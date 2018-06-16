Вехи недели. Будни и праздники коалиции, газовое перемирие и «овощной фарс»

Новоизбранная Верховная Рада, похоже, серьезно инфицирована хроническими болезнями украинского парламентаризма – мелочностью и неспособностью найти общий знаменатель для конкретных действий. Дискуссия в социальных сетях о размерах депутатской зарплаты, спровоцированная новоизбранным парламентарием, не успевшим еще и присягу принять, претензии партии «ВОЛЯ» к ставшей локомотивом для нескольких ее членов на пути к депутатскому мандату «Самопомощи» - досадные проявления этих болячек.

Центризбиркому осталось подвести итоги только в 59-м округе, но расклад в целом очевиден – в парламенте восьмого созыва может быть сформировано проевропейское большинство, обреченное держать равнение не только на Банковую, но и на будущего главу правительства. Стенания Олега Тягныбока на тему предательства партнерами «Свободы» лучше было бы адресовать однопартийцам Олега Ярославовича, так и не сумевшим построить конкурентоспособный парламентский проект.

Пока неизвестно, станет ли предложение Петра Порошенко своим парламентским соратникам поддержать в качестве премьера Арсения Яценюка началом нового этапа политических отношений в здании под куполом, но главе государства удалось перехватить инициативу у «фронтовиков». Зато очевидно, что «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» обречены на танго втроем с участием «Самопомощи» по партитуре коалиционного соглашения, пока не существующего в окончательном варианте. Представленные двумя партиями документы – лишь предварительные декларации добрых намерений, а реальный документ, регулирующий взаимоотношения внутри коалиции, пока не написан. «БПП» станет первой по численности фракции и будет продолжать испытывать «фронтовиков» на прочность, но и те не намерены отступать. Побочным эффектом непубличного противостояния двух партий власти стало повышение интереса президента и премьера к Олегу Ляшко и Юлии Тимошенко.

Украина продемонстрировала интегрированность в Европейское энергетическое сообщество подписанием в Брюсселе договоренностей с Россией о возобновлении поставок газа. Наша страна обязалась заплатить задолженность за полученное ранее «голубое золото» в размере 3,1 миллиарда долларов, будущие поставки газа будет оплачивать по предоплате, и символическое снижение цены энергоресурсов вряд ли станет поводом для радости. Передышка продлится лишь до 31 марта 2015 года, после чего возможен новый виток энергетического напряжения. Украинская власть минимизировала угрозу холодных радиаторов отопления в разгар зимы не только для нашей страны, но и для Европейского Союза. Поэтому евро-чиновники покинули Европейскую Комиссию с чувством глубокого удовлетворения, а официальному Киеву предстоит готовиться к новым переговорам с «Газпромом».

Не снижается градус напряжения на Донбассе – там не только постоянно гибнут в результате обстрелов украинские военнослужащие, но и прошел «овощной фарс», который в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и российском МИДе называют «выборами новой власти». Об адекватности избирательного процесса хорошо говорит и количество открытых избирательных участков, и степень защиты бюллетеней, и даже «возможность голосования через Интернет». Впрочем, наиболее показательным «элементом демократии» стала возможность для проголосовавших пенсионеров купить по дешевке овощи и получить «социальную карточку». Стоит ли удивляться, что якобы проведенный в ДНР экзит-полл показал более 100% участников голосования. В любом случае ситуация на юго-востоке Донбасса остается проблемной, и нет оснований надеяться на скорую стабилизацию, поскольку степень российского военного присутствия там выросла.

Автор: Евгений Магда