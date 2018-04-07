Украинский интерес. Кремль и химия, новые санкции Вашингтона и ва-банк Орбана

Дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей приобрело позитивную динамику: жертвы использования «Новичка» вышли из критического состояния, а Юлия Скрипаль даже распространила заявление для прессы. Похоже, эти новости обрадовали далеко не всех: из Москвы продолжают лететь гневные обвинения в адрес Лондона. Но британские аргументы оказались посильнее российских. По крайней мере, и в Совете Безопасности ООН, и в Организации по запрещению химического оружия (заседание которой инициировала Россию) российским дипломатам не удалось убедить сколько-нибудь весомое большинство участников обсуждения проблемы использования боевого отравляющего вещества.

Дональд Трамп во время встречи с президентами стран Балтии, приуроченной к 100-летию провозглашения ними независимости, заметил, что с Россией и Путиным было бы неплохо дружить. Как и с Китаем, отношения США с которым напоминают подготовку к торговой войне. Правда, 45-й американский президент не забыл упомянуть, что именно при нем Штаты заняли в отношении Кремля наиболее жесткую позицию. Балтийские политические лидеры предпочли говорить с Трампом в позитивной тональности, подчеркивая стратегический характер их партнерства с Соединенными Штатами.

В Анкаре прошла встреча трех президентов, отреагировавших на сумбурное пожелание Дональда Трампа поскорее вывести американские войска из Сирии. У лидеров Турции, России и Ирана, безусловно, есть собственные интересы в этой ближневосточной стране, и они не совпадают с американскими. Правда, говорить о всепоглощающем взаимопонимании во время саммита в турецкой столице вряд ли приходится: видение ситуации в Сирии у участников переговоров совпадает разве только на уровне тактических уступок.

Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу, в котором призвала запретить строительство Nord Stream-2. В тот же день разрешение на использование своих территориальных вод для прокладывания этого газопровода дала Финляндия, слово – за Данией и Швецией. И хотя ответственный чиновник Европейской Комиссии Доминик Лестори заверил, что она будет против запуска, почивать на лаврах и Украине, и другим государствам-транзитерам не стоит.

Последовательно выступающий против строительства Nord Stream-2 Вашингтон сделал очередной «ход конем», в Страстную пятницу обнародовав новый список из 38 физических и юридических лиц из России, против которых вводятся санкции. Олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, миллиардер Сулейман Керимов, силовики Владимир Колокольцев, Николай Патрушев и Виктор Золотов, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер – все они входят в разные круги окружения Владимира Путина, и Россия уже пообещала «адекватный ответ». Прежде, чем паниковать, вспомним, что США и РФ находятся в разных весовых категориях в военном и экономическом аспектах.

Один из последовательных союзников Кремля в Евросоюзе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне парламентских выборов, намеченных на 8 апреля, перешел от агитации за возглавляемую им партию «Фидес» к разнузданной пропаганде против своих оппонентов. Похоже, цена сохранения не только премьерского портфеля, но и статуса правящей за партии стала очень высокой.

Евгений Магда