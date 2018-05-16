Двойные "журналисты". История о российских консервах в Украине

Во вторник, 15 мая, украинские правоохранители сообщили, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли в Украине деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России. В частности, РИА «Новости Украина», которая, по информации правоохранителей, использовалась Россией в рамках гибридной информационной войны против Украины.

Директор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан по подозрению в госизмене. По данным СБУ, установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму делал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». Вернувшись на материковую Украину, Вышинский, при участии еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

В СБУ также сообщили, что Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным Службы безопасности, финансирование достигало более 100 тыс евро ежемесячно.

Сегодня, 16 мая, суд в Херсоне намерен избрать Вышинскому меру пресечения.

Избирательная обеспокоенность

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность в связи с проведением обысков в офисе РИА «Новости Украина». По его словам, украинским властям стоит воздержаться от действий, которые являются «ненужными ограничениями на работу иностранных журналистов». «Борьба с пропагандой не должна отставать от международных стандартов и не должна стать «непропорциональным вмешательством» в деятельность СМИ», - сказал он и добавил, что все государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство содействовать на своей территории журналистов из других стран-членов.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что удивлена таким заявлением. Поскольку, по ее совам, СБУ разоблачила «гнездо пропагандизма против Украины».

Кроме того, она обратилась к творческим союзам Украины, чтобы они предоставляли больше информации международным коллегам и организациям о нарушениях прав журналистов на оккупированном Донбассе и в Крыму. «Мы очень редко слышим, к сожалению, заявления о судьбе журналиста Асеева, которого уже год удерживают оккупанты в тюрьме в Донецке. Мы почему-то мало слышим слов поддержки от наших зарубежных коллег журналисту Сущенко, которого безосновательно два года удерживают в российской тюрьме», - добавила первый вице-спикер.

В России по этому поводу не преминули огрызнуться. По словам официального спикера МИД РФ Марии Захаровой, обыски и задержания в РИА «Новости Украина» - беспредел. И на защиту «своих» журналистов встанут все – от МИД до Кремля. Кроме того, Захарова призвала Госдеп США потребовать незамедлительного освобождения «журналиста Вышинского, задержанного СБУ». Ведь, по ее мнению, если бы подобные обыски происходили в России, то реакция Госдепа была не такой. Напоследок представительница МИД РФ пригрозила, что если российские силовики придут с обыском в какие-то СМИ, то Захарова ответит симметрично. Пожалуй, под этим стоит понимать – «оправдываться» русские за свои действия не будут. Тем более, о законности в этом вопросе вообще никто не говорит.

К слову, по поводу обысков «каких-то СМИ» в России, стоит отметить, что совсем недавно в Москве была закрыта единственная украинская библиотека. «А ее директор получила срок, хотя не проводила никаких информационных кампаний», - напомнила политолог Олеся Яхно-Белковская.

Четыре года в поисках улик

Что же касается ситуации с Вышинским, по ее словам, очевидно, что речь идет о наличии прямых доказательств. Причем, вероятнее всего, спецслужбы занялись этим делом еще четыре года назад – с момента, когда директор РИА «Новости Украина» «отметился» в Крыму. «А активная фаза реагирования наступила тогда, когда у спецслужб для этого появилось достаточно оснований», - считает она.

Если же говорить о том, что РИА «Новости Украина» - не единственные, кто может работать на Россию и против Украины, по словам Яхно-Белковской, «если у спецслужб есть к кому-то претензии не с точки зрения неприятия чьей-то политической позиции, а с точки зрения работы против Украины, то они должны реагировать».

Политический эксперт Тарас Чорновил убежден, что с этим делом тянули, пока не набрали достаточно улик. «Раньше с делами по журналистам не было прямых обвинений в агентурной работе на другое государство. Как правило, были финансовые злоупотребления, да и то, связанные больше с владельцами медиа, а не их сотрудниками… Что же касается этой истории, то нельзя сказать, что спецслужбы не обращают внимания на работу аффилированных к России СМИ. Просто выявить агентурную работу и собрать по ней все материалы – сложно. Когда нет доказательств по диверсии, никого не могут схватить за руку», - говорит он.

По мнению политолога, директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, главным образом затягивание с раскрытием «российских консерв» в Украине связано со страхом украинской политической элиты перед Россией. «Почему мы не признали сразу акт агрессии? – Чтобы не «дразнить Россию»», - напоминает он.

По его словам, сейчас осмелели только потому, что Россия ослабла, а перед политическим руководством Украины замаячили обвинения в масштабной коррупции. «Отсюда и попытки сказать и сделать то, что нужно, - отмечает Небоженко. – Но то, что только сейчас начинают понимать, что Россия в Украине сильнее, чем у себя дома, говорит о том, что нам еще многому придется удивиться».

