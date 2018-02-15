Дело Труханова: Одессе скучать не придется

Четырехмесячное «сражение» НАБУ и САП с мэром Одессы завершилось неожиданно: мало кто мог предположить, что Геннадия Труханова задержат по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о приобретении здания бывшего предприятия «Краян» за 185 млн грн (Одесский горсовет принял решение выделить эти средства еще в 2016 году), в то время как «красная цена» старого корпуса завода составляла в разы меньше.

Вместе с тем, мэра уже давно не видели в городе – с декабря прошлого года он был то в отпуске, то в командировке, то снова в отпуске, но уже за свой счет. Вернется ли Геннадий Труханов на Думскую площадь, в здание горсовета, теперь, после решения суда об избрании ему меры пресечения?

Удобный исполнитель для Банковой

По словам главы Одесской организации «Комитета избирателей Украины» Анатолия Бойко, уже после того, как стало известно, что Геннадий Труханов «задерживается» в командировках и отпусках на неопределенное время, в городе начались разговоры о некотором «переделе», но в активную фазу процесс еще не вошел.

В этой связи, по мнению эксперта, стоит дождаться возвращения Труханова в Одессу (даже если он остается под следствием), посмотреть, как некоторые местные товарищи будут проверять его «на прочность» и какой будет реакция градоначальника. Бойко уверен, что в зависимости от этого можно будет определить, насколько Труханова поддерживает Киев.

«Другой вопрос, насколько реальной будет его власть и сколько времени у него останется», - говорит он.

С одной стороны, по словам Бойко, даже если Труханова юридически отстранят, а Верховная Рада даст добро на подготовку и проведение досрочных выборов одесского градоначальника, выполнять обязанности городского головы будет секретарь горсовета, а это депутат от БПП Алексей Потапский.

С другой стороны, «секретарь горсовета может исполнять обязанности мэра вплоть до очередных выборов – 2020 года». «Это вопрос политический, все зависит от Банковой», - отмечает он.

В то же время, по словам Анатолия Бойко, Киев заинтересован в том, чтобы оставить Труханова в должности на период до выборов президента. «Однако для этого необходима реализация «сценария Насирова». То есть, НАБУ расследует, суды затягивают рассмотрение – такой вялотекущий процесс…», - отмечает эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается известный в Одессе политолог Ярослав Католик. С одной стороны, он напоминает, что мэра не было в городе более 1,5 месяца. И ничего неординарного, например, с «распилом местного бюджета», пока не случилось: все просто замерли и ждут, чем же закончится история в суде.

С другой стороны, политолог утверждает, что мэр, с высокой долей вероятности, останется на своем посту, так как на сегодняшний день альтернативы ему нет, что объясняется несколькими причинами. «Доказать в суде его вину не удастся. Тем более, что Администрация президента прямо заинтересована в том, чтобы Труханов остался в кресле городского головы - он управляем и способен воплотить в жизнь требования и просьбы столицы. Оставлять город без управления, учитывая недалекую перспективу парламентских и президентских выборов, и потерять имеющиеся механизмы влияния, явно никто не захочет. Поэтому, скорее всего, если начатое НАБУ дело и дойдет до рассмотрения в суде по сути, то он не признает Труханова виновным. Возможно, посадят какого-то «стрелочника» или дадут условный срок», - считает Католик.

«Большинству избирателей важнее всего, чтобы возле их дома уложили тротуарную плитку или вкрутили лампочку, а перед выборами принесли пакет с гречкой или лекарствами. Поэтому я не вижу в ближайшей перспективе каких-то реальных изменений. Геннадий Труханов останется на своем посту, обеспечит проведение президентских и парламентских выборов, а потом вполне способен выйти на следующие выборы в местные советы в 2020 году. И если не будет сильной альтернативы, победит», - считает политолог.

Все свои: кто может заменить Труханова

Если же гипотетически предположить, что Банковая все-таки начнет реализацию сценария досрочных выборов одесского городского головы, то, по мнению Ярослава Католика, реально претендовать пост мэра Одессы мог бы бывший градоначальник Южной Пальмиры Эдуард Гурвиц.

