В Одессе на Одесской области сегодня ожидается густой туман. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
"Утром 22 марта сохранится туман", - сообщают синоптики.
По их данным видимость упадет до 200-500 метров.
Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 22 марта
По данным синоптиков, сегодня в Одесской области будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура днем составит +7°...+12°. На автодорогах области видимость хорошая.
В Одессе также ожидается переменная облачность и погода без существенных осадков. Столбики термометров днем покажут +9°...+11°.
Погода в Украине - прогноз на сегодня
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Без осадков, лишь на крайнем западе страны и в Крыму местами небольшой дождь.
Скорость ветра ожидается на уровне 5-10 м/с. Температура днем +7°...+12°, только в Карпатах будет свежее, +2°...+7°.
Напомним, в ряде областей Украины объявляли желтый уровень опасности из-за тумана, а на Львовщине из-за непогоды произошло масштабное ДТП с участием 27 авто.