Кроме того, он обращает внимание, что минимальная работа по остановке российского проникновения в Украине, которая впервые проводится за четыре года, имеет и обратную сторону медали. В частности, политики легко могут использовать «борьбу с РФ» против любых оппонентов – журналистов, социологов, политологов, писателей.

Сложности гибридной войны

«СМИ в нашей стране – это тонкая вещь. Уже все понимают, что можно «забросать» Украину «Джавелинами», вырыть траншеи и т.д., но когда СМИ спокойно транслируют враждебную пропаганду и делают все, чтобы манипулировать этой информацией, то это все становится бессмысленно», - говорит заместитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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В этой связи, он обращает внимание на реакцию Запада на эту ситуацию. Мол, если бы подобные обыски или задержания происходили в Украине в 2014-2015 годах, то она была бы намного жестче. «Но после того, как западные страны увидели роль российских СМИ в своих собственных странах, у них уже меньше вопросов к тому, что происходит у нас», - отмечает Голобуцкий.

К тому же, по его мнению, власти и так можно выставить счет и упрекнуть в том, что за четыре года в стране было всего 2-3 подобных дела, хотя «таких персонажей у нас – пруд пруди».

А вот России, по словам Голобуцкого, более выгодно воевать с Украиной на пропагандистском фронте, чем на настоящем. Дело в том, что профинансировать «огромное количество экспертов и изданий» гораздо дешевле, чем вкладываться в «горячую» войну. Тем более, что все эти эксперты и издания, в результате, находятся в выигрыше – вроде бы не критиковать власть плохо. А где критика, а где российская пропаганда – поди, угадай.

Впрочем, на руку этому играет и Украина. Ведь у власти всегда есть соблазн обвинить неугодных в том, что они – «рука Кремля». «Это сложно, если в самом журналистском обществе нет представления, как на Западе, где заканчивается работа журналиста и начинается работа пропагандиста. Потому у нас громадное количество человек, которые считают, что делают благое дело, но за русские деньги», - считает Алексей Голобуцкий.

Политолог Сергей Таран обращает внимание на то, что, во-первых, Украина впервые столкнулась с понятием гибридной войны и в информационной сфере нет четкой законодательной базы, которая бы говорила, где заканчивается свобода слова и начинается проблема национальной безопасности. Во-вторых, если шпионы выявлены, часто их не трогают и сразу не арестовывают, чтобы собрать доказательства, выявить все агентурные связи и найти целую сеть.

«В Европе и Штатах только сейчас к этому доходят – раскрывают так называемых журналистов, говорят о вмешательстве в выборы, и понимают это только сейчас, хотя они сталкивались с такими вещами чаще, чем мы», - говорит он.

«Но если мы хотим, чтобы как можно больше российских шпионов под видом журналистов были арестованы, то для этого нужно, чтобы правоохранители четко понимали, где свобода слова, а где - нарушение безопасности», - добавил политолог.

Проблемы украинского законодательства

На этом акцентирует внимание и юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр. По ее словам, если по отношению к Вышинскому применяется статья 111 УК Украины «государственная измена», которая предусматривает ответственность за «переход на сторону врага в период военного положения, шпионаж, предоставление иностранному государству, организации помощи в проведении подрывной деятельности», то, вероятнее всего, речь идет о последнем пункте. «Я догадываюсь, что СБУ подразумевала именно подрывную деятельность, у них на сайте написано: «организация подрывных информационных акций в рамках проведения гибридной войны против нашего государства». Однако должна сказать, что в Уголовном кодексе нет ответственности за «гибридную войну», есть только за «агрессивную войну»», - напомнила она.

На четвертом году войны украинское законодательство все еще не содержит объяснений, что же такое «подрывная деятельность»

По словам Маляр, по факту, нет сомнений, что РФ постоянно устраивает в Украине «подрывные информационные акции». Однако проблема в том, что на четвертом году войны украинское законодательство все еще не содержит объяснений, что же такое «подрывная деятельность». «Это, конечно, не вина СБУ или ГПУ. Но из-за отсутствия этого в законодательстве понятие «подрывная деятельность» остается оценочным и субъективным. А это – лазейка для РФ, которая будет спасать своих агентов от уголовной ответственности», - считает эксперт.

На данный момент Россия уже спасает Вышинского. Так, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело «по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста». «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступление», - говорится в заявлении представителя СК РФ Светланы Петренко.

Алексей Голобуцкий полагает, что «виновными» Россия вполне может назначить любого украинца. «Российской публике нужен ответ. Нужно показать, что они борются с «фашистской страной»… Сущенко и все остальные – прообразы того, что будет происходить», - говорит он.

А вот Тарас Чорновил оптимистично считает, что при таких раскладах арестованного нынче Кирилла Вышинского, в конечном итоге, могут обменять. Причем, на журналиста Романа Сущенко или режиссера Олега Сенцова.

Анастасия Заремба, Татьяна Стежар