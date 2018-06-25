Запорожский демарш: мэр утверждает, что его отставка нужна для передачи города под контроль Партии регионов

«Раскачка» разных регионов Украины под «новый Майдан» набирает обороты. Вслед за событиями в Виннице, которые имели место 6 и 7 декабря, под удар попало Запорожье. Еще за неделю до проведения сессии Запорожского горсовета, которая была запланирована на 10 декабря, в СМИ появилась информация о готовящихся провокациях. 8 декабря на официальном сайте городского совета мэр города Александр Син обнародовал экстренное заявление о «запланированном на ближайшие дни силовом захвате власти в городе с привлечением вооруженных боевиков и проплаченных псевдоактивистов». Целью мероприятия, по информации градоначальника, было отстранение от выполнения обязанностей депутатов горсовета, местного исполкома и городского головы. Параллельно, в соцсетях появилась информация о проведении 10 декабря перед зданием Запорожского горсовета акции «Запорожье без Сина!».

Вечером 9 декабря на официальном сайте ГУ МВД Украины в Запорожской области коллегия Запорожского главка милиции обнародовала обращение к жителям региона, планирующим принять участие в анонсированных на 10 декабря акциях, с просьбой «не иметь при себе оружия и предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений». «Мы с пониманием относимся к позиции граждан по отношению к отдельным чиновникам и политическим деятелям. В то же время напоминаем о событиях в восточных регионах Украины, непосредственно граничащих с нашей областью. Не добившись успеха в военных действиях, агрессор пытается дестабилизировать и без того чрезвычайно сложную ситуацию в государстве подстрекательствами к противостоянию внутри украинского общества. На 10 декабря около Запорожского горсовета планируется проведение массовых акций. Просим участников не иметь при себе оружия и предметов, которые могут быть использованы для причинения телесных повреждений», - было сказано в обращении коллегии.

Кроме того, некоторые общественные организации Запорожья и Запорожской области призвали горожан бойкотировать митинг 10 декабря. В частности, представители одной из них – Народной рады – отметили, что за организацией акции под горсоветом стоят люди, работающие на Партию регионов. «Кое-кто в Запорожье пытается навязать народного мэра как альтернативу неугодному Сину… Но мы не считаем уместным инициировать силовой захват учреждений местного самоуправления и, таким образом, еще больше расшатывать государственную власть… Дело не в Сине, а в необходимости системных изменений», - было сказано в их обращении.

Утром 10 декабря в Запорожье на домах и самодельных конструкциях вдоль ряда дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, появились надписи: «пСина геть!», а под зданием горсовета собралось около 200 человек с плакатами «Запорожье без Сина!», «Вор должен сидеть!» и установили клетку, в которой разместили чучело «мэра». Митингующие обвинили градоначальника в том, что он поддерживал регионалов и, во время событий годовой давности, отправлял на Майдан «титушек».

Позже несколько десятков митингующих, во главе с народным депутатом от Радикальной партии Олегом Ляшко, зашли в сессионный зал и вынудили Александра Сина и секретаря городского совета Романа Тарана написать заявления об отставке. Кроме того, Ляшко заявил, что намерен инициировать создание временной спецкомиссии в парламенте, которая займется расследованием экономических преступлений, совершенных в Запорожье.

В свою очередь, мэр Запорожья отмел все обвинения в свой адрес и даже заявил, что он смог сохранить спокойствие в городе: «Мы за единую Украину. Хватит с нами разговаривать с позиции силы. Революция в Украине победила не для того, чтобы на смену одним узурпаторам пришли другие».

В любом случае, горсовет не смог принять отставку мэра, так как большинство депутатов покинули зал и количества оставшихся не хватало для проведения легитимного голосования. Немногим позже, когда «активисты» покинули горсовет, депутаты собрались снова и провели еще одно заседание сессии. В начале заседания Син предложил внести в повестку дня вопросы о своей отставке и освобождении от занимаемой должности секретаря горсовета Романа Тарана, но депутаты проголосовали «против». Также не было поддержано и предложение местной «Батькивщины» о внесении в повестку дня вопроса о самороспуске горсовета.

