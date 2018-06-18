«Открытая переписка» Ющенко и Тимошенко переросла в перебранку

Казалось бы, руководители государства должны были в последние дни синхронно радоваться. Ведь черные тучи, нависшие над страной в начале минувшей недели, благополучно рассосались – Россия в лице Газпрома не исполнила своих зловещих угроз и восстановила мощность подачи газа в украинскую трубу. Однако взаимоотношения между Президентом и премьер-министром после этого не только не улучшились, но ухудшились еще больше – до невиданных с сентября 2005 года масштабов.

Все смешалось в домах на Банковой и Грушевского

Пребывая в поездке по среднеазиатским странам, в конце прошлой недели Виктор Ющенко в очень резкой форме раскритиковал Юлию Тимошенко . «Мне надоедает эта политика авантюр и интриг», - заявил, в частности, Президент на пресс-конференции в Душанбе по поводу действий главы правительства. Чем же Юлия Владимировна так досадила Виктору Андреевичу?

Толчком для вышеприведенных и иных нелестных эпитетов Ющенко в адрес Тимошенко стало письмо премьер-министра, размещенное на сайте Кабмина 6 марта. В этом «открытом послании» к Президенту содержались как завуалированные, так и явные критические замечания по отношению к определенным заявлениям и действиям Виктора Ющенко.

Так, Юлия Тимошенко в письме подчеркнула, что переговоры украинского правительства с российской стороной по газовым вопросам «не прекращались ни на день с начала февраля 2008 года». Эта реплика стала ответом премьера на обнародованное накануне в СМИ обращение главы государства с требованием к Кабмину о возобновлении переговоров с Россией по вопросам поставок российского газа в Украину и расчетам за него.

Также в документе констатировалось, что поставки газа в страну полностью возобновлены – «благодаря усилиям правительства». Понятно, что такой пассаж был воспринят на Банковой, мягко говоря, без восторга. Поскольку Тимошенко не упомянула вклад Президента в разрешение газового конфликта и приписала успех только себе одной. К слову, в итоговой воскресной информационной программе на «Интере» было несколько раз заявлено, что газовый кризис улажен стараниями исключительно Президента Ющенко, договорившегося обо всем по телефону со своим российским коллегой.

Но еще неприятней для Виктора Ющенко, по-видимому, оказалась та часть письма премьер-министра, в котором она выразила свое несогласие с рядом условий соглашения, достигнутого в феврале российским и украинским президентами в Москве. Реализация данных положений приведет, по мнению Юлии Тимошенко, к сохранению коррупционных схем и злоупотреблений, банкротству НАК «Нафтогаз Украины» и будет противоречить национальным интересам.

На упомянутой пресс-конференции в Душанбе Виктор Ющенко особенно жестко прокомментировал именно эти упреки в письме Юлии Тимошенко. Он отметил, что договоренность с Владимиром Путиным заключалась в том, что единственной ценой на 2008 год будет 179,5 долларов за тысячу кубометров газа. Поэтому Президент назвал «исключительной ложью» заявления о существовании других договоренностей по 312 долларов (в письме премьер-министра говорится об ее несогласии покупать в первом квартале российский газ по цене 315,6 долларов).

Правда, об еще одной стороне критики в письме Юлии Тимошенко – ее несогласии на создание новых посреднических структур вместо ныне существующих – заявления Президента были не слишком внятны. Не добавилось ясности в этом вопросе и после опубликования в СМИ текста директив, которые Ющенко давал правительству на переговорный процесс с Российской Федерацией . Что, кстати, является беспрецедентным шагом, способным нанести вред интересам Киева – ведь переговоры с Москвой не завершены и будут продолжены на этой неделе, а «карты» украинского правительства уже открыты.

В указанных директивах Президента дается, пусть, и с оговорками, но «добро» на создание посреднических фирм (СП-1 и СП-2). Причем, хотя в документе и говорится, что данные совместные предприятия образовываются «в случае необходимости», но затем указывается – уже без всяких «если» - что «доля ОАО «Газпром» в этом предприятии должна составлять не менее 25%, но не более 50%». Не правда ли, довольно странное «напутствие» украинским переговорщикам? А ведь Юлия Тимошенко многократно и во всеуслышание заявляла, что главной задачей для Украины является избавление от коррупционных посредников между «Газпромом» и «Нафтогазом» - и без сотворения каких-то новых посреднических структур?

