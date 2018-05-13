Советник премьер-министра: Регионалы хотят создать впечатление, что коалиция пошла на компромисс

Регионалы скрывают настоящие причины блокирования парламента... Задача минимум – разрушить единство коалиции... Задача максимум – переформатировать коалицию под себя, вернув Януковича в кресло премьер-министра... Интервью с народным депутатом Украины, советником премьер-министра Украины Виталием Чудновским. Виталий Олегович, как Вы оцениваете перспективы возобновления Верховной Радой эффективной работы?

Со сдержанным оптимизмом.

Детализируйте, пожалуйста: в чем заключается оптимизм, а в чем – сдержанность? Оптимизм предопределен опасностью досрочных парламентских выборов и неуверенностью в их результате для большинства парламентских сил, представленных в Верховной Раде нынешнего созыва. Это обстоятельство будет побуждать идти на компромиссы, чтобы получить дополнительный временной ресурс для наращивания электоральной поддержки.

А что касается сдержанности, то она заключается в высокой вероятности повторения рецидива блокирования работы парламента на основании практически любых причин, ведь каждое политическое явление при желании можно истолковать как дело жизни или смерти всей Украины и на этом основании надувать щеки, шарики, выводить из строя систему голосования, захватывать в заложники спикера Верховной Рады и т.д.

Также большое значение будет иметь последовательность и результаты рассмотрения первоочередных вопросов, которые будут выноситься на обсуждение. Если развертывание событий будет происходить «не по плану» оппозиции, то ей может быть выгоднее окончательно парализовать работу парламента и пойти на досрочные выборы вместо того, чтобы получить неблагоприятный для себя новый законодательный формат.

Неужели так тяжело четко выписать основания для блокирования работы Верховной Рады, чтобы в дальнейшем избегать непредсказуемых сценариев, которые негативным образом отражаются на работе не только парламента, но и на перспективах Украины в целом? С формальной точки зрения не тяжело. Более того, фактически такие основания уже давно сформулированы в регламентных нормах Верховной Рады. Но политики часто прибегают к хитростям: мол, регламент не может предусмотреть всех экстраординарных случаев, а в данном случае, якобы речь идет именно о таком.

Аналитики отмечают высокую вероятность позитивного голосования относительно резолюции по НАТО, которая существенно отличается от предыдущих требований Партии регионов, поскольку речь идет о референдуме лишь относительно вступления в НАТО, а не по любым шагам в направлении Атлантического альянса. Зачем же регионалы блокировали работу Верховной Рады, чтобы в итоге ее разблокировать без какой-либо политической пользы? На первый взгляд, ваш вопрос не только уместен, но и риторический – в том понимании, что негативный ответ на него якобы очевиден. Однако в действительности не все так просто. Во-первых, я не удивлюсь, если на определенном этапе регионалы «включат дурака» и скажут, что в действительности проголосованная резолюция означает совсем другое. Во-вторых, некоторые политические силы злоупотребляют хитростями: для того, чтобы достичь одной цели, они афишируют совсем другую, скрывая таким способом настоящие намерения.

Зачем такая конспирология? Причины могут быть разные, но по большей части настоящие основания скрываются потому, что их признание может негативно отразиться на репутации политической силы. Например, с точки зрения честности Партии регионов нужно было бы откровенно признать, что основная (если не единственная!) причина блокирования ими работы парламента – это любой ценой опять оказаться при власти. Но такая откровенность открыла бы глаза значительной части их симпатиков. И снижение электорального доверия оказалось бы неминуемым. Очевидно, из этих соображений вместо настоящих причин недовольства регионалы обнародовали другие: ПДЧ, НАТО и такое прочее. Довольно много аналитиков считают, что шумиха вокруг НАТО может иметь поддержку у значительной части населения... По крайней мере многие люди не поддерживают вступление Украины в НАТО... В действительности важным является не столько уровень поддержки населением определенной инициативы, сколько ее значимость. Например, 99% граждан могут считать, что жизнь на Марсе не существует, но если какая-то политическая сила начнет блокировать работу парламента, требуя законодательного закрепления такого виденья положения вещей, то это всеми будет воспринято как очевидный абсурд. В этом случае народ не только не поддержит инициаторов блокирования, но и осудит их действия.

