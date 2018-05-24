Журналистка объяснила причину демарша морпехов перед Порошенко

По мнению журналистки, морпехи хотят перемен по существу, а не по форме.

Дискуссию вокруг демарша бойцов Феодосийского отдельного батальона морской пехоты во время торжественной церемонии с участием президента Украины Петра Порошенко в Николаеве "не стоит сводить к цветами, знакам и истории".

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Об этом на странице в Facebook написала журналистка Ольга Решетилова. "Прекратите делать вид, что вы не понимаете, о чем были вчерашние черные береты. Не сводите дискуссию к цветами, знакам, истории", - подчеркнула она.

Также волонтер призвала не перекручивать ситуацию с отказом морпехов изменить береты.

"Демарш морпехов не о том, чтобы сохранить старую символику. Он о том, что морпехи не хотят одевать новые символы на старую, совковую армию. Они хотят перемен по существу, а не по форме", - добавила Решетилова.

Как сообщали СМИ, 23 мая бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты выступили против смены цвета берета и устроили демарш во время торжественной церемонии с участием Порошенко, выстроившись перед президентом и руководством армии в черных беретах.