Наша Украина добивается судебного запрета любых действий со стороны Мороза-спикера до решения вопроса законности коалиции

Руководитель юрдепартамента “Нашей Украины” Роман Зварич отвечает на вопросы УНИАН.

Известно, что "Наша Украина" подала иск в суд относительно незаконности избрания Мороза спикером. На чем он основывается? Если отталкиваться от Конституции, то есть статья 19, которая требует, чтобы все органы государственной власти и их должностные лица действовали бы в рамках, порядке и путем, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Принцип, действующий относительно граждан, – что не запрещено законом, то разрешено, - как раз не действует в случаях относительно должностных лиц. Иначе говоря, то, что не прописано, им не разрешено.

Председатель Верховной Рады сегодня предпринял несколько юридических действий. В частности, он объявил о прекращении деятельности коалиции и о создании другой коалиции. Он не мог этого сделать, потому что не имел на это правовых оснований в соответствии с Конституцией, Регламентом или другими нормативно-правовыми актами.

Для того, чтобы объявить о прекращении деятельности коалиции, в соответствии с 65 статьей Регламента необходимо, чтобы хотя бы одна из фракций, которая входит в состав коалиции, за десять дней предупредила другие фракции о своих намерениях относительно выхода из коалиции. В той же статье сказано, что фракция даже может отозвать такое письмо-предупреждение. Это делается для того, чтобы сохранить права народных депутатов, которые вошли в коалицию.

Какие именно права? Народный депутат имеет право принимать участие в выдвижении кандидатуры на должность премьер-министра. Он может реализовывать это право, когда его фракция входит в коалицию и он ставит свою подпись под соответствующим коалиционным соглашением. Если, вопреки предусмотренной процедуре, коалиция провозглашает, что она прекратила свою деятельность, то возникает вопрос: а как же же быть с правами народных депутатов, которые вошли в коалицию?

Мы считаем, что действия Александра Александровича Мороза относительно прекращения деятельности коалиции были незаконными. Таким образом, коалиция продолжает существовать, и мы еще до сих пор не получили письма-предупреждения от СПУ о намерении выйти из коалиции. Но поскольку в зале согласно 83 статье Конституции не может существовать двух коалиций, то его действия относительно объявления о создании так называемой “антикризисной коалиции”, которую он, проговорившись на Согласительном совете, назвал “антидемократической”, - тем более были незаконными. Хотя я согласен, что она действительно “антидемократическая”.

Мороз говорит, что не мог предупредить за десять дней о выходе из коалиции демократических сил, потому что она и не существовала десять дней. Кроме того, еще якобы вчера вы получили письмо-предупреждение о выходе СПУ из коалиционной тройки... Коалиция создана, де-юре факт состоялся, и председатель в Раде объявил о ее создании. Не состоялось ни одно процессуальное действие, что касается отрицания этого факта, и потому она может прекратить свою деятельность исключительно в порядке, предусмотренном Регламентом.

А то, что Александр Александрович вроде бы не имел возможности предупредить, потому что она не существовала десять дней, то это – нонсенс. Он имел возможность позволить, чтобы коалиция просуществовала, чтобы другие депутаты, которые вошли в нее, имели возможность попробовать убедить коллег, которые намереваются выйти, чтобы они этого не делали, или искать другую фракцию, которая бы могла присоединиться, чтобы обеспечить конституционное большинство.

Некоторые наши лидеры говорили, что они якобы получили письмо-предупреждение от СПУ, но в действительности такого не было. Мы получили письма, где в в заявочном порядке сообщается о выходе фракции из коалиции. Такое письмо я считаю безграмотным и таким, которое противоречит действующему законодательству.

Вы в свое время были участниками переговоров с Партией регионов относительно создания широкой коалиции... Мы не вели на ни одном этапе переговоров с Партией регионов.

Ну пусть не переговоры, но консультации проводили... Да, именно консультации. Для кого-то это кажется просто игрой в слова. Но это уточнение очень важно. Для того, чтобы перейти к переговорам, в действительности нужно было выяснить, существует ли такая возможность и целесообразность, понять насколько глубокими и широкими являются расхождения в отдельных программных вопросах. Те вопросы были изложены почти на ста страницах текста.

