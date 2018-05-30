Пожарная дипломатия: какие цели преследовали в Киеве Назарбаев и Лукашенко

Два подряд официальных визита в Украину союзников России по Таможенному союзу – президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – можно объяснить рядом причин. Это и возобновление двусторонних отношений этих стран с Украиной, и попытка дистанцироваться от агрессивной политики Кремля, и желание объяснить Западу, что Казахстан и Беларусь не являются его оппонентами. Свидетельствует ли это, что евразийский проект Путина зашел в тупик из-за имперских амбиций России – УНИАН выяснял у экспертов.

Крах Евразийского союза?

Бывший министр иностранных дел Украины Владимира Огрызко связывает визиты лидеров Казахстана и Беларуси в Киев с переосмыслением их собственных позиций в Таможенном союзе. По его мнению, Астана и Минск пытаются найти возможности для других решений стратегического характера. «Визиты президентов Казахстана и Беларуси в Киев свидетельствуют, прежде всего, о том, что даже самые близкие формальные союзники Москвы отдают себе отчет, с кем они имеют дело. И уже не верят никаким обещаниям, которые они слышат из Кремля. Поэтому они создают возможности для будущих решений стратегического характера», - считает он.

В целом, по словам Огрызко, создание Евразийского экономического союза, анонсированного на начало 2015 года, уже трещит по швам. Поэтому, даже если союз будет создан, он будет не более чем формальностью. «Лидеры Беларуси и Казахстана начинают переосмысливать свою позицию в рамках своего псевдообразования, и визиты в Киев могут стать первым шагом на этом пути… Главным месседжем, который они хотели дать Москве, является то, что не только Москва – центр принятия решений и определения будущего для этих стран. Есть другие варианты развития и, главное, значительно более перспективные, чем те, которые предлагают в Кремле», - подчеркнул экс-министр.

В свою очередь, российский политолог, ведущий научный сотрудник Московского Центра Карнеги Лилия Шевцова призывает не делать поспешных выводов и не хоронить Евразийский союз заранее. «Я бы не делала бы преждевременных выводов о том, что Евразийский союз перестал существовать, и сателлиты покидают российскую орбиту. Этот «союз» держится не только на сделке «лояльность взамен на оплату». Лукашенко показал и еще один «ингредиент» - постоянный шантаж Москвы с целью повысить свои дивиденды. Поэтому визиты в Киев Лукашенко и Назарбаева можно интерпретировать, как шантаж с целью повысить оплату своей лояльности Москве. Вряд ли Минск и Астана сейчас готовы на реальное охлаждение отношений с Путиным», - убеждена эксперт.

Впрочем, по ее словам, лидеры Казахстана и Беларуси в последнее время не просто недовольны Москвой, но позволяют себе действия и заявления, которые можно интерпретировать как вызов хозяину Кремля. «Особенно преуспел в демонстрации своей фронды Лукашенко», - считает она.

Кто кому посредник

В свою очередь политолог, руководитель украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что сам факт того, что лидеры Казахстана и Беларуси приехали в Киев и обсуждают не только проблему кризиса на востоке Украины, но и более широкий спектр вопросов, безусловно, свидетельствует об увеличении роли Украины на постсоветском пространстве. «Ранее эта роль была скорее символической, - считает он, - а сейчас становится реальной. И Лукашенко, и Назарбаев видят активную роль Украины и нынешнего украинского президента (который представляет европейское влияние на постсоветском пространстве) и понимают, что сейчас надо координировать свои действия не только с Россией».

По словам политолога, несмотря на то, что лидеры Казахстана и Беларуси являются союзниками Президента РФ Владимира Путина по Таможенному союзу (ТС), они хотят развивать партнерские отношения с Украиной и видят Петра Порошенко приемлемым, договороспособным партнером. Причем, сотрудничество с Украиной, даже с учетом лояльности Астаны и Минска к Москве, может быть взаимовыгодным для всех сторон. Во-первых, потому, что лидеров Беларуси и Казахстана не может не беспокоить неуважительное и даже пренебрежительное отношение к их странам со стороны России. Во-вторых, потому, что оба государства уже становятся заложниками агрессивной политики России не только на постсоветском пространстве, но и в отношениях с Западом.

Грубо говоря, холодная война, развязанная Кремлем, негативно отражается не только на финансовом положении России, но провоцирует экономический кризис и в Таможенном союзе. В этой связи союзники Москвы по ТС вынуждены активно заниматься диверсификацией своих внешнеэкономических связей. И в этом контексте, по мнению Фесенко, возникает вопрос: кто кому больше нужен как посредник: Казахстан и Беларусь Украине, или наоборот.