В то же время, депутаты приняли решение направить президенту, Верховной Раде и генеральному прокурору Украины обращение с просьбой дать оценку действиям народных депутатов Олега Ляшко и Игоря Мосийчука, а так же прокурора Запорожской области Александра Шацкого. «Мы расцениваем действия этих депутатов и прокурора, как попытку насильственного захвата власти в Запорожье», - говорится в принятом Запорожским горсоветом обращении.

Кроме того, депутаты заявили, что, согласно законодательству, избирать или менять власть в городе может только городская громада.

О перипетиях последних дней УНИАН поговорил с самим мэром Запорожья – Александром Сином.

Александр Син – уроженец города Орджоникидзе Днепропетровской области – в Запорожскую мэрию впервые попал в 1994 году – в качестве заместителя городского головы. Затем, с 1999-го по 2006-й он работал заместителем главы уже в ОГА, а после почти год возглавлял запорожское областное КРУ. Затем, после годичного перерыва (период с конца 2007 по 2008 год он провел в кресле замгендиректора Запорожской АЭС), в 2008-м, Син вернулся во власть – в качестве заместителя тогдашнего запорожского губернатора, бютовца Александра Старуха. А в 2010 году Син возглавил Запорожскую городскую организацию ВО «Батькивщина» и в октябре этого же года выиграл мэрские выборы у регионала (на тот момент – и.о. мэра) Сергея Кальцева.

Примечательно, что после победы на выборах, Александр Син вышел из «Батькивщины», объяснив свой поступок тем, что в должности мэра он «должен представлять всю громаду, а не работать в интересах ее части».

Впрочем, в марте 2012 года мэр вступил… в Партию регионов. И снова нашел объяснение своему поступку. По его словам, учитывая монолитную команду регионалов в городском совете (61 из 90 депутатских мест), «мэру с депутатами следует дружить, а не конфликтовать».

Впрочем, после Революции достоинства, 24 февраля 2014 года, совет Запорожской городской организации Партии регионов (председателем которой Син был с лета 2012 года) исключил мэра из рядов партии.

Вы заранее располагали информацией о том, что в день проведения сессии горсовета планируются провокации. Кто вас предупредил?

Первая информация поступила ко мне на прошлой неделе, в четверг. От людей, которые говорили с господином Грабовским (Владислав Грабовский, известный запорожский бизнесмен, – УНИАН), так как он подал заявку на проведение митинга в день заседания городского совета, не объясняя причин для проведения мероприятия. Пытаясь узнать, с какой целью будет проведен митинг, насколько такая акция целесообразна, выяснили, что он только подал заявку. А, на самом деле, это мероприятие запланировано не Грабовским, участвовать в нем будут совершенно другие люди, а сам Грабовский не вправе говорить от их имени.

Потом, в субботу, ко мне поступил еще один «звоночек», что есть информация, что в день сессии планируется мега-ивент по снятию мэра города: митинг, блокирование сессии, принуждение меня уйти в отставку. Меня насторожило, что в «сценарии» мероприятия упоминалась возможность применения силовых методов с применением оружия. Тогда я перепроверил всю информацию по другим источникам и получил косвенное подтверждение о том, что такое возможно. После этого я сделал открытое заявление по этому вопросу и обратился в правоохранительные органы.

Тем не менее, в МВД тогда заявили, что не располагают информацией о возможной подготовке беспорядков с захватом здания Запорожской мэрии во время проведения сессии горсовета…

Милиция была полностью готова к силовому развитию событий в городе 10 декабря, хотя в официальных комментариях они и говорили, что не располагают информацией о готовящихся беспорядках. Но они были к этому готовы, я могу это подтвердить, потому что видел это (сотрудники горсовета в день заседания отмечали, что во внутреннем дворе Запорожской мэрии находится более 100 правоохранителей, – УНИАН).

