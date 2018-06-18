Вехи недели: политика авантюр, рассекреченные директивы и удовлетворенный Янукович

Минувшая неделя началась традиционным для России (читай – Газпрома) давлением на несговорчивых партнеров по переговорам: российская энергетическая монополия резко сократила подачу газа в Украину. Правительство Тимошенко вроде отказалось капитулировать, наоборот, лично Юлия Владимировна заверила, что запасов газа достаточно. Поскольку в отечественном газовом балансе сам черт ногу сломит, а «газпромовцам» не хотелось срывать поставки в Западную Европу, они вынуждены были отступить, восстановив объемы поставок газа в Украину. Взамен Тимошенко не прочь пустить Газпром в отечественные распределительные сети, что для экспортеров газа – самый желанный и приемлемый вариант. Если россияне получат право продавать газ и давить на неплательщиков внутри страны, им наша газотранспортная система будет не нужна – энергетическая монополия за пару лет контроля подомнет под себя большинство промышленных объектов страны.

Заявлялось также о давлении на БЮТ со стороны президентского Секретариата. Огрызнулся Кабмин в эпистолярном стиле, отплатив главе государства той же монетой за многочисленные инструкции и ценные указания. Но на этот раз Юлии Владимировне изменило чувство такта, и она не только излишне выпукло обозначила существующие противоречия по вопросам газовых поставок, но и вынесла их на суд общественности. Президент отреагировал оперативно: не только назвал действия Тимошенко «политикой авантюр и интриг», но и напомнил, что всегда выступал за приемлемую для Украины цену газа, а не ту, которую озвучила Тимошенко в т.н. «открытом письму» Президенту. И даже рассекретил свои директивы, выданные для переговоров премьера в России по газовому вопросу.

То ли непосредственное знакомство Президента с особенностями казахстанской и таджикистанской демократии, то ли точность премьерского выпада повлияла, но на Банковой вплотную готовятся приступить к усмирению правительства. По всей видимости, Рубикон в отношениях Ющенко и Тимошенко перейден бесповоротно. Премьеру больше нет нужды более скрывать свои президентские амбиции, а Президенту – стремления заполучить более лояльного главу правительства.

Кстати, пока на Банковой намереваются принять новую Конституцию, выстраивая возможности для усиления президентских полномочий, Юлия Владимировна четко обозначила свою позицию по этому вопросу. О необходимости принимать Основной Закон в стенах парламента, а не на всеукраинском референдуме, представители БЮТ говорили и раньше, а теперь вождь «сердечников» однозначно отметила: Украина воспримет только усиление парламентской составляющей власти. Показательно, что это заявление леди Ю сделала в Брюсселе. В столицу Королевства Бельгия украинский премьер в последнее время зачастила. И дело, судя по всему, не в любви к бельгийскому шоколаду, а в том, что в Европе заявления Тимошенко воспринимаются очень позитивно, с пониманием, а не со скепсисом, как у кое-кого Киеве.

На фоне продолжающегося выяснения отношений, кто в государственном доме хозяин, любопытно прозвучало заявление Виктора Балоги. Глава президентского секретариата попытался максимально доходчиво разъяснить политикам и журналистам, что Банковая последовательно выступает против двойных стандартов, пообещал и впредь занимать активную жизненную позицию и призвал анализировать суть действий президентского Секретариата, а не существующие домыслы. Почему Виктор Иванович решил расставить точки над і именно сегодня – непонятно. Всплывающие слухи о грядущей замене шефа президентской канцелярии вряд ли сегодня имеют под собой основание, а публичная стадия разворачивания партийного проекта «Вместе с Балогой» еще не наступила.

Зато состоялось формальное восстановление работоспособности Верховной Рады. Хотя Виктор Янукович на полном серьезе грозил акциями протеста против присоединения Украины к ПДЧ, это не помешало Партии регионов вернуться к нормальной работе. Виктор Федорович сделал вид, что его вполне удовлетворила компромиссная формулировка постановления, которое поддержали многие представители четырех фракций, кроме коммунистов. Отныне принимать решение о вступлении в НАТО можно только на всеукраинском референдуме. Кстати, чем ближе к саммиту Альянса в Бухаресте, тем меньше шансов, что Украина получит приглашение присоединиться к ПДЧ. Хотя не исключено, что непосредственно в столице Румынии все решится в пользу Украины.

В ближайшее время спикеру Верховной Рады Арсению Яценюку придется приложить немало усилий для восстановления реальной работоспособности парламента. Коалиция пока успешно демонстрирует разве что собственную неспособность принимать решения да все нарастающие внутренние противоречия. Хотя Арсений Петрович уверяет, что подобных кризисов больше не будет, стопроцентной уверенности у него наверняка в этом нет. Слишком много политиков работает на понижение акций отечественного парламентаризма.

Евгений Магда