Кроме того, кандидатами от БПП могут выставить вышеупомянутого Потапского или бывшего главу Одесского областного совета Михаила Шмушковича. Еще один реальный кандидат – бывший вице-мэр и вице-губернатор Валерий Матковский, если, разумеется, он получит поддержку представителей крупного бизнеса.

По мнению Ярослава Католика, случись досрочные выборы, в мэры Одессы мог бы баллотироваться и Олег Брындак - бывший секретарь горсовета, а нынче глава фракции в городском совете «Доверяй делам». Политолог отмечает, что у этого потенциального кандидата вполне реальные шансы на победу. В частности, потому что у того же Майдана единого лидера нет.

В свою очередь, Анатолий Бойко отмечает, перспектива «Доверяй делам» зависит от того, чем закончится история с задержанием мэра и его заместителя. Так, в случае тотального разгрома – если «слетит» Труханов и, кроме него, другие известные чиновники - вряд ли представители этой политсилы захотят рисковать и идти на выборы.

Говоря о наиболее вероятных претендентах на кресло мэра, Анатолий Бойко, кроме Эдуарда Гурвица, называет депутата Верховной Рады от БПП Дмитрия Голубова (того самого, который взял Труханова на поруки). Он, мол, очень активно работает над популяризацией себя в Одессе. Кроме того, Бойко не исключает выдвижения в кандидаты на пост одесского градоначальника и действующего председателя Одесской ОГА Максима Степанова.

«На самом деле, если дойдет до выборов, Администрация президента столкнется с серьезной дилеммой – Степанов или Голубов. Потому что остальные представители БПП не проходные. Если бы в Украине оставался Михеил Саакашвили, то и он не упустил бы возможность участия в таком «празднике»», - считает Анатолий Бойко.

Впрочем, стань мэрская избирательная кампания в Одессе реальностью, «всплыть» могут и другие кандидатуры. К примеру, небезызвестный нардеп- одессит Сергей Кивалов или одиозный одесский бизнесмен Аднан Киван. Правда, по мнению Бойко, Кивалов рискнул бы на участие в кампании только в одном случае – при полной согласованности действий с Банковой. Что касается Кивана (у которого с Трухановым серьезный конфликт, и Киев об этом хорошо осведомлен), то бизнесмен вполне может как идти на выборы сам, так и выставить «своего» человека, а, при определенных раскладах, и просто поддержать ту или иную кандидатуру.

Но, как уже было сказано выше, все эти рассуждения – гипотетические. Дело в том, что, по словам экспертов, многие потенциальные кандидаты в мэры Одессы давно приспособились к нынешним условиям существования и правление Труханова всех устраивает. Результат конструктивных отношений с провластным большинством мэрии – фракцией «Доверяй делам», позволяет им решать свои вопросы путем компромиссов и различных договоренностей…

Досрочные выборы. Стоит ли заморачиваться?

По словам политического эксперта Артема Филиппенко, необходимости в проведении досрочных выборов в Одессе нет. Но все зависит от решения столицы.

На сегодня все выглядит так, что любой конфликт с фракцией горсовета «Доверяй делам», Киеву не выгоден. Во-первых, политический проект Труханова успешно оттягивает голоса в регионе у «Оппозиционного блока» и сотрудничает с БПП. Во-вторых, такая «ссора» может привести не только к потере «дружбы» в самой Одессе, но и к смещению руководителя Одесского областного совета (опять-таки, представителя БПП). А это – потеря админресурса в регионе в сложный предвыборный год.

В этой связи Филиппенко отмечает, что, даже в случае проведения досрочных выборов мэра, и даже в случае победы кандидата не от фракции «Доверяй делам», новому градоначальнику понадобится команда, как минимум, придется менять начальников всех управлений и департаментов, а также все равно придется искать общий язык с протрухановским большинством в городском совете - без поддержки депутатов начинания мэра теряют смысл. Но если новый мэр пойдет на компромисс с депутатами, то будет вынужден в той или иной мере продолжать политику Труханова.

«Исходя из этих соображений, реальной альтернативы Труханову пока нет. То есть, он останется на своем посту, и будет управлять городом», - вторит ему Ярослав Католик.

Анатолий Бойко добавляет, что определяющими в дальнейшем развитии событий будут ближайшие несколько недель: «Но «дело Труханова» точно войдет в историю, и в ближайшее время Одессе скучать не придется».

Лариса Козовая