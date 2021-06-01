В Пакистане непогода стала причиной смерти десяти человек, еще трое получили травмы.

10 человек погибли и трое пострадали в результате дождя в пакистанском Пенджабе.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно сообщениям, во время грозы в районе Тарик Абад города Окара в Пенджабе обрушилась крыша, в результате чего восемь человек погибли и трое получили ранения.

Среди погибших три женщины, четверо детей и мужчина, личности раненых пока не известны.

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В другом случае человек умер после того, как на него упала стена.

Еще один мужчина погиб после удара молнии.

В понедельник Метеорологический департамент Пакистана предсказал грозы вместе с сильными ветрами в разных частях страны.

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Автор: Екатерина Лиманская