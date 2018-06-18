Янукович теперь играет за Тимошенко?

Информационно насыщенные предпраздничные дни принесли сразу три неприятных сюрприза. Во-первых, едва разблокированная Верховная Рада снова оказалась в тупике, так и не сумев прийти к единому знаменателю в вопросе о том, с кого именно и в каком порядке стоит снимать неприкосновенность . Во-вторых, выход Партии регионов из созданного по инициативе Ющенко Национального конституционного совета. В-третьих, заявление самого Виктора Ющенко, который, выступая перед журналистами в Душанбе, назвал «исключительной ложью» то, как Юлия Тимошенко изложила суть его газовых договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным.

Начнем по порядку – с разблокирования парламента. Никто и не сомневался, что основной инициатор «воздушного шоу» – Партия регионов – попытается представить ситуацию как свое достижение на ниве вразумления коалиции в «правильном» понимании продвижения к НАТО. Даже если оставить в стороне вопрос о том, что от «письма трех» никто не отрекся, все равно придется констатировать, что на сей раз регионалы в свой склонности к самолюбованию зашли слишком далеко.

Бог с ним, с этим грешным постановлением по НАТО. В конце концов, всем было понятно, что оно решает вопрос не сегодняшнего дня. К тому же элементарный арифметический подсчет наглядно демонстрировал, что протащить через парламент жесткое постановление у ПР с коммунистами попросту силенок не хватит, а договариваться о недостающих голосах с коалицией и блоком Литвина – значит, неминуемо выхолащивать формулировки.

Сейчас проблема в другом – регионалы, окрыленные тем, что они сами называют «победой», совершенно упустили из виду, что неработоспособная Рада становится серьезной угрозой для них же. Сейчас они готовы к крайне резким поступкам, вроде выхода из Конституционного совета. А может, и ко второй волне блокирования?

При чем здесь Конституционный совет? Для Виктора Ющенко сейчас жизненно важно укрепить президентскую вертикаль власти. А для регионалов, очевидно, – не допустить значительного доминирования Юлии Тимошенко.

Не менее очевидно и другое: в существующем парламенте написать необходимые изменения к Конституции – абсолютно нереально. Максимум, чего сможет добиться Президент на этом поприще, – это получить обтекаемый набор фраз, извлечь практическую пользу из которых будет крайне трудно. Если не невозможно в принципе.

От Конституционного совета можно было бы добиться большего. Однако его решение должны «освятить» своим присутствием все политические партии, представленные в Раде. Выход регионалов из Конституционного совета ставит под угрозу саму реализацию идеи Ющенко. Это, в свою очередь, дополнительно ослабляет позиции Президента, чем, разумеется, не преминет воспользоваться премьер.

Если исходить из интересов системы «сдержек и противовесов» (которую так ненавидели в эпоху Кучмы и о которой сейчас заговорили уже политики-демократы как о необходимой детали эффективного государственного механизма), выход ПР из Конституционного совета был первым шагом Януковича, который может привести к существенному смещению центра влияния в «украинском треугольнике».

Следующим шагом стал пятничный выбрык в Верховной Раде, когда Партия регионов ультимативно настаивала на рассмотрении именно их законопроекта о снятии неприкосновенности. Напомним, что он отличается от «коалиционного» тем, что лишает неприкосновенности как нардепов, так и судей и Президента. Большинство желало бы снять неприкосновенность только с депутатов. Конечно же, язык ультиматумов до добра не довел. Ни один, ни другой проект не набрали достаточного числа голосов даже для включения в повестку дня.

С одной стороны, логика регионалов понятна – необходимо лишить президентскую должность большей части ее «привлекательности» с тем, чтобы гарантировать основной накал борьбы за пост премьера. А там персона назначенца зависит не от мнения избирателей, а от воли Президента и Верховной Рады. Простите за цинизм, в своем кругу куда как проще договориться, и регионалы это понимают ничуть не хуже всех остальных.

Но с другой стороны – это был крайне неосмотрительный поступок. Более того, он укрепил подозрения в том, что Виктор Янукович смирился с «отлучением» от власти (скажем так, на ближайшее время), и из двух возможных союзников принялся подыгрывать сильнейшему – Тимошенко.

