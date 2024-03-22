Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Одесской области.

В Одессе на Одесской области сегодня ожидается густой туман. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Утром 22 марта сохранится туман", - сообщают синоптики.

По их данным видимость упадет до 200-500 метров.

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Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 22 марта

По данным синоптиков, сегодня в Одесской области будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура днем составит +7°...+12°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе также ожидается переменная облачность и погода без существенных осадков. Столбики термометров днем покажут +9°...+11°.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Без осадков, лишь на крайнем западе страны и в Крыму местами небольшой дождь.

Скорость ветра ожидается на уровне 5-10 м/с. Температура днем +7°...+12°, только в Карпатах будет свежее, +2°...+7°.

Напомним, в ряде областей Украины объявляли желтый уровень опасности из-за тумана, а на Львовщине из-за непогоды произошло масштабное ДТП с участием 27 авто.

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