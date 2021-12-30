Перемены погоды стоит ждать ближе к Рождеству.

На Новый год в Украине станет теплее, а ближе к Рождеству столбики термометров снова поползут вниз.

Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Есть тенденция, что на новогоднюю ночь может быть определенное потепление", - говорит синоптик.

Она пояснила, что потепление будет вызвано тем, что на территорию Украины будет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения с запада. В частности, в западных областях 31 декабря и 1 января по всей территории будет температура выше нуля. Осадки, по ее словам будут преимущественно в виде жидкой фазы.

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"Есть тенденция, что 1 числа в большинстве областей могут быть осадки, кое-где это будет еще снег с дождем", - рассказала она.

Но ближе к рождественским праздникам, по предварительным расчетам, морозная погода будет возвращаться, говорит синоптик.

"Насколько интенсивным будет похолодание, сейчас утверждать сложно, но морозы однозначно вернутся в Украину ", – прогнозирует она.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, к концу недели воздушные потоки изменятся и по стране начнет распространяться котловина северного циклона с осадками. Поэтому в новогоднюю ночь возможен небольшой снег с дождем, однако не по всей территории страны. Без морозов.

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