«Лукашенко нуждается в Порошенко для того, чтобы восстанавливать мосты в отношениях с Западом, у него сейчас есть большая потребность роли Украины как посредника… У Казахстана – своя линия экономических отношений с западными странами, в частности с ЕС, и Казахстан тоже не хочет становиться заложником этого конфликта (России с Западом, – УНИАН). Поэтому, безусловно, нынешняя инициатива и Беларуси, и Казахстана, связана отстаиванием собственных интересов. Они очень обеспокоены кризисом на востоке Украины и кризисом в отношениях между Россией и Западом, хотят развивать партнерские отношения с Украиной, а не агрессивно давить на нас в связи с темой европейской интеграции, поэтому они проявляют больше самостоятельности», - убежден Фесенко.

Впрочем, политолог не исключает, что переговоры лидеров Казахстана и Беларуси с Украиной, в определенной степени, координируются с Россией. Во всяком случае, об этом может свидетельствовать тот факт, что после Киева оба президента отправились в Москву.

Также не стоит сбрасывать со счетов и вероятность того, что Лукашенко и Назарбаев могут обсуждать с Порошенко те темы и варианты компромисса с РФ, о которых, в открытую, не может говорить Путин. «Безусловно, он может напрямую связаться телефоном или вести какие-то переговоры с Порошенко... Но как представитель страны, непосредственно причастной к агрессивным действиям по отношению к Украине, он не может предложить различные варианты компромисса в широком спектре, а Назарбаев и Лукашенко – могут», - пояснил эксперт.

Киев превращается в центр новой международной политики

Несколько иного мнения придерживается политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. По его мнению, приезд Назарбаева и Лукашенко в Киев стоит рассматривать, как попытку дистанцироваться от агрессивной политики Кремля в Украине и желание объяснить Западу, что Казахстан и Беларусь не являются его оппонентами: «Приезд их в Украину – это попытка связаться с Западом, попытка выработать общую точку зрения между Украиной, Беларусью, Казахстаном на резкое ухудшение ситуации в России. Они хотят объяснить Западу, что они не являются оппонентами международного сообщества. Они дистанцируются от агрессивной политики Путина в Украине и дистанцируются от конфликта России с мировым сообществом».

По словам политолога, в международной практике это называется «пожарной дипломатией». «В последние месяцы, из-за санкций, у Казахстана и Беларуси возникли таможенные конфликты с Россией. Назарбаев и Лукашенко не хотят, чтобы Белоруссия и Казахстан пошли на дно как «Титаник» из-за кризиса в России», - сказал он.

Небоженко уверен, что, в этой связи, Лукашенко и Назарбаев активно пытаются выйти через Украину на другие международные круги и объяснить, что они ни в коем случае не поддерживают политику Путина и даже боятся повторения агрессии России по отношению к своим странам. В частности, политолог напомнил, что президент Беларуси уже открыто заявлял, что, в случае возможной агрессии российской армии, белорусская армия даст отпор. В свою очередь, у президента Казахстана еще более тяжелое положение в вопросе возможной агрессии РФ, так как весь север страны населен русскоязычными жителями. По мнению Небоженко, Назарбаев очень боится повторения в Казахстане Крымского или Луганско-Донецкого сценария со стороны России. «Поэтому попытка Назарбаева участвовать в охлаждении конфликта на юго-востоке Украины объясняется, прежде всего, своими «шкурными» интересами», - считает политолог.

Украина же может использовать эти страхи в свою пользу. «В силу того, что Украина остановила агрессию России, роль Киева в международных делах и в делах СНГ резко возрастает… Несмотря на то, что нам очень тяжело отбивать атаки России, сама ситуация, когда слабая Украина сумела мобилизоваться и остановить такого огромного опасного врага – превращает Киев в центр новой международной политики», - считает эксперт.

С таким мнением согласен экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава благотворительного фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко. «Война за независимость, которую Украина ведет с РФ, имеет такое свойство – менять расклад политических сил и форматировать политическую карту мира. Мы наблюдаем только начало процесса, поскольку Российская Федерация угрожает не только Украине, но, как это ни парадоксально, своим государствам-союзникам, таким как Беларусь и Казахстан», - считает он.

Причиной этого, в том числе, является «дружба» этих стран в рамках Таможенного союза, который «не успел сформироваться как объединение государств, исповедующих единые принципы во внутренней и внешней позиции». «Это подчеркивает огромные внутренние проблемы, которые существуют в этом объединении, его аморфность и неспособность выработать реальные основания для союзнических отношений», - отмечает дипломат.

Помимо этого, по его словам, из-за санкций Россия теряет возможность поддерживать своих союзников экономически. «Поэтому страны, которые ранее считали, что они решили какие-то вопросы своего развития (как экономические, так и военно-политические) благодаря союзу с Россией, пересматривают ситуацию и пытаются расширить пространство для маневра», - отмечает Яременко.

В частности, Лукашенко, несмотря на свою несамостоятельность, как во внутренней, так и во внешней политике, пробует использовать ситуацию для повышения своего рейтинга перед Кремлем, чтобы выторговать какие-то дополнительные льготы. Назарбаев же может вести более сложную стратегическую игру, выступая в качестве посредника между Украиной и Россией, «таким образом, получая дополнительные очки для себя и для своего государства» на международной арене.

Константин Гончаров