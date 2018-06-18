Вехи недели: политика авантюр, рассекреченные директивы и удовлетворенный Янукович
Видимо, Рубикон перейден бесповорот-но. Тимошенко больше нет нужды скрывать свои президентские амбиции, а Ющенко – стремления заполучить более лояльного главу правительства…
|Юлия Тимошенко
Заявлялось также о давлении на БЮТ со стороны президентского Секретариата. Огрызнулся Кабмин в эпистолярном стиле, отплатив главе государства той же монетой за многочисленные инструкции и ценные указания. Но на этот раз Юлии Владимировне изменило чувство такта, и она не только излишне выпукло обозначила существующие противоречия по вопросам газовых поставок, но и вынесла их на суд общественности. Президент отреагировал оперативно: не только назвал действия Тимошенко «политикой авантюр и интриг», но и напомнил, что всегда выступал за приемлемую для Украины цену газа, а не ту, которую озвучила Тимошенко в т.н. «открытом письму» Президенту. И даже рассекретил свои директивы, выданные для переговоров премьера в России по газовому вопросу.
То ли непосредственное знакомство Президента с особенностями казахстанской и таджикистанской демократии, то ли точность премьерского выпада повлияла, но на Банковой вплотную готовятся приступить к усмирению правительства. По всей видимости, Рубикон в отношениях Ющенко и Тимошенко перейден бесповоротно. Премьеру больше нет нужды более скрывать свои президентские амбиции, а Президенту – стремления заполучить более лояльного главу правительства.
Кстати, пока на Банковой намереваются принять новую Конституцию, выстраивая возможности для усиления президентских полномочий, Юлия Владимировна четко обозначила свою позицию по этому вопросу. О необходимости принимать Основной Закон в стенах парламента, а не на всеукраинском референдуме, представители БЮТ говорили и раньше, а теперь вождь «сердечников» однозначно отметила: Украина воспримет только усиление парламентской составляющей власти. Показательно, что это заявление леди Ю сделала в Брюсселе. В столицу Королевства Бельгия украинский премьер в последнее время зачастила. И дело, судя по всему, не в любви к бельгийскому шоколаду, а в том, что в Европе заявления Тимошенко воспринимаются очень позитивно, с пониманием, а не со скепсисом, как у кое-кого Киеве.
|Виктор Балога
Зато состоялось формальное восстановление работоспособности Верховной Рады. Хотя Виктор Янукович на полном серьезе грозил акциями протеста против присоединения Украины к ПДЧ, это не помешало Партии регионов вернуться к нормальной работе. Виктор Федорович сделал вид, что его вполне удовлетворила компромиссная формулировка постановления, которое поддержали многие представители четырех фракций, кроме коммунистов. Отныне принимать решение о вступлении в НАТО можно только на всеукраинском референдуме. Кстати, чем ближе к саммиту Альянса в Бухаресте, тем меньше шансов, что Украина получит приглашение присоединиться к ПДЧ. Хотя не исключено, что непосредственно в столице Румынии все решится в пользу Украины.
|Арсений Яценюк
Евгений Магда