Синоптик Наталья Диденко говорит, что в Украине ожидается резкое падение температуры и осадки.

В Украине ожидается резкое падение температуры, что может повлиять на здоровье.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Кто реагирует на резкое изменение погоды - позаботьтесь уже о себе и о ваших близких, особенно старших... Потому что в четверг температура воздуха гухнет вниз вплоть до +4...+10 градусов!"- предупредила специалист.

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По ее словам, 20 октября в Карпатах и даже на крайнем севере Украины возможен мокрый снег.

По прогнозу Натаьи Диденко, в среду в Киеве станет больше облаков и меньше тепла. В течение 19-20 октября пройдут периодически небольшие дожди.

По ее данным, температура воздуха в столице снизится до +5...+7 градусов.

"Потом градусы еще немного выровняются, не пугайтесь", - добавила синоптик.

Ухудшение погоды в Украине - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине ожидается резкое изменение погоды. В начале недели еще будет тепло и сухо, а со среды, 19 октября, начнутся дожди и заметно похолодает. Местами ночью будут морозы.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине 17-18 октября станет еще теплее, воздух прогреется до +22 градусов. А вот с 19 числа ожидается резкое похолодание.

С данными Укргидрометцентра, ожидается похолодание с дождями и мокрым снегом, а также сильные порывы ветра.

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