Вехи недели. Антикоррупционный бенефис, парламентаризм от Авакова и «Все будет хорошо» в разных вариациях

Сессионный зал Верховной Рады на минувшей неделе стал эпицентром действий, связанных с борьбой с коррупцией. Парламентарии для разминки так и не сумели включить в повестку дня своей работы законопроекты, отменяющие е-декларирование для неправительственных организаций, борющихся с коррупцией. Призывы цивилизованного Запада и публичные пожелания президента были проигнорированы с показательной близорукостью. Создание рабочей группы по наработке новых инициатив по этому вопросу выглядит хорошей миной при плохой игре.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и шеф НАБУ Артем Сытник поочередно отчитались перед слугами народа, не сумев продемонстрировать впечатляющих успехов, но старательно делая вид, что скандал с прослушиванием кабинета Холодницкого не имеет тектонических последствий. Сам «виновник торжества» показал, что сдаваться не собирается, а на некоторые депутатские вопросы и вовсе дал ответы, свидетельствующие о подготовке к политической карьере. Артем Сытник постарался убедить парламентариев, что борьба с коррупцией не прекратилась, однако его заявления не встретили бурных оваций. Юрий Луценко, пытающийся в этой ситуации оставаться «над схваткой», призвал не превращать «дело Холодницкого» в уничтожение антикоррупционных органов, заверив, что генеральный прокурор САП возглавить не сможет.

Решительно поднялся на борьбу за парламентскую республику Арсен Аваков, увязав готовность поддерживать президентские конституционные инициативы с урезанием полномочий главы государства. При этом шеф МВД не только напомнил, что не подчиняется президенту, но и весьма скептически оценил и слияние нынешних партий власти в одну силу, и выдвижение нею единого кандидата на президентских выборах.

Интересно, что во время марша правых сил «За украинское будущее без олигархов», одним из организаторов которого стал «Национальный корпус» Андрея Билецкого, о близости которого к Авакову сказано немало, звучали не только нелицеприятные оценки деятельности Порошенко, но и уже привычные призывы не допустить приватизации земли и государственной собственности, выпады в адрес русскоязычных и поляков. Впрочем, громкость этих призывов не мешает задаваться вопросом о реальности объединения «Свободы», «Национального корпуса» и «Правого сектора» в единый политический проект с последующей консолидацией электората.

Активист ЕвроМайдана и участник АТО Иван Бубенчик оказался в столичном суде, где управление специальных расследований Генеральной прокуратуры пыталось заполучить санкцию суда на его задержание и арест. С одной стороны, ничего удивительного – Бубенчик публично признавался в убийстве двоих «беркутовцев» 20 февраля 2014 года, с другой – рассмотрение этого дела в подобной тональности могло нанести серьезный ущерб позициям нынешней власти. В итоге в ГПУ вспомнили, что на собственно сделанные признания правосудие опиралось при Андрее Вышинском, обвинения переквалифицировали, а куратором следствия стала заместитель Луценко Анжела Стрижевская.

Хотя до старта президентской кампании немало времени, возможные участники гонки активно напоминали о себе. Лидер многочисленных рейтингов Юлия Тимошенко обругала популярный еженедельник в прямом телеэфире, но нашла в себе силы извиниться. Президент Петр Порошенко сосредоточился на преимуществах децентрализации, а в пасхальном поздравлении заверил, что все самое тяжелое в жизни украинцев уже позади. Святослав Вакарчук, объективно претендующий на роль «кандидата надежд», пообщался со студентами Киево-Могилянской академии, сделав акцент на ценностях, а не планах на политическое будущее.

Евгений МАГДА