Я вам пишу, чего же боле…

Однако еще удивительней для рядовых украинцев, которые со все более усиливающейся тревогой наблюдают за набирающим силу противостоянием между Ющенко и Тимошенко, наверняка стал другой комментарий возмущенного Президента. Он высказался с негативной оценкой также относительно непосредственно формы критики премьер-министра – в виде открытого письма. «Я не сторонник отношений президента и премьера через почту. Мы каждую неделю встречаемся по несколько раз, и если премьер-министр преследует не пиар, а организацию конкретной работы, в том числе и по теме газового рынка, это можно было сделать на двусторонней основе», - заявил по этому поводу Виктор Ющенко.

Президент выражает свое недовольство тем, что Юлия Тимошенко прибегла к довольно странной форме общению в виде письменного послания. Правде, этим же давно и активно занимаются Президент и его Секретариат.

Начиная со второй половины февраля, не проходило, пожалуй, и дня, чтобы на свет не появлялись какие-то новые письма или телеграммы с наставлениями и упреками, адресованные Юлии Тимошенко. Вот, к примеру, о чем писал Президент руководителю правительства на позапрошлой неделе.

В своей телеграмме от 26 февраля он «обращает внимание премьер-министра на невыполнение (ею) договоренностей» двух президентов по газу. И обязывает Юлию Тимошенко о выполнении его требований «лично доложить до 9 часов 27 февраля» (к Президенту ездил тогда Александр Турчинов).

27 февраля Виктор Ющенко уже в письме Юлии Тимошенко «подчеркивает, что вынужден обратить ее внимание на неудовлетворительное состояние» дел с выплатами вкладов в Ощадбанке. И требует принятия неотложных мер.

А 28 февраля Ющенко направил Тимошенко послание с целым букетом к ней претензий. Президент констатировал «фактическое отстранение Правительства от назревших проблем» (каково?..) В письме говорилось о недостаточном финансировании Минобороны, о проблемах со строительством дорог под чемпионат по футболу в 2012 году, о необходимости выделения средств для выпуска телепрограмм для государственных потребностей, о необходимости сбалансировать финансовые потоки «Нафтогаза», об увеличении бюджетного финансирования на возмещение НДС и о многих других «проколах» правительства.

Получается, Президент и не знал о том, что от его имени уже давным-давно и массово шлются открытые послания критического характера к главе правительства?..

Паны дерутся…

Такие вот «дивные» отношения между первыми лицами государства имеют место сегодня. Время от времени Юлия Владимировна с Виктором Андреевичем демонстрируют народу с экранов телевизоров свою будто бы большую дружбу. Вспомним, как они обнимались и целовались 23 февраля, когда у Ющенко был ень рождения! Или совсем недавняя сценка – Президент и премьер 9 марта рядышком идут к памятнику Тарасу Шевченко, и Юлия Тимошенко что-то очень весело «щебечет» своему спутнику…

Впрочем, у экспертов и журналистов уже давно простыл даже след иллюзий насчет «любви» между Ющенко и Тимошенко. Весьма показательным в этом плане не так давно был случай, когда Юлия Владимировна «по просьбе журналистов» (как такие просьбы организуются, в журналистских кругах известно) прокомментировала указ Президента, обязывающий премьер-министра встречать и провожать главу державы в аэропорту. Тимошенко с улыбкой ответила, что она, мол, с удовольствием будем провожать и встречать Виктора Андреевича. После слова «провожать» последовал дружный взрыв хохота присутствующих на пресс-конференции журналистов…

Юлия Владимировна решила сбросить с себя маску. В одном из интервью она сказала следующее: «Придется обязательно убрать установленное за последние десять лет двоевластие в стране… Либо должность премьера, либо должность президента из новой Конституции нужно точно убрать». Премьер-министр также выразила уверенность, что политические силы, представленные в нынешнем парламенте, проголосуют за изменения в Конституцию, регламентирующие переход Украины к статусу чисто парламентской республики. Это весьма недвусмысленный намек на возможность ситуативного альянса БЮТ и Партии регионов по данному вопросу.

Пребывая 10 марта в Брюсселе, Юлия Тимошенко еще раз озвучила свою идеюпо реформированию Конституции и подчеркнула, что «шанс пройти через парламент имеет только парламентская форма правления».

Таким образом, политическое напряжение в стране достигло в эти дни критического накала. Ясно, что уже в скором времени должно произойти нечто весьма неординарное. Каким именно будет финал драки между Ющенко и Тимошенко, сказать трудно. Но то, что ничего хорошего ожидать от этого, по крайней мере, на ближайшую перспективу государству Украина и его народу не стоит – уж точно. Поскольку политический кризис чреват лишь ухудшением ситуации в экономике и социальной сфере…

Юрий Глухов