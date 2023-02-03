Уже 5-6 февраля температура воздуха опустится до 5-10°C градусов мороза ночью и -0-6°C днем.

Начиная с ближайших выходных, температура воздуха по всей территории Украины будет снижаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

"Сразу отмечу, что расслабляться не стоит, потому что, действительно, у нас сейчас погода уже приобретает более зимний характер. Уже на этой неделе мы это чувствовали. Время от времени на территории Украины наблюдались осадки. Пока это были небольшие осадки, преимущественно в виде осадков смешанной фазы – мог быть мокрый снег в сочетании с дождем", - рассказала Птуха.

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Она отметила, что в ночные часы практически по всей территории Украины температура стабильно опускалась ниже 0°C, но в дневные часы температура была с "небольшим плюсом".

"А вот в дальнейшем, начиная с этих выходных, температура по всей территории Украины будет снижаться и снова приобретать морозных значений, отрицательных. Морозы у нас будут как в ночные, так и в дневные часы", - рассказала Птуха.

Синоптик уточнила, что морозы будут не слишком сильные, но нужно утепляться. По ее словам, завтрашние сутки станут переходными.

"Еще ночью у нас минус по всей территории Украины, а днем от 3°мороза до 2°C тепла, а вот уже 5-6 февраля начинается снижение температуры и уже будет 5-10°C мороза в ночные часы, и 0-6°C мороза в дневные часы", - пояснила Птуха.

Также она добавила, что с запада приближается циклон, который повлияет на западные и южные области.

"В этих областях мы ожидаем в ближайшее время усиления ветра и порывы до 15-20 метров в секунду", - сказала она. Особенно это касается Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

"Этот циклон несет осадки. В этих областях также завтра ожидаем значительный снег. Обратите на это большое внимание", - предупредила Птуха.

Синоптик отметила, что при таких погодных условиях нужно воздержаться от похода в горы из-за значительной лавинной опасности.

Прогноз погоды в Украине

Как сообщал УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует снижение температуры в Украине в начале февраля на 3-6 градусов. По его данным похолодание произойдет в период с 4 по 7 февраля в результате поступления холодных воздушных масс с севера.

По словам Кибальчича, холоднее всего будет в Карпатах, где температура ночью будет опускаться до -16°, на остальной территории будет до -10°.

Синоптик Наталья Диденко также предупреждала, что в ближайшие выходные начнется похолодание, а вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом.

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