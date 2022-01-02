Снеголавинную опасность прогнозируют на 2-3 января.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили украинцев о снеголавинной опасности в Карпатах.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"2 января в горах Ивано-Франковской области, 2-3 января на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Погода в Карпатах:

24 декабря 2021 года Карпаты накрыла мощная метель. Видимость упала до 30 метров.

По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 24-25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидалась значительная снеголавинная опасность.