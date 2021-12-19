Погода в Украине сегодня в некоторых областях ожидается неблагоприятная, может нарушиться движение транспорта, предупредили спасатели.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Украины 19 декабря.

Как сообщается на сайте ДСНС, по прогнозам синоптиков сегодня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

На дорогах большинства областей гололедица. Днем в северо-восточной части – метели.

Читайте такжеВ Украину ворвется арктический холод: синоптик назвала точную датуВ Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ранее сообщалось, что 19 декабря в Украине будет пасмурно, холодно и мокро. Осадки в виде дождей и мокрого снега ожидались практически на территории всей страны. Сухая погода прогнозировалась лишь в большинстве южных областей и на крайнем востоке Украины.

Максимальная дневная температура в Украине 19 декабря ожидается +5 градусов – теплее всего может быть в западных областях.

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Автор: Светлана Закелова