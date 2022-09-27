На этой неделе в Украине ожидается дождливая погода.

На этой неделе на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, которые принесут нам осадки. Местами дожди будут сильными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"На этой неделе ожидаем дождливую погоду. Атмосферные фронты принесут нам осадки", - сообщили синоптики. Видео дня

По их данным, на юге и востоке страны температура воздуха несколько повысится. В первой половине недели в большинстве областей временами дожди, сегодня на северо-востоке страны местами ожидаются значительные дожди.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 6-13°, на юге страны до 16°; днем 15-21°, в южной части 20-25°.

"Ближе к концу недели, активная фаза атмосферных осадков уменьшится, в дальнейшем небольшие дожди", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Как сообщал Погода УНИАН, на рубеже сентября и октября в Украине ожидается существенное потепление. Местами температура будет практически летняя, +25° и даже выше. Однако вместе с потеплением придут и дожди. Осадки в течение ближайшей недели коснутся всех регионов Украины. Местами дожди будут сильными и с грозами.

Синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам на сегодня, 27 сентября, "почти лето". По ее словам, на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, из-за чего ожидаются дожди. Однако в некоторых областях температура будет подниматься до +20...+26 градусов.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

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