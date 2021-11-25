В испанском городе Аликанте всего за 25 минут выпало 46 миллиметров града.

Сильный град обрушился на испанский город Аликанте.

Об этом сообщает The Wathers.

По данным издания, перед градом на город обрушился проливной дождь.

Согласно данным метеорологов, всего за 25 минут выпало историческое количество града - 46 миллиметров.

Менее чем за час в аэропорту Аликанте-Элкс выпало 58 миллиметров дождя. Из них 47,5 миллиметров за 30 минут и еще 39,6 миллиметров за 20 минут.

Напомним, ранее гигантский град обрушился на Квинсленд в Австралии. Вероятно, это самый крупный град из наблюдаемых в Австралии с момента начала регистрации рекордов.

Тогда самый крупный град был зарегистрирован 19 октября в Блумсбери и Ялборо в Северном Квинсленде. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

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Автор: Екатерина Лиманская