(Не)прикосновенные: как живется депутатам без иммунитета

Еще в конце апреля генпрокурор Юрий Луценко хвалился, что у него почти готовы документы по снятию неприкосновенности с пятерых парламентариев. До Рады, правда, дошли только четыре. Отобрать иммунитет Луценко пытается удепутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева и депутата от группы «Воля народа» Александра Пономарева.

Экс-главу Днепропетровской ОГА Вилкула ГПУ подозревает в том, что в течение 2011-2012 годов он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения, а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Колесников, по версии следствия, во время его работы на посту главы Агентства госимущества,дал добро наотчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки» в Днипре общей площадью почти 7 тыс квадратных метров.

Дунаев, по версии прокуратуры, не задекларировал вовремя 10 компаний. А Пономарев - препятствовал работе журналистов, когда те пытались снять его перепалку с депутатом от «Батькивщины» Сергеем Соболевым в кулуарах Рады.

Правда, пока все попытки ГПУ и лично Луценко в отношении этих нардепов безуспешны – регламентный комитет Верховной Рады вернул представления на Вилкула, Колесникова и Дунаева, а претензии к Пономареву и вовсе посчитали необоснованными.

Вторая попытка лишить иммунитета этих депутатов, по словам Луценко, теперь состоится не раньше августа, мол сессия заканчивается, и парламентарии идут на каникулы. Но есть большие сомнения, что угрозы генпрокурора вообще волнуют кого-то из депутатов. Ведь и сейчас десяток представителей депутатского корпуса лишены неприкосновенности, но из них за решеткой находится лишь один. Остальные, как и раньше, занимаются своими делами.

В тюрьму - только на экскурсии

Одними из первых в опалу ГПУ попали нардепы из «Радикальной партии» Олега Ляшко - Сергей Мельничук и Игорь Мосийчук. В июне 2015 годаколлеги в Раде разрешили снять неприкосновенность с Мельничука за то, что нардеп, по версии ГПУ, сколотил вооруженную банду, которая нападала на предприятия отдельных лиц, отбирала их имущество и даже похитила офицера батальона «Айдар». Мосийчук же, по данным ГПУ, брал взятки за решение вопросов с госорганами и направление депутатских обращений от своего имени.

Мельничука после скандала исключили из РПЛ и сейчас он беспартийный. Экс-комбат «Айдара» недавно прошел обучение на курсах по нацбезопасности и обороне и продолжает выполнить свои депутатские полномочия.

А вот Мосийчук за три последних года заметно похудел, женился, остался в РПЛ в рядах ближайших соратников Олега Ляшко, да еще и оспорил в суде снятие с себя иммунитета. Любопытно, что в тюрьмы он сегодня ездит, разве что, на экскурсии. Например, на днях депутат в качестве первого заместителя председателя парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности(!) посетил Березанскую колонию строгого режима, которая сейчас не работает.

«Осмотрев помещения сформировал свое видение дальнейшего использования этого объекта, которое в ближайшие дни донесу до руководства Министерства юстиции и Уполномоченного по правам человека», - отчитался депутат в своем Фейсбуке.

Далее Рада текущего созыва сняла неприкосновенность с депутата Сергея Клюева за то, что он присвоил себе ценные бумаги двух заводов на сумму в 250 млн грнгоссредств. Кроме того, Клюев по данным ГПУ,помогал Януковичу присваивать Межигорье. Сразу после того, как депутаты разрешили привлечь его к ответственности, Клюев «скрылся с горизонта». Отдельно стоит отметить, что представление Генпрокуратуры по поводу дачи согласия на задержание и арест Клюева появилось в Раде лишь полгода спустя. А, на сегодня, даже заочного расследования по Клюеву в ГПУ так и не провели. Мало того, в марте этого года Совет ЕС снялограничения по заморозке активов нардепа.

Еще один небезызвестный беглец- Александр Онищенко - уже два года не был в Украине. Депутат, который фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании «Укргазвидобування», покинул Украину на три дня раньше, чем Рада проголосовала за привлечение его к уголовной ответственности. Сам Онищенко сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде. Из-за рубежа он раздает интервью и публикует якобы сделанные в Украине и Великобритании аудиозаписи, в которых речь идет о коррупционных договоренностях между ним и представителями власти, в том числе с президентом Украины Петром Порошенко. Кроме того,нардеп на своих страницах в соцсетях публикует фото с соревнований по конному спорту, которым уже давно увлекается, однако ни на одной из фото не уточняет геолокацию.

В ноябре 2016 года генеральный прокурор направил представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности и с нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского в связи с подозрением в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы архиепископа Александра Драбинко. Однако регламентный комитет не поддержал решение о лишении Новинского депутатской неприкосновенности и, как и сейчас в случае с Вилкулом, Колесниковым и Дунаевым, также обратился к генпрокурору с просьбой предоставить дополнительные материалы и пояснения. Луценко, в свою очередь,тогда заявил, что предоставление некоторых документов по делу Новинского нарушает тайну следствия.

В итоге, 28 декабря 2016 года Верховная Рада все же лишила Вадима Новинского неприкосновенности. С тех пор много воды утекло, но дальнейшего развития события не последовало. Новинский продолжает выезжать за рубеж в составе парламентских делегаций, ведет бизнес и церковные дела.

Недавно даже пошли слухи, что Новинский готов взять под свое крыло одесский футбольный клуб «Черноморец» и стать его президентом, но сам депутат эту информацию опроверг.

