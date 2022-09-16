Ученые предполагают, что это был космический мусор.

Очень яркий огненный шар пролетел в небе над Северной Ирландией и Шотландией.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, событие длилось до 20 секунд. Ученые получили более 1000 отчетов из Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Англии.

15 сентября Британская метеорная сеть заявила, что, скорее всего, огненный шар был космическим мусором.

Как сообщал УНИАН, очень яркий огненный шар был замечен в небе над Вирджинией и Мэрилендом в США 29 июля. В самый яркий момент он был примерно в 2 раза ярче полной Луны.

Метеор двигался на северо-запад со скоростью около 74000 км/ч и распался на высоте 51 км от поверхности Земли.

По данным ученых, при распаде метеора высвободилась энергия, равная 9 тоннам тротила. Вероятно, это был космический астероид диаметром около 45 сантиметров. Его вес составлял около 90 килограмм.

Несколькими днями ранее в небе над штатом Техас в США заметили яркий огненный шар. Несколько свидетелей вблизи траектории полета сообщили, что слышали запаздывающий звук удара. Это указывает на то, что небольшие части этого космического объекта могли рухнуть на землю.

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