Очень яркий огненный шар пролетел в небе над Северной Ирландией и Шотландией.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, событие длилось до 20 секунд. Ученые получили более 1000 отчетов из Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Англии.
15 сентября Британская метеорная сеть заявила, что, скорее всего, огненный шар был космическим мусором.
Как сообщал УНИАН, очень яркий огненный шар был замечен в небе над Вирджинией и Мэрилендом в США 29 июля. В самый яркий момент он был примерно в 2 раза ярче полной Луны.
Метеор двигался на северо-запад со скоростью около 74000 км/ч и распался на высоте 51 км от поверхности Земли.
По данным ученых, при распаде метеора высвободилась энергия, равная 9 тоннам тротила. Вероятно, это был космический астероид диаметром около 45 сантиметров. Его вес составлял около 90 килограмм.
Несколькими днями ранее в небе над штатом Техас в США заметили яркий огненный шар. Несколько свидетелей вблизи траектории полета сообщили, что слышали запаздывающий звук удара. Это указывает на то, что небольшие части этого космического объекта могли рухнуть на землю.