Не унывают и два фигуранта «янтарного дела» - Борислав Розенблат и Максим Поляков.Как сообщал УНИАН, год назад детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению денег за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено с участием двух народных депутатов - экс-депутата от БПП Борислава Розенблата и «фронтовика» Максима Полякова. Розенблат, вскоре после предъявления ему обвинений, подал иск против НАБУ и САП, в котором просил суд признать противоправными действия этих ведомств в проведении оперативно-розыскных действий против него. И, в итоге, суд признал его потерпевшим.

К слову, в начале июня этого года Апелляционный суд Киева рассмотрел иск защитников народного депутата Борислава Розенблатаи относительно ареста его имущества, но жалоба была оставлена без удовлетворения.

Впрочем, депутат не очень расстроился этому факту. Как сам Розенблат рассказал УНИАН, он уже планирует летний семейный отдых за рубежом. «Думаю, что две недели я с семьей буду в Германии, а потом поедем к морю. Скорее всего, это будет Греция, так как я не экстремал, но люблю активный вид отдыха – путешествия, а в Греции есть, на что посмотреть. Я всегда езжу на отдых всей семьей – у меня дети, так сказать, по всему миру, так что на отдыхе я стараюсь всех собрать вместе», - рассказал он.

Кроме того, отсутствие неприкосновенности нисколько не мешает нардепу не только продолжать вести свои дела, но и расширять «бизнес». Так, в недавнем расследовании программы «Наши Деньги с Денисом Бигусом» речь идет о том, что фирма жены Борислава Розенблата планирует продавать беспилотники HAWK Министерству обороны. Правда, беспилотники эти никто не видел, первые их испытания прошли неудачно, а конструкция и комплектация вызывают много вопросов специалистов. Журналисты в своем расследовании акцентировали внимание на том, что для того, чтобы попасть в гособоронзаказ, украинскому производителю нужно успешно пройти определяющие ведомственные испытания и получить допуск к эксплуатации в ВСУ (предоставляется отдельным приказом министра обороны). И любопытно, что допуск HAWK министр Степан Полторак подписал еще в декабре 2017 года.

Что же касается еще одного фигуранта «янтарного дела» Максима Полякова, на днях суд продлил ему меру пресечения в виде залога и подписки о невыезде еще на два месяца.

Легким испугом отделался и нардеп из группы «Воля Народа» Олесь Довгий. Депутаты хоть и сняли с него неприкосновенность по делу о выделении земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета (НАБУ и САП обвинили его в злоупотреблении служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заповедника «Жуков остров» общей площадью 44,25 гектаров), но дело против депутата в 2017 году неожиданно закрыли, поскольку антикоррупционные органытак и не смогли доказать его вину.

Стоит также отметить, что на сегодня лишь один депутат, после снятия с него неприкосновенности, сложил мандат. Экс-фронтовика Николая Мартыненко в 2015 году обвинили в коррупции и отмывании денег, потому бывший нардеп, мало того, что отказался от полномочий, так еще и затеял судебную тяжбу со Специализированной Антикоррупционной прокуратурой, так как считает дело против себя сфабрикованным.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом»» бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом»». По версии НАБУ, участники группировки Мартыненко в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем признали чешскую компанию «SkodaJS» (фактическим владельцем которой является российское ЗАО «Объединенные машиностроительные заводы») с завышенными на 6,4 млн евро ценовыми предложениями, что в отдельных случаях составляло до 20% от стоимости оборудования. В ведомстве отмечали, что в дальнейшем, после получения указанных денежных средств по контрактам, заключенным с ГП «НАЭК «Энергоатом»», «ŠkodaJS» перечислила 6,4 млн евро на счет компании «BrasdcrestInvestmentS. A.» (Панамская Республика), бенефициаром которой является экс-народный депутат Украины. В итог,е обвинительный акт Мартыненко и его адвокатам удалось вручить лишь в мае текущего года, да еще и с большим скандалом.

Таким образом, из всех народных депутатов, лишенных иммунитета за время работы Верховной Рады текущего созыва, за решеткой оказалась только экс-депутат «Батькивщины» Надежда Савченко. Она арестована по подозрению в планировании теракта в связке с руководителем ОО «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Теракт, по версии ГПУ, должны были устроить в сессионном зале ВР. Савченко, находясь в СИЗО, уже объявляла и прекращала голодовку, сменила нескольких адвокатов и не признает свою вину.

В целом же, украинские реалии таковы, что депутаты не сильно переживают из-за лишения себя неприкосновенности. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Однако весь депутатский корпус уже который год сопротивляется принятию закона об отмене депутатского иммунитета. Последняя попытка была предпринята летом 2017 года. Тогда в Раде был зарегистрирован соответствующий депутатский законопроект. Осенью прошлого года свое видение предложил и президент Украины (его законопроект отличается только тем, что иммунитета депутаты лишатся после 1 января 2020 года).

В июне текущего года Конституционный суд признал оба документа отвечающими нормам Основного закона. А спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что уже осенью 2018 года депутаты могут поддержать какой-то из них (для этого, напомним, необходимо 300 голосов).

Но откажутся ли депутаты от неприкосновенности одним махом? В то, что парламентарии сделают это накануне выборов, где это вечное обещание способствует любви электората, верится с трудом.

Анастасия Заремба