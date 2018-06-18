Янукович теперь играет за Тимошенко?
Похоже, что лидер ПР из двух возможных «союзников» уже присмотрел сильнейшего. Иначе как объяснить последние поступки регионалов, которые вроде бы «бьют» всех врагов без разбору, но попадают все чаще по Ющенко…
|Ярослав Сухой и Владимир Яворивский за трибуной во время заседания Верховной Рады. Киев, 6 марта
Начнем по порядку – с разблокирования парламента. Никто и не сомневался, что основной инициатор «воздушного шоу» – Партия регионов – попытается представить ситуацию как свое достижение на ниве вразумления коалиции в «правильном» понимании продвижения к НАТО. Даже если оставить в стороне вопрос о том, что от «письма трех» никто не отрекся, все равно придется констатировать, что на сей раз регионалы в свой склонности к самолюбованию зашли слишком далеко.
Бог с ним, с этим грешным постановлением по НАТО. В конце концов, всем было понятно, что оно решает вопрос не сегодняшнего дня. К тому же элементарный арифметический подсчет наглядно демонстрировал, что протащить через парламент жесткое постановление у ПР с коммунистами попросту силенок не хватит, а договариваться о недостающих голосах с коалицией и блоком Литвина – значит, неминуемо выхолащивать формулировки.
Сейчас проблема в другом – регионалы, окрыленные тем, что они сами называют «победой», совершенно упустили из виду, что неработоспособная Рада становится серьезной угрозой для них же. Сейчас они готовы к крайне резким поступкам, вроде выхода из Конституционного совета. А может, и ко второй волне блокирования?
При чем здесь Конституционный совет? Для Виктора Ющенко сейчас жизненно важно укрепить президентскую вертикаль власти. А для регионалов, очевидно, – не допустить значительного доминирования Юлии Тимошенко.
Не менее очевидно и другое: в существующем парламенте написать необходимые изменения к Конституции – абсолютно нереально. Максимум, чего сможет добиться Президент на этом поприще, – это получить обтекаемый набор фраз, извлечь практическую пользу из которых будет крайне трудно. Если не невозможно в принципе.
|Виктор Ющенко
Если исходить из интересов системы «сдержек и противовесов» (которую так ненавидели в эпоху Кучмы и о которой сейчас заговорили уже политики-демократы как о необходимой детали эффективного государственного механизма), выход ПР из Конституционного совета был первым шагом Януковича, который может привести к существенному смещению центра влияния в «украинском треугольнике».
Следующим шагом стал пятничный выбрык в Верховной Раде, когда Партия регионов ультимативно настаивала на рассмотрении именно их законопроекта о снятии неприкосновенности. Напомним, что он отличается от «коалиционного» тем, что лишает неприкосновенности как нардепов, так и судей и Президента. Большинство желало бы снять неприкосновенность только с депутатов. Конечно же, язык ультиматумов до добра не довел. Ни один, ни другой проект не набрали достаточного числа голосов даже для включения в повестку дня.
С одной стороны, логика регионалов понятна – необходимо лишить президентскую должность большей части ее «привлекательности» с тем, чтобы гарантировать основной накал борьбы за пост премьера. А там персона назначенца зависит не от мнения избирателей, а от воли Президента и Верховной Рады. Простите за цинизм, в своем кругу куда как проще договориться, и регионалы это понимают ничуть не хуже всех остальных.
Но с другой стороны – это был крайне неосмотрительный поступок. Более того, он укрепил подозрения в том, что Виктор Янукович смирился с «отлучением» от власти (скажем так, на ближайшее время), и из двух возможных союзников принялся подыгрывать сильнейшему – Тимошенко.
|Виктор Янукович
Постоянно пребывающий под угрозой блокирования парламент является центральной ареной в ведущейся сейчас игре. Пускай премьер и не может проводить необходимые ей законы... Пока что Юлия Владимировна прекрасно обходилась распоряжениями Кабмина. Да и в «газовой войне», которую она сейчас ведет с Секретариатом Президента, Тимошенко чувствует себя неплохо. А вот Ющенко без поддержки третьей стороны придется очень туго.
В пятницу дошло до того, что Президент снял гриф «секретно» с собственного указа «Об утверждении директив делегации Украины на переговоры с Российской Федерацией по вопросам перехода на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере». Кстати, совершенно непонятно, зачем вообще понадобилось что-либо засекречивать в вопросе, который и Президент, и премьер, как следует из их заявлений, стремятся сделать едва ли не самым прозрачным за всю историю существования независимой Украины. Но дело не в этом.
Сам Виктор Андреевич назвал такой свой шаг «беспрецедентным» и заявил, что «вынужден это сделать только с одной целью: чтобы украинский журналист и украинский гражданин знал истинную позицию Президента, а не искривленную или тенденциозную, как она излагается в переписке определенных деловых лиц Украины».
В том же заявлении есть и мнение Президента относительно последнего письма Тимошенко по газовым вопросам: «Мне досадно за такой характер отношений. Это не моя политика, и хотел бы от нее отмежеваться. Тот, кто хочет работать на Украину, я убежден, находит способы не пиариться, а решать вопрос». Как говорится, невооруженным глазом видно, что такая риторика – не типична для Ющенко. Виктор Андреевич, как показывает практика, переходит на подобный тон только в крайних случаях: когда до предела раздражен или оказался в весьма сложной ситуации.
Теоретически в вопросе «газового» противостояния с Кабмином Президент мог бы получить помощь от Верховной Рады, у которой среди прочего есть возможность потребовать от премьер-министра полного отчета о том, что, собственно говоря, происходит в газовой сфере. Напряжение это вряд ли снимет.
Но, как минимум, можно было бы попытаться заставить Тимошенко открыть все «газовые козыри» в сессионном зале одним махом, а не использовать их по одному в переписке с людьми Виктора Балоги. Разумеется, это спровоцировало бы вал комментариев и с одной, и с другой стороны конфликта. Зато позволило бы существенно сократить время самой перепалки, – а это уже вопрос личного рейтинга как Президента, так и премьера. Причем, чем больше затягивается переписка, тем больше шансов у Тимошенко. Уж она-то в том, что отечественный политикум по какому-то недоразумению считает «открытой дискуссией» умеет всегда стать на «несправедливо обиженную» сторону, традиционно вызывающую больше сочувствия у украинцев.
|Юлия Тимошенко
Так на чьей же все-таки стороне играют регионалы? Или все их промахи за последнюю неделю надо рассматривать как «медвежий» стиль поведения по мотивам басни дедушки Крылова? Да простят нардепы автору прямую цитату: «Хотя услуга нам при нужде дорога, Но за нее не всяк умеет взяться: Не дай бог с дураком связаться! Услужливый дурак опаснее врага…»
Елена Перегуда