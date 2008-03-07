Ющенко называет политику Тимошенко политикой авантюр и интриг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет политику премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО политикой авантюр и интриг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью украинским журналистам в Душанбе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что его откровенно удивила позиция премьер-министра, которая направила ему письмо относительно газовых вопросов. «Я не являюсь сторонником отношений Президента и премьера через почту. Мы каждую неделю встречаемся по несколько раз, и если премьер-министр преследует не пиар, а (преследует – УНИАН) организацию конкретной работы, в том числе и по теме газового рынка, это можно было сделать на двусторонней основе», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО преследовала другие цели.

Президент подчеркнул, что его договоренности с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ оба правительства положительно восприняли и назвали эти шаги правильными.

«Оба премьер-министра на совместной пресс-конференции заявили, что они приветствуют такие договоренности - и как проведение расчетов, и как относительно будущих переговоров по организации рынка. И первый, кто меня поздравил с блестящей победой, это была премьер-министр Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО. Поэтому он не понимает, что хотела сказать своим поступком Ю.ТИМОШЕНКО, написав такое письмо.

«И об этом мне неприятно говорить, мне надоедает эта политика авантюр и интриг», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Ю.ТИМОШЕНКО направила письмо В.ЮЩЕНКО в ответ на обращение главы государства относительно ситуации в газовой сфере, опубликованное в средствах массовой информации.

В письме Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, говорится, что она поддерживает и будет выполнять договоренности между Президентами Украины и РФ от 12 февраля "в той части, которая касается целесообразности немедленной нормализации отношений между нашими странами в газовой сфере”.

Однако, сказала премьер, Кабинет Министров не может согласиться с некоторыми условиями этих договоренностей, а именно:

- закупка в первом квартале 2008 года российского природного газа по цене 315,6 долларов США за тысячу кубометров газа с предыдущей предоплатой;

- замена одного посредника другим путем создания совместного предприятия (СП-2) для реализации всего импортированного и газа собственной добычи на внутреннем рынке Украины;

- отстранение НАК „Нафтогаз Украины” от возможности балансирования и распределения газа на внутреннем рынке Украины путем заключения соглашений и поставок газа СП-1 (импортером газа) и СП-2.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, реализация этих условий, по убеждению правительства, руководства НАК „Нафтогаз Украины” и независимых экспертов, приведет к сохранению коррупционных схем и злоупотреблений, банкротству НАК „Нафтогаз Украины” и будет противоречить национальным интересам.