Уже почти полторы тысячи человек эвакуированы из-за распространения огня.

В Португалии фиксируют аномально высокую температуру. Из-за жары в страну охватили масштабные лесные пожары - началась эвакуация местных жителей.

По данным Euractiv, на юге страны пламя выжгло тысячи гектаров земли. В целях предосторожности эвакуировали около 1400 человек.

Лесной пожар, с которым настоящее время борются более 800 спасателей, начался в субботу в муниципалитете Одемира, но с тех пор распространился на юг в сторону Алгарве - одного из главных туристических направлений Португалии.

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Высокие температуры и сильный ветер осложняют борьбу с пламенем, которое уже уничтожило около 6700 гектаров земли.

В общей сложности 19 деревень, четыре туристических объекта и кемпинг были эвакуированы из соображений предосторожности. По словам властей, несколько дорог перекрыты.

Сегодня в трех районах на севере Португалии был объявлен красный уровень опасности, поскольку ожидается, что температура в северном городе Каштелу-Бранку достигнет +41°.

По данным Publico, в городе Сантарем недалеко от Лиссабона, 7 августа зафиксировали температурный рекорд для страны за 2023 год. Столбики термометрв в тени показали +46,4°C.

Жара в Европе - что известно

Страны Южной Европы, такие как Португалия, борются с рекордными температурами во время пика летнего туристического сезона.

Ученые говорят, что волны тепла становятся более частыми и интенсивными из-за изменения климата.

Как сообщал УНИАН, в этом году из-за жары и лесных пожаров также пострадали Греция, Турция, Сицилия и Алжир.

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