И мы выяснили, что программные расхождения не настолько глубоки, чтобы нельзя было перейти к переговорам. Но для этого должно было быть принято политическое решение. И политическое решение было принято, но оно было негативным. Блок считал нецелесообразным переходить в режим переговоров с Партией регионов.

Почему Украина оказалась в такой ситуации? Мы же не можем обвинять лишь Мороза...

Мороз нас обманул. Но не только нас, а весь украинский народ. Я не могу найти другого примера в истории, который бы можно было сравнить с этой изменой. Разве что измену Кочубеем Хмельницкому... Я сегодня сказал Морозу, что поскольку символом СПУ является роза, то, поверьте, Александр Александрович, сегодня завяли все розы Украины.

Речь ведь идет не только о том, чтобы сохранить курс, который избрал Президент... Появляются сомнения, что нам удастся удержать не только нашу демократическую систему, но и саму Украинскую государственность. Еще Джон Локк писал, что когда исчерпываются все правовые процедуры, то у народа остается один выход, чтобы сохранить свое право быть народом. Это есть апелляция к Богу - и тогда начинаются революции.

Руководство Вашей партии говорит о досрочных выборах, возможности общего списка из Тимошенко. Понятно, что тогда придется пожертвовать брендом “Наша Украина” и интересом партийного строительства. Президент готов к такой жертве? Сравнивая с тем, о чем я говорил - кто здесь будет думать об интересах партии, - это уже такое вторичное. Мы не потому хотим проводить внеочередные выборы, чтобы сохранить позиции партии или добыть в борьбе ту или иную должность, - речь идет о чем-то значительно более серьезном.

Вы не считаете, что система парламентаризма с Морозом и затяжным созданием коалиции дискредитирует себя? Та система, которая выписана после Конституционной реформы, не просто несовершенная, она безграмотна. Конституция не дает ответа на фундаментальные вопросы, связанные опять таки с той же процедурой. Сейчас, если мы имеем коалицию демсил, то спикер обязан направить выдвинутую кандидатуру премьер-министра Президенту. Это - в соответствии с Регламентом, хотя Конституция не предусматривает такой посреднической деятельности Председателя Верховной Рады как курьерской почты. Но он был обязан это делать.

А теперь представьте, что коалиция распадается. Где в Конституции написано, что кандидатура премьера автоматически отзывается? И что делать Президенту, если ему передадут вторую, третью кандидатуру? Единственный шаг – обратиться в Конституционный суд. А Конституционный суд не сформирован.

Америка еще не поставила крест на Украине? Я не вижу оснований утверждать такое. Мы встречались с новым послом США. Сообщили ему о нашем видении ситуации, получили от него заверение, что США не будут вмешиваться во внутригосударственные дела и будут надеяться на сохранение курса на демократические преобразования.

Вы направили иск в Административный суд относительно незаконных действий Александра Мороза. А разве такие дела подпадают под юрисдикцию Административного суда? В соответствии с кодексом об административном судопроизводстве такие категории исков рассматриваются в судах первой инстанции, то есть в общих гражданских судах. Они в данном случае исполняют роль административного суда. На областном уровне образуются межобластные административные суды как апелляционная инстанция относительно административных споров. И, конечно, уже создан Высший административный суд как высшее кассационное учреждение.

Еще одно. Вы первые, кому я об этом говорю. Кроме самого иска мы подаем ходатайство в порядке обеспечения иска, где мы требуем, чтобы суд уже сейчас вынес решение запретить Председателю Верховной Рады и Президенту Украины совершать любые юридические шаги, связанные с нелегитимными действиями Председателя Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Мы будем добиваться, чтобы при вынесении определения о производстве по делу было удовлетворено наше ходатайство по поводу такого запрета. В том числе и относительно вынесения и направления этой так называемой коалицией кандидатуры на должность премьер-министра.

Беседовала Лана Самохвалова