выборы в Украине никогда не отличались ни «стерильностью», ни интеллектом.

Ирина Шевченко