Личный рейтинг Януковича как лидера политсилы, не пожелавшей снять неприкосновенность хотя бы с себя, уж если не вышло со всех чохом, неминуемо снизится. А это еще больше смещает баланс в «украинском треугольнике» в пользу Тимошенко и Ющенко. Но больше все-таки Тимошенко. В качестве дополнительного «бонуса» под угрозой опять оказывается работоспособность парламента.

Постоянно пребывающий под угрозой блокирования парламент является центральной ареной в ведущейся сейчас игре. Пускай премьер и не может проводить необходимые ей законы... Пока что Юлия Владимировна прекрасно обходилась распоряжениями Кабмина. Да и в «газовой войне», которую она сейчас ведет с Секретариатом Президента, Тимошенко чувствует себя неплохо. А вот Ющенко без поддержки третьей стороны придется очень туго.

В пятницу дошло до того, что Президент снял гриф «секретно» с собственного указа «Об утверждении директив делегации Украины на переговоры с Российской Федерацией по вопросам перехода на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере». Кстати, совершенно непонятно, зачем вообще понадобилось что-либо засекречивать в вопросе, который и Президент, и премьер, как следует из их заявлений, стремятся сделать едва ли не самым прозрачным за всю историю существования независимой Украины. Но дело не в этом.

Сам Виктор Андреевич назвал такой свой шаг «беспрецедентным» и заявил, что «вынужден это сделать только с одной целью: чтобы украинский журналист и украинский гражданин знал истинную позицию Президента, а не искривленную или тенденциозную, как она излагается в переписке определенных деловых лиц Украины».

В том же заявлении есть и мнение Президента относительно последнего письма Тимошенко по газовым вопросам: «Мне досадно за такой характер отношений. Это не моя политика, и хотел бы от нее отмежеваться. Тот, кто хочет работать на Украину, я убежден, находит способы не пиариться, а решать вопрос». Как говорится, невооруженным глазом видно, что такая риторика – не типична для Ющенко. Виктор Андреевич, как показывает практика, переходит на подобный тон только в крайних случаях: когда до предела раздражен или оказался в весьма сложной ситуации.

Теоретически в вопросе «газового» противостояния с Кабмином Президент мог бы получить помощь от Верховной Рады, у которой среди прочего есть возможность потребовать от премьер-министра полного отчета о том, что, собственно говоря, происходит в газовой сфере. Напряжение это вряд ли снимет.

Но, как минимум, можно было бы попытаться заставить Тимошенко открыть все «газовые козыри» в сессионном зале одним махом, а не использовать их по одному в переписке с людьми Виктора Балоги. Разумеется, это спровоцировало бы вал комментариев и с одной, и с другой стороны конфликта. Зато позволило бы существенно сократить время самой перепалки, – а это уже вопрос личного рейтинга как Президента, так и премьера. Причем, чем больше затягивается переписка, тем больше шансов у Тимошенко. Уж она-то в том, что отечественный политикум по какому-то недоразумению считает «открытой дискуссией» умеет всегда стать на «несправедливо обиженную» сторону, традиционно вызывающую больше сочувствия у украинцев.

Шанс вызвать Юлию Владимировну «на ковер» был. В понедельник этого потребовала Партия регионов устами Тараса Чорновила : «наша принципиальная позиция – в первый день возобновления работы Верховной Рады в срочном порядке заслушать правительство по этому поводу (долги, газовые договоры и схемы. – Авт.)». А во вторник эту идею поддержали в НУ–НС . Однако на тот момент «выдавить» из Тимошенко всю правду относительно того, по какой причине Кабмин сцепился с Секретариатом (или Секретариат с Кабмином) не представлялось возможным – Рада была заблокирована. После разблокирования об этом почему-то вообще никто не вспомнил… Если же регионалы в очередной раз займут «принципиальную позицию», к примеру, по вопросу снятия депутатской неприкосновенности, у Тимошенко автоматически появится возможность еще неопределенное время вести игру с Секретариатом Ющенко по своим правилам, которые ее, надо полагать, устраивают.

Так на чьей же все-таки стороне играют регионалы? Или все их промахи за последнюю неделю надо рассматривать как «медвежий» стиль поведения по мотивам басни дедушки Крылова? Да простят нардепы автору прямую цитату: «Хотя услуга нам при нужде дорога, Но за нее не всяк умеет взяться: Не дай бог с дураком связаться! Услужливый дурак опаснее врага…»

Елена Перегуда