С чем-то подобным мы имеем дело и в случае с блокированием трибуны парламентской оппозицией. Невзирая на то, что в народе отношение к НАТО пока еще негативное, по степени резонансности взаимоотношения с Брюсселем находятся аж в третьем десятке вопросов, которые интересуют граждан Украины. Люди не понимают, почему любые шаги в направлении НАТО должны выноситься на референдум. Во-первых, с технической точки зрения это абсолютно неадекватное требование, ведь таких шагов может быть несколько десятков – не проводить же нам по 30–40 референдумов по поводу тех или иных форм сотрудничества с НАТО.

Во-вторых, большинство процедур по достижению нормативов Атлантического альянса касаются совсем не военной сферы, а социальной: повышение уровня жизни, эффективности ведения хозяйства, энергосбережения, структурных превращений, усиления демократических норм жизни и тому подобное. Целесообразность таких усилий является очевидной для современной Украины, потому выносить их на референдум могут или политические интриганы, или те, кто не совсем в своем уме.

В-третьих, почему только теперь оппозиция требует согласовывать все шаги в направлении НАТО через референдум? Почему никто не инициировал таких требований раньше? Ведь так называемые «шаги в направлении НАТО» Украина предпринимает уже более чем десять лет. Между прочим, значительную часть предыдущих шагов сделал как раз лидер регионалов Янукович, дважды состоя в должности премьер-министра Украины.

В таком случае инициаторы блокирования парламента должны были бы понести ощутимые потери на уровне электоральной поддержки. Так оно и произошло: блокирование работы Верховной Рады под предлогом надуманных причин уже негативным образом отразилось на политических силах, что его инициировали. В частности, Партия регионов на протяжении февраля потеряла 3% электоральной поддержки, а коммунисты – более чем 1%. Если такая динамика сохранится, то за несколько месяцев эти политические силы могут вообще очутиться на политической обочине, потому они сейчас лихорадочно ищут возможность выйти из затруднительной ситуации и разблокировать работу парламента, но при этом сохранить лицо, создав впечатление, что парламентская коалиция пошла на компромисс с ними.

Неужели такое падение рейтинга было тяжело предусмотреть?

Нет, не тяжело. По крайней мере, аналитики об этом предупреждали.

Так зачем же оппозиция сама себя загнала в тупик?

Она надеялась выиграть время, чтобы разрушить единство парламентско-правительственной коалиции. В принципе падение рейтинга для них пока еще не является фатальным, ведь можно проиграть битву, но при этом выиграть войну.

Что будет считаться выигрышем войны для оппозиции?

Тяжело понять, что может быть выигрышем войны для коммунистов... А вот для Партии регионов эта цель имеет две фазы. Задача минимум – разрушить единство коалиции, парализовав согласованное голосование и таким способом заблокировав пересмотр тех безобразий, которые имели место во время их правления в хозяйственно-экономической сфере в целом и в приватизационной в частности. Задача максимум – переформатировать коалицию под себя, вернув Януковича в кресло премьер-министра.

С которым из этих заданий, по вашему мнению, Партия регионов справилась?

Переформатирование коалиции является практически невозможным. Для этого нужны досрочные парламентские выборы, но на них теперешняя коалиция получит значительно больше преимущества, чем имеет в Верховной Раде в настоящее время. Возможно, ценой титанических коррупционных усилий регионалам удастся сорвать голосование по некоторым вопросам, но в целом они проигрывают – и не только битву, но и войну в целом.

Хотелось бы только, чтобы наши оппоненты не теряли честь и достоинство, не занимались интриганством и политиканством, а искренне и принципиально отстаивали свою политическую позицию. Конечно, если она у них есть.

Разговаривала Валентина Кисель