Участники митинга под горсоветом предъявляли вам претензии относительно событий годовой давности. С чем, по вашему мнению, связано появление требований об отставке именно сейчас?

Мне трудно сказать, почему сейчас. Местные политические силы (в большинстве своем – бывшие регионалы и сателлиты ПР, – УНИАН), которые хотят, чтобы я ушел в отставку, делятся на две части. Первая часть понимает, что моя отставка должна произойти только после того, как будет сменен секретарь городского совета. И нынешний секретарь – который в прошлом являлся представителем Партии регионов – будет заменен на представителя «Батькивщины». А вторая группа требует моего снятия независимо от смены секретаря городского совета. Собственно, в этот раз активную движущую силу представляли именно те местные политики, которые считают, что я должен уйти без всяких условий (без смены секретаря горсовета, – УНИАН).

Но, что происходит после отставки? После этого, согласно закону, происходит передача власти действующему секретарю горсовета. В таких условиях в городском совете может появиться новое депутатское большинство, основой для которого станет Партия регионов. Туда могут войти те экс-регионалы, которые сегодня еще поддерживают меня, и те, кто остался с прежними руководителями (нынешняя «коалиция» в горсовете Запорожья состоит из депутатов, объединившихся после Революции достоинства независимо от партийной и фракционной принадлежности, – УНИАН). После этого возможен сценарий смены заместителей, замены исполкома, и (внимание!) может появиться будущий кандидат на мэрское кресло, например, в статусе первого заместителя. То есть, моя отставка нужна для появления такого кандидата.

Вы имеете в виду потенциального кандидата на местных выборах, запланированных на 2015 год?

Да. Таким образом, такой кандидат получит возможность для своей политической раскрутки. Поэтому, одно из моих предположений, почему эти события произошли именно сейчас, состоит в том, что, в этом случае, у потенциального кандидата в мэры задолго до выборов появляется время и возможность получить известность и создать себе политический вес.

Второе предположение, почему все происходит сейчас, связано с тем, что декабрь – это последний рабочий месяц уходящего года. В январе – праздники. И, в целом, после Нового года, подобные мега-события можно создавать не раньше февраля.

Существует мнение, что и другие города не застрахованы от проведения подобных «мероприятий»…

Знаете, у меня нет информации относительно разработки или реализации подобного сценария в других городах. Но его вероятность вполне возможна. Я бы назвал такой сценарий логичным. То есть, существует некая сила, которая заинтересована в политической дестабилизации в стране. Для этого в разных городах используются свои местные, локальные конфликтные ситуации. И это, кстати, делает все события совершенно разными и позволяет представить их, будто они организовываются совершенно разными, по политической окраске и отстаиваемым позициям, силами. Но, как результат, от этих событий растет напряжение в Украине. В то же время, вполне может быть, что, когда дерутся двое, может появиться третий, кто использует их конфликт в своих интересах.

Вчера горсовет отказался голосовать за вашу отставку. В этой связи, допускаете ли вы, что события 10 декабря могут повториться в Запорожье до Нового года?

Честно говоря, считаю, что это будет непродуктивное действие. Если кто-то и планирует снова такой сценарий, то его результат известен заранее. Поэтому, если что-то и будет происходить, то уже по другому сценарию.

В своем заявлении в понедельник вы отметили, что захват власти в Запорожье готовится «донецкими финансовыми кланами, вошедшими в сговор с отдельными представителями запорожского бизнеса». Вы можете назвать фамилии тех, кому вы не угодили?

Поймите меня правильно, я не хочу тратить свое время на хождение по судам по искам о моральном ущербе и т.д. Чтобы разобраться, достаточно внимательно посмотреть, о чем пишут СМИ. И становится приблизительно понятно, кто стоит за организаторами событий 10 декабря и заявлениями, чтобы я ушел в отставку. Кстати, вчера это ярко было видно.

Но вы знаете эти фамилии?

Да, я догадываюсь…

Татьяна Урбанская