В Украину идут мощные снегопады: названы точные даты
По словам синоптика, после потепления в стране начнутся сильные снегопады.
В Украину после сильных морозов придет потепление, но после него снова ударят морозы и начнутся серьезные снегопады.
Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".
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Как сообщается, снегопады ожидаются 20 января, а также с 22 по 24 января. При этом, 24 января осадки будут наиболее обильными.
По словам синоптика, с 26 января украинцев снова ждет резкое понижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.
Синоптик прогнозирует, что следующая волна тепла придет в начале феврале - 4-7 февраля температура воздуха будет на уровне 6-8 градусов с отметкой "минус", а с 8 по 10 февраля ожидается всего 1-2 градуса мороза.
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